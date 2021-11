Der Santiklaus muss sich dieses Jahr an 3G halten.

Brauchtum Santinigginäggi in Pandemiezeiten: Weisse Bärte schützen vor dem Virus nicht Der Santiklaus darf dieses Jahr wieder kommen. Aber es gelten die Coronabestimmungen – und die sind nicht einfach anzuwenden. Viele Eltern verzichten deshalb, ihn einzuladen.

Michel Ecklin Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Auch ein Santiklaus muss sich an die Hygieneregeln halten. Archivbild: Benjamin Manser

Der Santiklaus am 6. Dezember ist unter Coronagesichtspunkten schwierig einzuordnen. Beim Erarbeiten der Schutzmassnahmen hat der Bundesrat offensichtlich nicht an diesen Brauch gedacht. Handelt es sich um einen Privatanlass, wenn man einen der bärtigen Figuren zu seinen Kindern eingeladen hat? Wer ist der Veranstalter, der Chlaus oder die Eltern? Ist es ein kommerzieller Anlass, wenn ein Unkostenbeitrag verlangt wird? Müssen die Eltern wirklich bei sich selber zu Hause eine Maske tragen? Und wenn ein Santiklaus von Haus zu Haus springt, mutiert er da zum Superspreader?

All diese Fragen sorgen bei den vielen ehrenamtlichen Santikläusen der Region für Verunsicherung. Die meisten künden online an, nur geimpfte Kläuse und Schmutzli zu den Familien zu schicken. Manche betonen, man werde die Abstände einhalten und Berührungen vermeiden. Einige wollen besondere Vorsicht walten lassen beim Abgeben von Säckli an die Kinder.

In der eigenen Wohnung auf 3G prüfen lassen?

Doch das reicht wohl alles nicht. Auf Anfrage erklärt nämlich das Bundesamt für Gesundheit, ein Klausbesuch auf Bestellung habe «überwiegend Veranstaltungscharakter», weil es sich nicht um eine «beständige» Gruppe handle, die sich regelmässig treffe. Deshalb gelte in Innenräumen die Zertifikatspflicht für alle über 16. Das würde bedeuten, dass Eltern in ihrer eigenen Wohnung nach 3G geprüft werden müssen.

So interpretiert auch das Basler Gesundheitsdepartements die Bundesvorschriften. Aber in Liestal sieht man das anders. «Es wäre gut, wenn sich Kläuse, die von Haus zu Haus gehen, sich vorher testen lassen würden», sagt der Sprecher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion auf die Frage, wie sich Santikläuse dieses Jahr verhalten sollen. Wenn die Vorschriften so schwer anzuwenden sind, ist es für Laien-Santikläuse schwierig, den Durchblick zu behalten. Der Verantwortliche einer Baselbieter Santiklaus-Gruppe sagt:

«Egal, wie man sich verhält, gibt es hier verschiedene Meinungen und Ansichten dazu.»

Er will sich nicht weiter zum Thema äussern und bleibt lieber anonym. Das zeigt: Die Angst, etwas falsch zu machen, ist gross. «Das Schlimmste wäre, wenn unsere Santikläuse das Virus verbreiten würden», sagt Thomas Kissling, Co-Organisator der Santiklaus Aktion Rynach. Schliesslich ziehen seine Kläuse und Schmutzli jeweils durch einige Dutzend Wohnungen.

Nur halb so viele Anmeldungen als üblich

Unabhängig von irgendwelchen Behördenempfehlungen haben er und seine Kollegen deshalb beschlossen, auf 3G zu setzen, auch für die Eltern. «Wir werden Stichproben vornehmen», sagt er. Er ist sich bewusst:

«Es ist für den Anlass nicht sehr förderlich, wenn man als Erstes von allen Erwachsenen im Raum ein Zertifikat verlangt.»

Das finden offenbar auch viele Eltern. Nur etwa halb so viele wie in den Vorjahren haben die Santiklaus Aktion Rynach um einen Besuch gebeten. Zudem ist es nicht einfacher geworden, Freiwillige zu finden, wie Kissling feststellt:

«Manch eine ältere Person verzichtet, weil sie sagt: Ich bin zwar geimpft, will aber für niemanden eine Gefahr sein.»

Kommt hinzu: Angesichts der explodierenden Fallzahlen könnten sich die Bestimmungen bis zum 6. Dezember noch ändern. «Ich bin schon etwas besorgt und unsicher», sagt Kissling. «Es wird dieses Jahr einen Santiklaus auf Sparflamme geben.» Auf Nummer sicher geht der Santiklaus in Pfeffingen. Dort kommt er bis vor die Wohnungen, klopft an die Türe, tritt aber nicht ein. Stattdessen sollen die Kinder rauskommen. «Das haben wir schon letztes Jahr so gemacht», sagt Stefan Schneider, der jedes Jahr rund 50 Besuche organisiert. «Es kam bei den Eltern und Kindern gut an.»

Würden die Kläuse reingehen, müssten nicht nur sie, sondern auch die Eltern eine Maske tragen. «Das kann man ja nicht durchsetzen, und wir würden uns unwohl fühlen.» Denn eins ist sicher: Weisse Bärte allein schützen nicht vor dem Virus.