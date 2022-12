Die Breitenbacher wurden von den beiden Künstlern zur kreativsten Gugge der Schweiz gekürt. Am Abschlusskonzert des Projektes Blay spielen sie am 10. Dezember in Zürich vor Tausenden Zuhörerinnen und Zuhörern.

Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr