Die Jodelszene lebt: Ein Schwesternpaar bringt frischen Wind

Wo in nächster Zeit gejodelt wird

Die Jodelszene der Region Basel mag so manch einem Städter und einer Städterin versteckt vorkommen. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich eine grosse Vielfalt. Diesen Samstag singen die Willi-Schwestern mit ihren Sunnebärglern am Jodlerabend des Basler Frauenchörli mit: um 18 Uhr in der Thomaskirche. Ebenfalls an diesem Wochenende feiert der Jodelklub Therwil sein 75-Jahr-Jubiläum mit einem Jodler-Musical und Jubiläumsfest – dies mit zwei Jahren Verzögerung aufgrund der Pandemie. Vom 10. bis 12. Juni findet in Bad Zurzach das Nordwestschweizerische Jodelfest statt, an dem sich Jodlerinnen und Jodler aus beiden Basel, Aargau und Solothurn für das Eidgenössische Jodlerfest qualifizieren, das dieses Jahr in Zug gefeiert wird. 2026 kommt das nationale Event nach Basel, nachdem es im ersten Coronajahr verschoben wurde.