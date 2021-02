Birsfelden Wasserstofffabrik neben Liegewiesen: Sogar der Gemeinderat legt vielleicht Einsprache ein Gegen die Pläne der IWB, auf der Birsfelder Kraftwerkinsel Wasserstoff herzustellen, regt sich immer mehr Opposition. Es könnte sogar zu einem Rechtsstreit kommen. Michel Ecklin 08.02.2021, 16.54 Uhr

Die Umrisse der geplanten Wasserstofffabrik auf der Kraftwerkinsel sind derzeit ausgesteckt. Nicole Nars-Zimmer

Der Widerstand gegen die geplante Wasserstofffabrik auf der Birsfelder Kraftwerkinsel wächst. Bis zum 15. Februar läuft die Einsprachefrist gegen die Baubewilligung für das Projekt der Industriellen Werke Basel (IWB) und der Tankstellen-Betreiberin Fritz Meyer AG, und womöglich gibt es einen prominenten Einsprecher: den Birsfelder Gemeinderat.

Dieser will eine allfällige Einsprache an seiner Sitzung vom Dienstagnachmittag besprechen, wie Gemeindepräsident Christof Hiltmann (FDP) auf Anfrage bestätigt. Bevor endgültig entschieden ist, will er noch nicht verraten, wie sie begründet wäre.



Wasserstoff explodiert im Kontakt mit Luft

Wahrscheinlich ist, dass der Gemeinderat genau hinschaut, ob das Projekt dem kommunalen Zonenreglement entspricht. Dieses erlaubt nämlich nur

«Bauten und Anlagen im Zusammenhang mit der öffentlichen Energiewirtschaft und dem Betrieb der Schifffahrtsanlagen sowie Erholungseinrichtungen».

Und für Christoph Meury, der an vorderster Front den Widerstand anführt, ist klar:

«Die Wasserstofffabrik ist keine notwendige Anlage»,

und deshalb nicht zonenkonform. Zudem sieht er die Herstellung von Wasserstoff – der bei Kontakt mit Luft rasch explodieren kann – als nicht kompatibel mit dem Erholungsgebiet auf der Kraftwerkinsel an.



Wer ist einspracheberechtigt?

Neben ihm haben mindestens fünf weitere Birsfelder bereits eine Einsprache gegen das Projekt eingereicht. Allerdings ist unklar, wer auch wirklich dazu berechtigt ist. Wer nicht unmittelbar betroffen ist, ist es womöglich nicht. Deshalb hat die Birsfelder SP Flyer verteilt in den Haushalten entlang den Strassen, die vom Kraftwerk wegführen.

Die Überlegung dahinter erklärt Parteipräsident Heiner Lenzin: Die Anwohner zu Einsprachen zu bewegen, vor deren Fenstern die Lastwagen verkehren würden, um den produzierten Wasserstoff wegzutransportieren. Einen anderen Weg als durch Wohnquartiere gibt es nicht, und Wasserstoff gilt als Gefahrengut.



Nicht ins Gesamtbild eingebettet

Sicher einspracheberechtigt ist der Baselbieter Heimatschutz, und der wird dieses Recht auch wahrnehmen, wie Präsident Ruedi Riesen sagt. Der Verein stört sich an den geplanten Neubauten, die sich nicht ins Gesamtbild der bestehenden Kraftwerkanlage einschmiegen würden. Schon zu einem früheren Zeitpunkt hatte der Heimatschutz vorgeschlagen, das gesamte Areal unter Denkmalschutz zu stellen.

Jetzt bedauert Riesen, dass die Kraftwerk Birsfelden AG als Grundeigentümerin sein Gesprächsangebot nicht angenommen hat.

«Wir hätten einen Kompromiss gefunden»,

sagt er. Schon nur eine andere Orientierung des geplanten Neubaus parallel zur Flussrichtung hätte dem Grundgedanken des Kraftwerkarchitekten entsprochen.



Kraftwerk gehört zu einem Viertel dem Kanton

Die Kritiker betonen einhellig, dass der Birsfelder Hafen als Standort für die Fabrik geeigneter wäre. Dort seien die Bedingungen für den Umgang mit Gefahrengütern gegeben.

Für Meury ist es gut möglich, dass es wegen der Frage der Zonenkonformität zu einem Rechtsstreit kommt. Denn die IWB haben betont, dass sie keine rechtlichen Einwände gegen den Bau ihres Kraftwerks sehen. Was ebenfalls die Richter beschäftigen könnte: Die Kraftwerk Birsfelden AG gehört zu 25 Prozent dem Kanton Baselland. Dieser ist im Baubewilligungsverfahren also gleichzeitig Bewilligungsinstanz und Partei, wie Meury betont.

Gemeindeversammlung hat letztes Wort

Und wenn die Beschwerden keinen Erfolg haben, bringt womöglich die Birsfelder Gemeindeversammlung das Projekt zu Fall. Diese könnte eine Änderung des kommunalen Strassennetzplans absegnen müssen. Meury ist der Meinung, dass dies zum regelmässigen Befahren der Schleusenbrücke mit Lastwagen zwingend wäre.

Zudem ist noch sein Antrag hängig, das ganze Areal unter Denkmalschutz zu stellen. Es sieht also nicht danach aus, als würden demnächst die Bagger auffahren.