Börse am Euro-Airport Modell-Flieger, Safetycards und Kotztüten: Wo das Sammlerherz abhebt An der 17. Aviatik-Börse am Euro-Airport blieb kein Wunsch unerfüllt. Aussteller aus sieben Ländern boten auf der Aussichtsplattform ihre Ware feil. Tanja Opiasa-Bangerter 27.03.2022

Aviatik-Fieber am Flughafen. Für grosse Modelle wie auf dem Bild bezahlt man rasch einmal vierstellige Frankenbeträge. Juri Junkov

Über dreissig Jahre lang sass der holländische Pilot vom Stand zwei im Cockpit von KLM-Maschinen. Heute verkauft Dave Prins Postkarten mit Flugzeugmotiven. Auf rund 40'000 Stück schätzt der holländische Aussteller seine Sammlung, die er am Sonntag per PKW nach Basel transportiert hat.

Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause fand die gut besuchte Fliegerbörse zum 17. Mal auf der Aussichtsplattform des Flughafens Basel-Mulhouse statt. Das Sammler-Gen habe er von seiner Mutter geerbt, sagt Pilot Prins – sie habe ihre Fliegerpostkarten ihrem Sohn vermacht.

Ein Viertel der Wohnung mit Objekten vollgestellt

«Ich mag nur die alten», meint der Pensionär und zeigt uns einige seiner Lieblingsstücke, allesamt Schwarz-Weiss-Drucke. Bei einer Mehrheit der Besucher seien jedoch neue Farbdrucke beliebt, betont Prins, der seine Leidenschaft mit seiner Frau, die soeben einen potenziellen Käufer berät, teilt.

Anders beim Stand nebenan, der grössere Modellflugzeuge ausstellt. Auf Geheiss seiner Gattin müsse Carsten Kibber Platz schaffen, schmunzelt der Aviatik-Fan:

«Für jede Neuanschaffung soll ich ein Modell abgeben»

Platz braucht er immer noch mehr als genug. Kibber sagt, in seinem Eigenheim seien 50 von 200 Quadratmetern Wohnfläche seinem Hobby gewidmet. An seiner «Edelweiss», Massstab 1:50; habe zwar jemand Interesse gezeigt – mit 400 Franken gehört das Modell jedoch zu den Teuersten.

Helikopter kann man selbstverständlich auch kaufen. Juri Junkov

«Der einzige Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist hier der Preis der Spielzeuge», scherzt der Organisator Pascal Van de Walle, der die Fliegerbörse seit 17 Jahren organisiert. Ob Spucktüten, Modellflugzeuge, Postkarten oder Sicherheitsinstruktionen, also Safetycards – jeder der Aussteller aus sieben Ländern bringe seine eigene Kollektion mit, betont er.

Dass der ehemalige Pilot seine Leidenschaft für die Luftfahrt vom Boden aus auslebt, hat einen speziellen Grund. In den 90er-Jahren sei er mit drei Freunden in den Vogesen abgestürzt, sagt Van de Walle. Doch er hatte Glück:

«Ich war der einzige Überlebende.»

Der Flughafenmitarbeiter geht zu einem dänischen Stand rüber und lässt sich zwei Concorde-Miniaturen reservieren.

«Damals waren es Legos, heute sind es Flugzeuge»

Das dänische Mutter-Sohn-Paar ist das erste Mal in Basel mit dabei. «Ich sammle, seit ich drei Jahre alt bin», sagt Michael Yelli. Seine Mutter ergänzt: «Damals waren es Legos, heute sind es Flugzeuge.»

Vorbei an einem Concorde Celebration Bear, der von einem Jungen bewundert wird, werfen wir einen Blick in die Menukarte eines Concordeflugs aus dem Jahr 2000: Krabbensalat und Kaviar.

Am Stand nebenan gibt es die passende Safetycard. «Exemplare von ehemaligen Fluggesellschaften sind am beliebtesten», weiss Aussteller Nicolas Kaehlin und blickt zu seinem Nachbarn Werner Soltermann, der an seinem Stand Bestandteile von alten Militärfliegern verkauft. Eine Besucherin interessiert sich für ein ukrainisches Modellflugzeug. «Wir verkaufen diese für einen Freund aus Kiew», sagt Soltermann.

Auch dafür gibt es einen besonderen Grund: Dessen Lager sei Bomben zum Opfer gefallen.

Wegen Corona fand die Luftfahrt-Sammelbörse in den vergangenen zwei Jahren nicht statt. Juri Junkov

