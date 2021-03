Blumenstrasse Binningen plant Brücke – kommt sie nicht, muss eine Strasse gesperrt werden Ohne neue Zufahrt wird die Blumenstrasse autofrei, zwangsweise. Denn die jetzige Zufahrt via Tramhaltestelle steht bald nicht mehr zur Verfügung. Das hat einen besonderen Grund. Patrick Rudin 23.03.2021, 21.15 Uhr

Bald eine Spielstrasse: Die Blumenstrasse ist nur via Tramübergang (rechts) zu erreichen. Wird er gesperrt, gibts keinen Anschluss ans übrige Strassennetz mehr. Google Maps

Die Blumenstrasse in Binningen ist ein Spezialfall: An ihrem westlichen Ende führt lediglich eine Fussgängertreppe über den Birsig zum Schafmattweg, für Autos ist kurz vorher beim Robidog-Kasten Schluss. Die Zufahrt in die Sackgasse führt via ­Gorenmattstrasse vorbei an der Migros, und dann auf schmaler Strecke vor dem Restaurant Bottmingermühle bei der Tramhaltestelle direkt vor den Haustüren durch. Ohne Umweg via Bahnübergang auf die Bottmingerstrasse ist theoretisch nur die Wegfahrt gestattet.