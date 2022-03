Birsquerung: Solothurn will unbedingt eine Brücke zur Autobahn

Birsquerung Kanton Solothurn findet: Hauptsache, es gibt eine Brücke zur Autobahn Der Kanton Solothurn hat seinen Richtplan bezüglich der A18-Birsquerung angepasst – und tilgte die «Variante Mitte». Fabia Maieroni/ Wochenblatt 23.03.2022, 20.06 Uhr

Entlang der Birs herrscht Unklarheit, wie man Strassenbrücke und Arealentwicklung unter einen Hut bringt. Bild: Kenneth Nars

Die geplante Brücke, die den Autoverkehr von Dornach dereinst auf die Aescher Seite und von dort auf die Autobahn A18 führen soll, wird die Birs nicht an ihrer breitesten Stelle überqueren – zumindest nicht, wenn es nach dem Kanton Solothurn geht. Stattdessen sollen nun für mögliche zukünftige Varianten nördlich und südlich des Birsbogens Trassees gesichert werden. Die entsprechende Richtplananpassung liegt bis zum 5. April öffentlich auf.

Doch warum braucht es die Änderung überhaupt? 2003 liessen Baselland und Solothurn eine Machbarkeitsstudie für eine solche Birsquerung erstellen. Die Linienführung, heute unter dem Namen «Variante Mitte» bekannt, wurde 2009 im Richtplan beider Kantone festgehalten.

In den folgenden Jahren wurde ein Vorprojekt ausgearbeitet, welches offenbar Zweifel an der angestrebten Lösung weckte. So wurden zwei weitere Querungslinien flussabwärts und -aufwärts ins Spiel gebracht: zuerst eine Variante nördlich der ursprünglichen Planung; deutlich später dann die «Variante Süd».

Grosses Wohn- und Gewerbeareal an der Birs

Aufgrund einer Studie, die vom Verein Birsstadt in Auftrag gegeben wurde, kamen die Regierungen von Solothurn und Baselland im Sommer 2021 zum Schluss, die Variante Mitte nicht weiter zu verfolgen. Die Kantone argumentierten mit dem starken Eingriff in den Naturraum des Birsbogens sowie mit der grossen Transformation, die auf dem Dornacher Swissmetal-Areal stattfinde.

Auf diesem Gelände plant die Hiag das neue Wydeneck-Quartier. Die Arealentwicklerin sieht auf der Grundstücksfläche von 136'000 Quadratmetern Wohn- und Gewerberäume für 1800 Einwohner und bis zu 900 Beschäftigte vor.

Der Teilzonenplan für das Wydeneck-Areal liegt zurzeit beim Kanton zur Vorprüfung. Solothurn hat seinen Richtplan für den A18-Zurbinger auf dieser Grundlage angepasst – der Dornacher Gemeinderat hatte sich im November mit 4 zu 3 Stimmen ebenfalls für die Streichung von Variante Mitte ausgesprochen.

Naturschutz sei heute wichtiger

Gerüchtehalber geschah dies sehr zum Missfallen der Hiag, da die Arealentwicklerin die Variante Mitte zwingend benötige, um das Areal bestmöglich zu erschliessen.

Im aktuellen «Wochenblatt für das Birseck/Dorneck» widerspricht Hiag-Geschäftsführer Marco Feusi: «Die Variante Mitte sehen wir aus politischen und gesellschaftlichen Gründen als nicht mehr vertretbar an. Das hätte man vielleicht in den 1960er-Jahren machen können.» Der Schutz der Natur sei heute jedoch deutlich wichtiger als noch vor einigen Jahrzehnten.

Hiag plant zusätzlich Naherholungsraum

Laut Feusi plant die Hiag deshalb, einen Teil des heutigen Swissmetall-Geländes entlang der Birs zu renaturieren, um einen Naherholungsraum zu schaffen. «Fast 30'000 Quadratmeter werden zu einer Auenlandschaft umgestaltet, obwohl der grösste Bereich Bauland wäre», erläutert der Geschäftsführer. Diese Landschaft würde durch den «Kunstbau» einer Birsquerung zerschnitten.

Die Option, dass am Ende gar keine Autobrücke gebaut und dafür der öffentliche Verkehr sowie Velowege stark ausgebaut würden, sieht Feusi dagegen als unrealistisch an. Zwar hatte die durch die Birsstadt in Auftrag gegebene Studie eine solche Variante festgehalten. Jedoch sei in Feusis Augen klar, «dass es einen Zubringer braucht, das haben wir immer kommuniziert.

Der hohe Gewerbeanteil, der auf dem Areal vorgesehen ist, sowie das umfangreiche Transformationsgebiet Widen bedingen einen Anschluss.» Ob aber dieser am Ende im Süden oder im Norden der ursprünglichen Planung zu liegen komme, sei für die Hiag «zweitrangig».

Widerstand gegen die Streichung der Mitte-Variante ist hingegen aus Aesch zu erwarten. Baselland will seinerseits bis Ende April Stellung nehmen.