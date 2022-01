Bredella-Areal Pratteln: Gibt es Widerstand?

Pratteln Bredella-Areal: Die Öffentlichkeit ist gefragt – kommt der Widerstand? In Pratteln geht es vorwärts. Der neue Inhaber des Bredella-Areals hält jedoch nicht komplett an der Vision von Hermann Alexander Beyeler fest. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Künftig soll auf dem Bredella-Areal Wohn- und Arbeitsraum kombiniert werden. zvg

In Pratteln soll ein neuer Stadtteil entstehen. So lautet zumindest der sogenannte Masterplan Bredella-Areal. Im Fokus stehen dabei das ehemalige Areal der Rohrbogen AG und das Buss-Areal. Den Plan hat zwar Grossinvestor Hermann Alexander Beyeler ins Leben gerufen, er soll jedoch von anderen Eigentümern ausgeführt werden. Zumindest zum Teil. Der Verkauf an Ina Invest, ein Spin-off des Bau- und Immobiliendienstleisters Implenia, wurde bereits Ende vergangenes Jahr bekanntgegeben. Grund für den Verkauf sei vor allem sein Alter gewesen. Denn der neue Stadtteil soll nicht etwa in ein oder zwei Jahren entstehen, sondern über die nächsten zwanzig Jahre. Doch, auch wenn sein Plan mit dem Verkauf nicht verworfen wird, zeigt ein Blick ins vergangene Jahr: Solche Projekte haben es in Pratteln nicht immer einfach. Im Gegenteil.

In einer ersten Etappe steht der westliche Teil des Areals im Fokus. Stephan Burgunder, Gemeindepräsident von Pratteln, sagt: «Wir fangen dort an, wo das Areal untergenutzt ist.» Denn dieser Teil des Areals stehe heute zu grösseren Teilen leer. Einst ansässige Firmen seien weggezogen oder kurz davor. Dem Areal – welches heute grösstenteils brach und versiegelt ist – soll mit Wohnraum und neuen Arbeitsplätzen wieder Leben eingehaucht werden. Zudem soll das Gebiet für die Bevölkerung geöffnet werden und neue Aussenräume entstehen. Ziel sei ein gemischtes Areal mit ungefähr 30 Prozent Gewerbefläche und 70 Prozent Wohnraum. Marc Pointet, CEO von Ina Invest, sagt: «So entsteht echter, nachhaltiger Wert und das Areal kann während 24 Stunden genutzt und belebt werden.»

Die öffentliche Mitwirkung kann bald starten

Im ursprünglichen Plan hätte auch der östliche Teil komplett erneuert werden sollen. Pointet sieht das anders. «Die Vision sieht vor, in beiden Areal-Teilen Tabula rasa zu machen. Das ist nicht in unserem Sinn», sagt er und ergänzt:

«Wir wollen gute, bestehende Substanz im Osten nicht zerstören, nur um etwas Neues zu bauen.»

Er könne sich jedoch gut vorstellen, in den bestehenden Freiflächen zu verdichten oder bestehende Gebäude aufzustocken. Pointet sei die Nachhaltigkeit seiner Projekte wichtig. «Nachhaltig zu sein, bedeutet für Ina Invest nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll zu handeln», sagt er. Doch klar sei: Das Ost-Areal stehe im Moment nicht im Fokus und werde erst in den folgenden Jahren genauer diskutiert.

Nun ist die Vorprüfung des westlichen Quartierplans abgeschlossen und die öffentliche Mitwirkung kann bald starten. Somit ist das Projekt schon deutlich weiter als andere Projekte in der Gemeinde. Auch in anderen Stadtteilen hätten freigewordene Flächen zu Wohnraum umgebaut werden sollen. Ein Beispiel dafür ist Salina Raurica. Doch auf den Plan folgte Widerstand. Die Prattler Aktionsgruppe Aapacke ergriff das Referendum – und die Tramverlängerung zum Projektgebiet wurde im vergangenen Sommer an der Urne abgelehnt. Der Kanton und die Gemeinde überprüfen zurzeit die strategische Stossrichtung des Projektes Salina Raurica.

Projekt wird in einem Leserbrief kritisiert

Besteht die Angst, dass es auch beim Bredella-Areal zu Widerstand kommen könnte? «Nein, grossen Widerstand erwarte ich nicht. Die beiden Projekte sind nicht vergleichbar», sagt Gemeindepräsident Burgunder. Es handle sich zwar bei beiden Arealen rechtlich um Bauland, Salina Raurica sei jedoch teilweise noch unüberbaut, wohingegen Bredella bereits verbaut ist. Dennoch: «Auch hier erwarte ich Eingaben aus der Bevölkerung. Diese werden wir selbstverständlich genau anschauen und in die Planung einfliessen lassen», sagt er. Auch Pointet hat keine Bedenken. Er sagt:

«Wir stehen ein für die Verdichtung von urbanen Zonen.»

Das Projekt wurde Ende Dezember vom Einwohnerrat Paul Dalcher in einem Leserbrief in dieser Zeitung kritisiert. Entsteht eine neue Bewegung? Zumindest die Aktionsgruppe Aapacke plant zurzeit keinen grösseren Widerstand. Für sie hat zurzeit noch Salina Raurica Priorität, schreibt die ehemalige parteilose Gemeinderätin Denise Stöckli im Namen der Gruppe. Die Prattler Bevölkerung solle aber angesichts des «Baubooms» einen Grundsatzentscheid fällen können. «Soll es damit ungebremst so weitergehen oder hat endlich Klimapolitik Vorrang?», schreibt sie. Zudem gelte abzuklären, welche Folgen dieses Wachstum für Pratteln hat. Zurzeit werde ein räumliches Entwicklungskonzept für die Gemeinde erarbeitet, sagt Stephan Burgunder. Dabei würden die grundsätzlichen Zielsetzungen diskutiert und Vorgaben für die zukünftige Entwicklung von Pratteln abgeleitet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen