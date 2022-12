Tödliche Auseinandersetzung auf Parkplatz in Böckten (BL)

Tödliche Auseinandersetzung auf Parkplatz: Mann stirbt an Stichverletzungen

Am Freitagmorgen ist es auf dem Parkplatz einer Lidl-Filiale in Böckten zu einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Nach einem verbalen Streit verletzte ein Mann den anderen Beteiligten mit einem Messer so schwer, dass dieser noch vor Ort verstarb.