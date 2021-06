Ausstellung zum Flugplatz Sternenfeld im Birsfelder Museum

Birsfelder Museum Basel als Teil der Geschichte des Flugs – und das Sternenfeld mittendrin Die Ausstellung in Birsfelden über den Flugplatz Sternenfeld eröffnete Siegert Kittel mit Fluganekdoten und -biografien. Boris Burkhardt 17.06.2021, 05.00 Uhr

Die Ausstellung im Birsfelder Museum zeigt Bilder des Flugplatzes Sternenfeld. Boris Burkhardt

Der Basler Chemiker und Erfinder René Clavel hatte viel Geld. «Das kann nie schaden», meinte Siegert Kittel am Mittwochabend bei seinem Vortrag «Zwischenlandung» im Rahmen der Ausstellung über den Flugplatz Sternenfeld im Birsfelder Museum. Denn René Clavel steckte sein Geld in die Sportfliegerei und war unter den Gründern des Aero-Clubs der Schweiz. Sonntagfrüh bei Flugwetter, so erzählte Kittel, warf Clavel aus seinem Flugzeug über seinem Landsitz in Augusta Raurica eine Luftpost für seine Gattin ab, die die Bedienstete suchen und jener bringen musste.

Bis zum 18. Juli widmet sich die vom Jubiläumsjahr 2020 nachgeholte Ausstellung des Birsfelder Museums dem Flugplatz Sternenfeld, der von 1920 bis 1950 in Betrieb war, bevor er Kraftwerk und Hafen wich.

Flugmeetings fanden fast jedes Jahr statt

Kittels gut besuchter Vortrag füllte die Bilder und Schautafeln mit Anekdoten und Biografien wie die von René Clavel rund um den «ältesten Traum der Menschheit», und brachte dabei mit launischer Erzählkunst viele geschichtliche Zusammenhänge mit der Region Basel und dem Flugplatz Sternenfeld zum Vorschein. Schon von der Urgeschichte des Fliegens wurde Basel laut Kittel Zeuge: Als Paris im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 belagert war, sandten die Verteidiger Nachrichten mittels Ballons nach draussen. Einige dieser Ballons seien bis nach Basel abgetrieben.

Schon 1912 fand das erste «Flugmeeting» in der Region bei St.Jakob statt, an dem die ersten Flugpioniere der Region, Theodor Borrer aus Röschenz und Oskar Bieder aus Langenbruck, mitwirkten. Von 1920 bis 1950 fanden solche Treffen fast jährlich auf dem Sternenfeld statt: Tausende Zuschauer bestaunten die Motor- und Segelflieger, Ballonfahrer und Fallschirmspringer.

Wie die Luftabwehr die Geschichte des Films rettete

Borrer verunglückte dort schon zwei Jahre später mit nur 20 Jahren tödlich, als er mit seiner schweren Maschine versuchte, der Menge durch Sturzflüge zu imponieren. Auch Bieder verunglückte 1919 mit nur 28 Jahren tödlich bei einer Flugschau in Dübendorf.

Dass das Fliegen stets Menschenleben gekostet hat, wurde besonders deutlich, als Kittel ausführlich von den technischen Fortschritten während des Ersten Weltkriegs berichtete. So brach die Royal Air Force von Frankreich aus entlang des Hochrheins zum ersten Bombenangriff der Geschichte auf die Zeppelin-Werft in Friedrichshafen am Bodensee auf. Der Schweizer Luftraum wurde während des Ersten Weltkriegs fortwährend von Franzosen und Deutschen verletzt, was laut Kittel aber daran lag, dass sie mangels Navigationsinstrumenten auf Sicht fliegen mussten.

Die Basler Luftabwehr rettete auf diese Art sogar die Geschichte des Films, wie Kittel erzählte: In Allschwil musste Filmpionier Friedrich Wilhelm Murnau (Nosferatu) notlanden und überlebte interniert den Krieg. Der letzte Tote des Ersten Weltkriegs auf Schweizer Boden war der deutsche Pilot Georg Drelling, der im Oktober 1918 bei Bettingen abstürzte. Ihm war aufgrund des Rohstoffmangels in Deutschland das Motorenöl ausgegangen.

Zwischen den Kriegen wurde das Sternenfeld zivil genutzt: 1923 landete das erste Linienflugzeug aus London; 1925 nahm die eigene Fluggesellschaft Balair ihren Betrieb auf. Hangars wurden errichtet und ein Stationsgebäude mit Restaurant gebaut. 1926 war Basel-Sternenfeld laut dem Ausstellungstext der damals modernste Flugplatz der Schweiz. Doch er war von Anfang an ein Flughafen auf Zeit.

«1920–1950 Flugplatz Sternenfeld» im Birsfelder Museum, bis zum 18. Juli, mittwochs und samstags, 15 bis 18 Uhr und sonntags, 11 bis 17 Uhr.