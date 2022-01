Blaggedden Corona zum Trotz: Es fasnachtet schon überall Komitees präsentieren ihre Plaketten und hoffen auf eine Fasnacht, wenn auch in reduzierter Form. Simon Tschopp 10.01.2022, 17.50 Uhr

Bilder: zvg

Liestal: «Dr 1. Priis für eus alli»

Das Fasnachtskomitee Liestal (FKL) hat den Plakettenentwurf der ortsansässigen Manuela Meier unter 17 Vorschlägen ausgewählt. Die Künstlerin macht den ersten Preis des Flâneur d’Or zum Thema, mit dem letztes Jahr die sanierte Rathausstrasse bedacht worden ist. «Mir finde, es hett jede Einzelne vo eus au dr 1. Priis verdient», meint das FKL zum diesjährigen Sujet. Auch wenn die grossen Umzüge in der Kantonshauptstadt bereits abgesagt worden sind, ist man zuversichtlich, eine Fasnacht in anderer Form durchzuführen.

Pratteln: «Mir si parat»

Die Prattler sind, egal was passiert, bereit für die Fasnacht – in welcher Form auch immer –, fürs Eidgenössische Schwing- und Älplerfest von Ende August, für allfällige Feierlichkeiten 500 Jahre Pratteln. «Wir Prattler sind einfach bereit», schreibt das Fasnachtskomitee. Die Blaggedde, die der Künstler Frank Schmohl aus Weil am Rhein kreiert hat, wird geziert vom Prattler Adler, der sich mit Trommel, Larve und Mundschutz aufplustert und zeigt, dass er ebenfalls parat ist. Ein Sujet, das so ziemlich genau in die heutige schwierige Zeit passt.

Sissach: «Mir nähme Fahrt uff»

Was macht die Sissacher Fasnacht im Kern aus? Der Zeichner Marcel Schaub hat auf der Plakette die Symbolik des Rades hervorgehoben und auf den Punkt gebracht. Für die Fasnachtsgesellschaft Sissach (FGS) ist wichtig zu demonstrieren, «dass wir immer in Bewegung bleiben, vorausschauen, was auch kommen mag. Das Rad dreht sich stets weiter, grobstollig über jede Unebenheit.» In diesem Rad steckt aber noch viel mehr. Denn sämtliche Mitwirkenden der Sissacher Fasnacht sitzen im selben Boot (Wagen), egal was die Zukunft bringt. «Gemeinsam nehmen wir Fahrt auf», so die FGS. Für einen Lichtblick sorgte die Sissacher Fasnachtsbewegung im vergangenen November, als das 350-seitige Buch «Eusi Fasnecht – An der Sissacher Fasnacht herrscht fünf Tage Ausnahmezustand» präsentiert wurde.