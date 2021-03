BIRSFELDEN/MUTTENZ Hafenfirmen begrüssen Schliessung des beliebten Uferwegs – Pro Velo fühlt sich übergangen Der Entscheid zur Sperrung des Uferwegs in den Häfen Birsfelden und Muttenz sei längst überfällig gewesen, sagt eine Firmenvertreterin. Das Unfallrisiko habe zugenommen. Pro Velo hingegen sagt, Uferbereiche sollten nur in letzter Konsequenz geschlossen werden. Benjamin Wieland 20.03.2021, 05.00 Uhr

Schon bisher war der Weg geschlossen, wenn ein Schiff mit Methanol anlag. Doch die Tore konnten umgangen werden – was viele auch taten. Kenneth Nars / BLZ

Der Weg hat etwas Abenteuerliches. Wer ihm entlang läuft oder fährt, unterquert mehrere Kräne und dicke Bündel Rohre, zweimal verschwindet das Trassee in einer Galerie und es geht mal hoch und mal runter – nur etwas bleibt immer gleich: Es gibt stets etwas zu sehen, zu hören, auch zu riechen, etwa bei der Delica-Kaffeerösterei. Und manchmal winkt sogar ein Matrose den Landratten am Ufer zu.

Das alles ist bald vorbei, tönt dann wie Seemannsgarn. Die Schweizerischen Rheinhäfen schliessen ab Mai den Uferweg entlang der Birsfelder und Muttenzer Hafenanlagen permanent. Nur ein rund 700 Meter langer Abschnitt zwischen den Häfen bleibt geöffnet. Künftig müssen Zweiradpendler und Spaziergänger die Hafenreale durchqueren. Auch viele Angler dürften keine Freude haben über die Massnahme. Sie verlieren einen Uferstreifen, der gerade bei Dunkelheit einträglich ist, wenn das Licht der Laternen die Fische anlockt.

Uneinsichtige Passanten weichen auf Bahngeleise aus

Den Anstoss zur Schliessung gaben die Hafenfirmen. Wie die Rheinhäfen auf Anfrage der «Schweiz am Wochenende» mitteilen, stand man seit Längerem im Austausch wegen der Sicherheit. Ende 2020 habe die Geschäftsleitung der Rheinhäfen nach neuen Risikoabwägungen beschlossen, den Rheinuferweg abschnittsweise zu schliessen. Das setzt Port of Switzerland nun um: Gitter und Metalltore seien schon bestellt.

Eine Firma, die den Uferweg stark beansprucht, ist die Varo Energy Tankstorage AG. Sie betreibt zwei ihrer fünf Tanklager in der Schweiz in Birsfelden, in den Tanks befindet sich unter anderem ein Kerosin-Pflichtlager. Das Mineralöl gelangt via Leitungen von den Schiffen in die Tanks. Pascale Begert ist Geschäftsführerin der Varo Energy Tankstorage AG. Sie will der «Schweiz am Wochenende» persönlich vorführen, wie nah sich Personal, Ausflügler und Zweiräder auf dem Uferweg kommen. Begert führt durch einen Tunnel zum Uferweg. Dort angekommen, öffnet sie die Tür eines Raums. «Sehen Sie hier: Wird ein Schiff gelöscht, benutzt unser Personal diese Kabine. Doch die Tür führt direkt auf den Weg. Wenn nun ein E-Bike mit 30 Kilometern pro Stunde heranrauscht, ist schnell etwas passiert.» Begert zeigt auf einen Schlauch am Boden – auch das eine Gefahrenquelle.

Den Bereich, an dem sich Umschlag und der öffentliche Weg kreuzen, habe man schon immer auf dem Radar gehabt, sagt Begert. Wenn Methanol gelöscht werde, schreibe das Gesetz rund um das Schiff einen Sicherheitsabstand von 50 Metern vor. Der Weg musste deshalb schon bisher stundenweise mit Toren abgesperrt werden. «Doch es kam immer wieder vor, dass Passanten die Absperrungen umgingen, teilweise über die Bahngeleise, und die Tore von Innen öffneten.»

Pro Velo hätte gerne Lösungsvorschläge eingebracht

Bei den Rheinhäfen weiss man, wie beliebt der Rheinuferweg ist. Doch die Schliessung sei leider unumgänglich, sagt Direktor Florian Röthlingshöfer. «Wir mussten uns die Frage stellen: Was ist, wenn einmal etwas passiert? Wenn etwas herunterfällt und einen Spaziergänger trifft? Wer ist dann haftbar? Was ist, wenn der Freizeitverkehr auf dem Weg weiter zunimmt?»

Velopendler dürfte der Wegfall des Uferwegs schmerzen. Es ist nicht die erste Verschlechterung auf der Achse Birsfelden-Muttenz-Pratteln. Bereits letzten Herbst haben die Rheinhäfen im Aufhafen eine Route unterbrochen, wegen der Hafenbahn. Und das Bundesamt für Strassen will einen Weg zwischen Schweizerhalle und Hardwald nicht für Zweiräder freigeben - angeblich wegen Sicherheitsbedenken, die Velofahrer könnten auf die A2 geraten.

Pro Velo beider Basel kritisiert, dass der Hafen das Gespräch nicht gesucht habe. Geschäftsführer Roland Chrétien sagt, die offizielle Veloroute zwischen Birsfelden und Schweizerhalle führe zwar via Rheinfelderstrasse durch den Hardwald. «Diese Strecke ist aber nicht sehr attraktiv. Es ist sehr lärmig. Ich kann alle verstehen, die lieber entlang des Ufers fahren.» Doch das sei immer schwieriger, die Hafenareale würden immer stärker durchreglementiert. «Dabei sollte gerade der Uferbereich grundsätzlich öffentlich zugänglich sein.» Der Birsfelder Gemeindepräsident Christoph Hiltmann hält fest, man bedauere die Schliessung des Uferwegs ebenfalls: «Wichtig ist, dass trotz allem eine Wegverbindung für Fussgänger und Veloverkehr vom Birsfelder Hafen zum Auhafen weiterbesteht.»

Die Bedenken seien unbegründet, beteuern die Rheinhäfen. Der Birsfelder Hafen werde nicht zur Festung, verspricht Direktor Röthlingshöfer, ebenso wenig der Auhafen oder der Hafen Kleinhüningen. «Wenn Sie uns mit anderen Häfen entlang des Rheins vergleichen, dann stellen sie rasch fest: Wir sind einer der offensten. Es hat in der Regel keine Barrieren, Wachhäuschen oder dergleichen. Und so soll es auch bleiben.»