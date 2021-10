Interview Gemeinsam durch die dunkle, unheimliche Nacht: Aesch feiert nicht Halloween, sondern ein altes keltisches Fest Eine Gruppe Aescherinnen lässt Samain wieder aufleben, ein altes keltisches Fest. Statt Süssigkeiten für die Kinder gibt es Geschichten und schottische Musik. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Aesch feiert das keltische Neujahrsfest Samain, eine alternative zum Halloween-Fest. Symbolbild: Sergey Dolzhenko

Längst wird Halloween fast weltweit gefeiert, doch in Aesch verhält es sich anders. Zusammen mit anderen Frauen organisiert die Aescher Gemeinderätin Christine Koch seit 15 Jahren das Samainfest Aesch. Auch die Gemeindepräsidentin Eveline Sprecher ist im OK dabei. Sie haben den keltischen Neujahresbrauch wiederbelebt. Gefeiert wird er jeweils am Abend des 31. Oktober als Alternative zu Halloween.

Frau Koch, wie kommt es, dass man in Aesch Samain anstatt Halloween feiert?

Christine Koch: Das Heimatmuseum Aesch organisierte 2004 eine Sonderausstellung zum Thema Kelten. Dazu gehörte ein Anlass, den wir «Museum vor der Tür nannten», und so kam uns die Idee, wir könnten doch auf dem Schlossplatz Samain feiern, mit einem Feuer, Essen, Geschichten erzählen und die dunkle, unheimliche Nacht gemeinsam verbringen. Denn die Kelten fürchteten sich vor den verstorbenen Seelen, die in dieser Nacht die Möglichkeit haben sollen, von der Anderswelt zu uns Lebenden zu kommen. Die Umsetzung des Rituals, ein Feuer zu entzünden, um daran dann eine Wurst zu braten, wurde anfangs sehr skeptisch aufgenommen, befürchtete man doch, der Boden vor dem Schloss könnte beschädigt werden oder ein Funke sogar ein Gebäude in Brand setzten. So kam es auch, dass im ersten Jahr ein Feuerwehrauto für alle Fälle bereitstand. Zum Glück und auch dank sorgfältiger Vorkehrungen ist aber in all den Jahren nie etwas passiert. Da dem Stiftungsrat des Heimatmuseums und allen, die daran teilgenommen hatten, diese Art von Halloweenfeiern so sehr gefiel, beschlossen einige von uns, diesen Anlass weiterzuführen.

Was gefällt Ihnen am Samain?

Mir gefällt der Gedanke, dass man ein Feuer löscht und als Zeichen für den Beginn eines neuen Jahres ein neues Feuer anzündet. Auch finde ich es schön, gemeinsam zusammenzusitzen, etwas zu essen, sich gruslige Geschichten zu erzählen, und natürlich darf auch die Musik nicht fehlen, was wir mit einer schottischen Pipe-Band bestens erfüllt haben. Was passt besser als Dudelsackmusik an solch einem mystischen Anlass?

Christine Koch, SP-Gemeinderätin in Aesch, begeistert sich für das keltische Neujahrsfest Samain. Zvg

Was gefällt Ihnen weniger an Halloween?

Dass die Kinder Süssigkeiten bekommen, damit konnte ich mich nie so recht anfreunden. Ich war nicht die einzige Mutter, die das dachte. Samain gab es schon lange zuvor, und wer weiss, vielleicht feierten auch die damaligen Kelten in Aesch dieses Fest. So ist der Brauch, der vor Hunderten von Jahren während der grossen Auswanderungen von Europa nach Amerika gelangte und dort zu Halloween wurde, wieder zu uns zurückgekehrt, und wir feiern nun seine ursprüngliche, mystische Art ganz nach dem Sinn: «Back to the roots!»

Was wird genau los sein am 31. Oktober auf dem Aescher Schlossplatz?

Ab 18 Uhr brennt ein grosses Feuer, auf dem man Würste braten kann. Ausserdem verkaufen wir selbst gemachte Kürbissuppe, Apfelsaft und Tee. Der Anlass ist für Gross und Klein gedacht, alle kommen auf ihre Rechnung. Um 19 Uhr werden für die Kinder Geschichten erzählt, es spielt eine Pipe-Band und mit dem Feuerkünstler Christian Ziegler kommt auch das Element Feuer nicht zu kurz.

Entspricht das in etwa dem, wie die Kelten Samain gefeiert haben?

Im Stiftungsrat des Museums war damals der Anthropologe Bruno Kaufmann. Er hat die Geschichte der Kelten studiert und hat uns den Brauch erzählt, dass das Feuer gelöscht und wieder angezündet wird, um das neue Jahr zu eröffnen.

Und für die Besucher ist Samain in Aesch heute vor allem ein Volksfest?

Ja, auf jeden Fall. Es kommen je nach Wetter zwischen 50 und 200 Leute, immer auch viele Familien mit Kindern. Wir haben nichts dagegen, wenn Kinder sich so verkleiden, wie wenn sie an Halloween gehen würden.