BLKB macht weniger Gewinn wegen Tochtergesellschaft

BLKB Weniger Gewinn im ersten Halbjahr: Tochterfirma belastet das Ergebnis Für sich alleine genommen hat die Basellandschaftliche Kantonalbank im ersten Halbjahr mehr Geld verdient als im Vorjahr. Die neu gegründete Tochter namens Radicant drückt jedoch das Ergebnis. Andreas Möckli 20.07.2022, 08.43 Uhr

BLKB-Chef John Häfelfinger zeigt sich zufrieden mit den Resultaten des ersten Halbjahres. Nicole Nars-Zimmer

Ganze 50 Millionen Franken steckt die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) in seine vor einem Jahr gegründete Tochter namens Radicant. Diese versteht sich als Digitalplattform für vermögende Kunden, die auf nachhaltige Anlagen ausgerichtet ist. Im Mai erhielt Radicant die Banklizenz der Finanzmarktaufsicht Finma.

Wegen Radicant erstellt die BLKB erstmals zwei Rechnungen. Die eine enthält nur die Zahlen der Bank, die andere auch die Resultate von Radicant. Die Bank selber kann auf ein solides Resultat zurückblicken: Der Halbjahresgewinn stieg um 4,4 Prozent auf 59,4 Millionen Franken. Die beiden zentralen Pfeiler, das Zins- sowie das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, konnten jeweils um 4 Prozent zulegen.

Die neue Tochter soll Ende Jahr auf Kundenfang gehen

Bankchef John Häfelfinger zeigt sich in einer Mitteilung zufrieden mit den Resultaten: «Die Zahlen des ersten Semesters zeigen eine nachhaltig positive Entwicklung des Stammhauses». Mit dem Begriff Stammhaus meint Häfelfinger die Resultate der Bank exklusive Radicant.

Werden die Resultate von Radicant mitgerechnet, sieht es jedoch weniger rosig aus. Hier sinkt der Gewinn minim um 0,8 Prozent auf 52,2 Millionen Franken. Der Grund: Der Geschäftsaufwand ist 6 Millionen Franken höher als beim Stammhaus.

Die aktuelle Entwicklung von Radicant verlaufe nach Plan und entspreche den Erwartungen, wird Häfelfinger weiter zitiert. Ein Teil der getätigten Investitionen sei in den Aufbau der digitalen Bank in Form von Personalkosten geflossen, in Aufwände für die Banklizenz sowie in die getätigten Aktivierungen für die IT-Plattformen. Der Markteintritt von Radicant erwartet die BLKB Ende dieses Jahres.