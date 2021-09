«Blaulicht-Geschichten» SRF-Dok auf den Fersen des Baselbieter Polizeinachwuchses – selbst in den schlimmsten Momenten Nach diesem Freitagabend werden Jana Stierli (22) und Nando Wüthrich (25) die beiden bekanntesten Polizeiaspiranten der Schweiz sein. In der vierteiligen SRF-Dokserie «Blaulicht-Geschichten – Unterwegs mit der Polizei» spielt das junge Duo zusammen mit dem bereits erfahrenen Korps-Kollegen Yves Chappuis die Hauptrolle. Im Interview erklären die beiden Nachwuchskräfte auch, welchen Einfluss sie auf die Dreharbeiten nehmen konnten. Bojan Stula Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

«Ich könnte das nie so wie Du»: Jana Stierli hat während ihrer ganzen Ausbildung an der Polizeischule in Hitzkirch die TV-Kamera im Nacken. zVg/Polizei BL, SRF

Jana Stierli, Nando Wüthrich, wie ist es zu Ihrem TV-Auftritt gekommen?

Jana Stierli: Wir haben im August 2020 eine erste Anfrage vom Schweizer Fernsehen erhalten, bei unserer Ausbildung in Hitzkirch mit der Kamera begleitet zu werden, und mussten dann in der Gutsmatte zu einem regelrechten Casting antreten. Das hat sich dann als viel aufwendiger herausgestellt, als ich zuerst gedacht hatte.

Nando Wüthrich: Das kam alles ziemlich überraschend. Wir wussten damals noch nicht, was für ein Ausmass dieses Projekt annehmen würde. Ursprünglich hätten neben uns auch zwei Polizeischüler aus Zug porträtiert werden sollen, doch das zerschlug sich dann aus mir unbekannten Gründen. Also richtete sich die ganze filmische Aufmerksamkeit in der Polizeischule auf uns.

«Sonst sässen wir wohl nicht mehr hier»: Läuft weiterhin in der Ausbildung alles nach Plan, wird Nando Wüthrich zusammen mit Jana Stierli 2023 die Brevetierung feiern können. zVg/Polizei BL, SRF

Gab es Neid, dass die Wahl auf sie fiel?

J. S.: Eher im Gegenteil. Viele haben uns zum Entscheid gratuliert, so nach dem Motto: «Ich könnte das nie machen, ständig mit der Kamera im Nacken.» Neid habe ich keinen gespürt. Ich habe aber immer darauf bestanden, wegen der Filmaufnahmen keinerlei Bevorzugung zu erhalten und immer gleich behandelt zu werden wie alle anderen, besonders bei den Prüfungen. Alles andere wäre unfair.

N. W.: Vielleicht haben Einzelne in der Polizeischule unsere Auftritte und die ganzen Dreharbeiten belächelt, aber es war mehr ein sympathisches Belächeln. Ich habe sehr viel Verständnis für unsere Teilnahme gespürt.

Wie sind die Prüfungen gelaufen?

J. S.: Gut, wir haben beide bestanden.

N. W.: Wenn nicht, würden wir hier wohl nicht sitzen. (beide lachen)

Welchen Einfluss durften Sie auf die Dreharbeiten nehmen?

N. W.: Wir durften sagen, wenn wir in einer bestimmten Situation nicht gefilmt werden wollten oder mit einer Szene nicht einverstanden waren. Das hat die Filmcrew dann respektiert. Bei mir war das beim ersten Kontakt mit den neuen Kollegen auf dem Polizeiposten während des Praktikums. Da wünschte ich, dass diese Begegnung unter uns bleibt, um nicht das Kennenlernen durch zusätzlichen Druck wegen der Kamera zu beeinträchtigen.

Konnten Ihre Vorgesetzten Einfluss nehmen?

J. S.: Wir haben im Voraus die fertigen ersten drei Folgen zusammen mit unseren Vorgesetzten begutachtet, weil diese erfahrener sind und Dinge gesehen haben, die uns gar nicht aufgefallen wären.

N. W.: In etwa 110 Filmminuten sind dann aber nur zwei Szenen rausgenommen worden, eine bei ihr und eine bei mir.

J. S.: Dies insbesondere deshalb, weil darin einsatztaktische Dinge vorkamen, die aus Gründen der Sicherheit nicht an die Öffentlichkeit gehören.

Der Trailer zur Dokserie «Blaulicht-Geschichten». SRF

Gab es gestellte Szenen?

N. W.: Nie oder fast nie. Ich denke, die Serie zeigt ein sehr realistisches Abbild der Polizeiausbildung.

J. S.: Vielleicht einmal, als wir eine leere Patronenhülse verschossen haben, damit es cool aussieht. Aber sonst merkt man an meinen Antworten, dass nichts einstudiert war. Beim Anschauen der fertigen Folgen habe ich mehrmals gedacht, dass ich in dieser oder dieser Szene viel besser oder schlagfertiger hätte antworten können. Aber für mich stimmt es so. Es ist authentisch und damals ist mir nichts Besseres eingefallen.

N. W.: Das ist für mich das Spannende an diesem Projekt, die eigene Lernkurve nach acht Monaten an der Polizeischule zu verfolgen. Im Nachhinein denke ich auch, dass ich es in gewissen Situationen hätte besser machen können. Wenn ich in 30 Jahren die Serie anschaue, werde ich vielleicht sehen können, wie der Polizeiberuf mich als Mensch verändert hat. Es wird ja oft behauptet, dass der Polizeiberuf den eigenen Charakter verändert.

Sie dürfen ja nicht «spoilern». Aber hat es aus Ihrer Sicht eine Schlüsselszene in der Serie?

J. S.: Nicht, dass es ein Schlüsselmoment gewesen wäre. Aber eine Szene, die mich emotional sehr mitgenommen hat, war die Kaltwasserprüfung in der dritten Folge. Wir haben danach intensiv diskutiert, ob wir diese wegen meiner emotionalen Reaktion überhaupt drin lassen sollen. Doch mir war wichtig zu zeigen, dass jeder Mensch Schwächen hat und an seine Grenzen stossen kann.

Wie sind Sie mit den bisher abgedrehten drei Folgen zufrieden?

N. W.: Sehr, es wird sehr viel Wert auf den einzelnen Menschen gelegt. Die Serie gibt einen authentischen Einblick in die Polizeiausbildung. Es gibt ja schon sehr viele andere Polizeiserien, aber nur wenige über die Ausbildung. Als Normalsterblicher hört man immer viel davon, aber hat sonst fast keine Möglichkeit, wirklich hinter die Kulissen einer Blaulichtorganisation zu blicken. Die Serie zeigt auch, dass der Beruf für normale Menschen wie uns machbar ist.

J. S.: Ja, genau. Sie baut die Schranken vor dem Polizeiberuf ab und zeigt den spannenden, abwechslungsreichen Berufsalltag. Es gibt vielleicht viele mit einer EFZ-Ausbildung, die sich den Wechsel in den Polizeiberuf nicht zutrauen. Aber schliesslich habe auch ich den Wechsel von einem Pflegeberuf geschafft. Man sollte es einfach versuchen und keinen falschen Respekt davor haben.

«Blaulicht-Geschichten – Unterwegs mit der Polizei» SRF-Dok in vier Teilen. Ausstrahlung: freitags ab 17. September 2021, 21.00 Uhr, SRF 1.