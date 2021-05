Breitenbach Ausverkauf bei Von Roll – auf dem einstigen Industrieareal sollen Wohnungen und Gewerbeflächen entstehen Das Traditionsunternehmen trennt sich von seinen früheren Produktionshallen und macht Platz für die Entwicklung eines 11 Hektaren grossen Gebietes. Der Steiner Investment Foundation, die das Land erworben hat, schwebt eine gemischte Nutzung vor. Dimitri Hofer und Benjamin Wieland 15.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sogar sein Verwaltungsgebäude (links unten) gehört dem Unternehmen nicht mehr: Das Von-Roll-Areal (rot) in Breitenbach (weiss gestrichelt: Grenze zu Büsserach). bwi/bearbeitet von mia

Seit den 1980er-Jahren ist der Industriekonzern Von Roll mit Breitenbach verbunden. Damals übernahm das Solothurner Unternehmen die Isola-Werke, in denen während Jahrzehnten Hunderte Schwarzbuben eine Arbeitsstelle gefunden hatten. Später verlegte der Betrieb den Sitz von Gerlafingen in den Thiersteiner Hauptort.

Der Hauptsitz von Von Roll befindet sich noch heute in Breitenbach. Die Räumlichkeiten, in denen die Verwaltung untergebracht ist, gehören jedoch seit April der Steiner Investment Foundation. Als Von Roll kürzlich ein wenig verklausuliert mitteilte, dass es gelungen sei, «die seit Jahren ungenutzten Flächen am Standort Breitenbach zu veräussern», hiess das eigentlich: Wir haben unser ganzes Land in Breitenbach verkauft.

Käuferin der drei Parzellen ist die Steiner Investment Foundation, eine Anlagestiftung, die zur Generalunternehmerin Steiner AG gehört. Artur Lust, Chief Financial Officer bei Von Roll, bestätigt Recherchen dieser Zeitung, dass es sich um eine Gesamtfläche von 114'000 Quadratmetern handelt.

Produziert wird nur noch in der Nachbargemeinde

Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Es kann jedoch bei einem üblichen Quadratmeterpreis für Gewerbeland inklusive eines Abzugs wegen Altlasten im Boden von einem Preis im Bereich von 20 bis 30 Millionen Franken ausgegangen werden. Das immer wieder mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfende Unternehmen kann die Einnahmen durch den Verkauf der früheren Produktionsgebäude gut gebrauchen.

«Mit der Veräusserung der Liegenschaften in Breitenbach realisieren wir nun auf direktem Wege einen erheblichen Liquiditätszufluss»,

schreibt Lust. Nach der Transaktion besitze Von Roll keine weiteren Flächen mehr in Breitenbach, sondern rund 60'000 Quadratmeter in der Industriezone von Büsserach.

Dort würde bereits mehrheitlich die Produktion stattfinden. Von Roll stelle in Büsserach «technologisch führende Flächen- und Flüssigisolierstoffe für die Anwendung in elektrischen Maschinen sowie neuartige Verbundwerkstoffe für den thermischen Schutz von Autobatterien sowie für ballistische Anwendungen» her. Insgesamt sind 34 Gebäude an die Steiner Investment Foundation übergegangen, sagt Artur Lust. «In jedem sind Parteien eingemietet, deren Mietverträge von der Steiner Investment Foundation übernommen werden.» Das Verwaltungsgebäude werde man zunächst mieten und dann auch nach Büsserach zügeln.

Breitenbach soll ein neues Quartier erhalten

Das Potenzial für das gut 11 Hektaren grosse Gebiet ist enorm. Angrenzend an das Areal wurde 2018 der Lüsselpark mit Wohnungen, Gewerbe und Läden eröffnet – auch er steht auf ehemaligen Von-Roll-Land.

Eine derartige Nutzung stellt sich auch die Steiner Investment Foundation für ihr neu erworbenes Gebiet im Schwarzbubenland vor: «Der Fokus der Entwicklung liegt auf einem gemischt genutzten Areal», schreibt die Steiner Investment Foundation auf Anfrage. Für Details sei es noch zu früh. Klar ist: Immobilienentwickler auf dem Areal wird das Schwesterunternehmen Steiner AG.

Diese Halle gehört Von Roll nur noch zur Hälfte: Der obere verkaufte Teil liegt in Breitenbach, der untere Teil auf Büsseracher Boden. bwi

Beim Breitenbacher Gemeindepräsidenten Dieter Künzli rennt das Unternehmen damit offene Türen ein.

«Wir stellen uns eine gemischte Nutzung mit Wohnen, Industrie, Gewerbe und Grünflächen vor.»

Die Gemeinde werde sich dafür einsetzen, dass die Erinnerung an die Geschichte des Areals in irgendeiner Weise erhalten bleibt. Künzli ist selber betroffen: Auch sein Vater arbeitete einst in der Isola.