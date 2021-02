Birsfelden Wasserstoff-Fabrik auf der Kraftwerkinsel: Jetzt wird das Projekt konkret IWB und Fritz Meyer AG reichen das Baugesuch für eine Wasserstoff-Produktionsanlage beim Kraftwerk Birsfelden ein. Ab 2022 wollen die beiden Unternehmen dort Wasserstoff produzieren. Bereits regt sich Widerstand dagegen. Bojan Stula 04.02.2021, 10.30 Uhr

So könnte die Wasserstoff-Produktionsanlage auf der Kraftwerkinsel dereinst aussehen. Die Visualisierung stammt von den künftigen Betreibern. Zvg

Zuerst war es eine Absichtserklärung, dann regte sich lokaler Protest und ein Hickhack um angeblich irreführende Visualisierungen: Jetzt wird das Projekt konkret. Noch in diesem Herbst wollen die Industriellen Werke Basel IWB und die Fritz Meyer AG den Spatenstich für eine Wasserstoff-Produktionsanlage mit Befüllstation auf der Kraftwerkinsel in Birsfelden vornehmen. Bereits ein Jahr später sollen die neuen Anlagen in Betrieb gehen.

In einer Medienmitteilung teilten die beiden Unternehmen am Donnerstagmorgen mit, dass sie das Baugesuch für das Projekt eingereicht haben. Im Amtsblatt ist das Baugesuch im Namen der IWB als Bauherrin publiziert. Als künftige Betreiberin haben zudem IWB und Fritz Meyer AG das Joint Venture greenH2 AG gegründet.

«Beim Kraftwerk Birsfelden sind alle Voraussetzungen gegeben, um Wasserstoff klimafreundlich und effizient zu produzieren», wird Sascha Jäger, Direktor des Kraftwerks Birsfelden, in der Medienmitteilung zitiert. Die Kraftwerk Birsfelden AG ist Eigentümerin der Fläche, die für die Produktionsanlage genutzt werden soll. «Die beiden Gebäude werden sich geographisch und optisch an die bestehenden Gebäude des Kraftwerks anschliessen, womit der Charakter der Landschaft erhalten bleibt. Das besondere Natur- und Freizeiterlebnis der Kraftwerksinsel in Birsfelden wird durch die Wasserstoffproduktion nicht beeinträchtigt werden», heisst es in der Mitteilung weiter.

Widerstand und Einsprachen bereits angekündigt

Dennoch überrascht es nicht, dass es gegen dieses Projekt, kaum wurde die Baueingabe öffentlich, Widerstand und Einsprachen hagelt. In einer Medienmitteilung hat die SP Birsfelden angekündigt, gegen das Bauvorhaben vorzugehen: «Die Anlage beim Kraftwerk ist nicht zonenkonform. Auch bringt sie vor allem mit täglich (anfäng­lich) zwei bis drei Fahrten viel Lastwagenverkehr ins Quartier Sternenfeld. Gemäss den künftigen Betreibern der Anlage sollen die Tanklastwagen vom Kraftwerk Birsfelden die Hofstrasse und da­nach durch die Friedhofstrasse (alternativ via Kirchstrasse) fahren», ärgern sich die Birsfelder Sozialdemokraten.

«Wir sehen in Wasserstoff einen erneuerbaren Energieträger mit vielversprechender Zu­kunft. Doch darf sein Transport nicht die Sicherheit des Sternenfeld-Quartiers gefährden», schreibt Heiner Lenzin, Präsident der SP Birsfelden, in der Mitteilung weiter.

Bereits seit vergangenem Sommer laufen zudem Bemühungen von privater Seite, die gesamte Kraftwerkinsel unter Denkmalschutz zu stellen.