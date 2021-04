BRISANTE EXPORTE Wegen leerer Patronenhülsen: Altmetallhändler gerät unter Kriegsprofiteur-Verdacht Zwei Kleinfirmen in der Region Basel sind auf der Liste der Kriegsmaterialexporteure gelandet. Während die eine mauert, ist bei der anderen der Grund für den Eintrag ziemlich kurios.

Benjamin Wieland 19.04.2021, 05.00 Uhr

Der Bund hat beide auf dem Radar, doch da enden die Gemeinsamkeiten: die Fermeto Handels AG (links) aus Münchenstein, zu sehen ist die öffentliche Wertstoff-Sammelstelle im Dreispitz, und die Allschwiler Eram AG. Kenneth Nars

Es war der wohl teuerste Text ihrer Geschichte. Im Juli 2020 publizierte die «Wochenzeitung» eine Karte mit Schweizer Kriegsmaterialexporteuren. Die Herausgabe der gut gehüteten Daten erstritt sich die WOZ bis vor Bundesgericht. Für den Aufwand schickte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) der Redaktion eine gepfefferte Rechnung: 5458 Franken.

Zwei Firmen aus Basler Vorortsgemeinden standen auf der Liste für das Jahr 2017. Von beiden hatte man kaum je gehört: die Eram AG aus Allschwil und die Fermeto Handels AG aus Münchenstein. Die eine stellt in Neuallschwil Präzisionsmetallteile her, die andere sammelt im Dreispitz, in Obergösgen, SO, und in Fisibach, AG, Altmetall. Beide Unternehmen sind laut Seco Munitionszulieferer. Der Eram wurden Rüstungsexporte in der Höhe von 1,2 Millionen Franken bewilligt; beim Wertstoff-Recycler Fermeto schlugen die Ausfuhren mit 222'950 Franken zu Buche.

Beide Firmen reagierten nicht auf die Anfragen der WOZ. Als die bz anklopft, zeigt sich zumindest die Fermeto AG gesprächiger: «Es gibt einen einfachen Grund, weshalb wir auf der Liste landeten», sagt Geschäftsleitungsmitglied René Suter.

«Wir recyceln auch abgeschossene Patronenhülsen und verkaufen sie an Schmelzwerke. Aus dem damit gewonnenen Messing können ganz verschiedene Produkte hergestellt werden, Schmuck, Elektroanschlüsse, Schiffsschrauben, Wasserhähne, aber auch Munition, und deshalb wurden wir wegen unserer Geschäftstätigkeit als Kriegsmaterialzulieferer für die Rüstungsindustrie klassifiziert.»

Sobald die Patronenhülsen verkauft seien, habe man keinen Einfluss mehr darauf, was nach dem Einschmelzen mit den Messingbaren produziert werde, sagt Suter. «Die Hülsen selber beziehen wir von verschiedenen Quellen. Wir kaufen sie etwa Schützengesellschaften ab.»

Gemeinde weiss praktisch nichts über die Eram AG

Wieder ins Gespräch gekommen sind die zwei Firmen wegen eines Vorstosses im Allschwiler Ortsparlament. Zwei SP-Einwohnerräte wollten vom Gemeinderat unter anderem wissen, ob die Eram AG von Wirtschaftsförderungsmassnahmen der Gemeinde profitiert. Um was es der SP-Fraktion wohl ging: Herausfinden, ob ein potenzieller Kriegsprofiteur von öffentlichen Geldern profitiert, um – falls dem so ist – diese Verstrickungen zu unterbinden.

Doch die Eram AG ist deutlich verschwiegener als die Fermeto AG. Es lägen weder Informationen über ihre Geschäftstätigkeit vor, schreibt der Gemeinderat in seiner Beantwortung der Interpellation, «noch sonstige Informationen». Laut Firmenwebsite produziere die Eram AG hochpräzise und kundenspezifische Dreh- und Frästeile. «Gegen diese Tätigkeit hat der Gemeinderat keine Einwände.» Dass auch Komponenten für Kriegsmaterial exportiert würden, sei dem Gemeinderat nicht bekannt.

Das Firmenvideo mit der Villa in den Bergen

Am Eram-Geschäftssitz in Allschwil findet sich weder Klingel noch Briefkasten mit dem Firmennamen. Bei einem Anruf antwortet eine Frau auf Französisch, sagt, man solle doch ein E-Mail schreiben – das bleibt unbeantwortet.

Die WOZ schrieb im Juli, die Eram werbe in einem Firmenvideo mit einer pompösen Geschäftsvilla, obwohl der Firmensitz in einem Wohnquartier liege. Bei der Villa handelt es sich um die Villa Joli­mont in Saignelégier im Jura. An der Adresse ist eine Swiss Finest S.A. angemeldet. Ihre Tätigkeit: Herstellung von Präzisionsdreh- und Frästeilen sowie Montage von Bauteilen. Die Verbindung zwischen Allschwil und Saignelégier: Beide Firmen haben denselben Verwaltungsratspräsidenten. Die Villa Jolimont im Jura dient also als Produktionsstätte, wohl seit 2017, als der Swiss-Finest-Präsident bei der Eram einstieg. Das ist einem Brief an die Eram-Geschäftspartner zu entnehmen. Was dort auch steht: Die Eram AG gibt es seit 1945, schon 76 Jahre lang exportiert die Firma in die ganze Welt – und hielt offensichtlich etwas hoch, was in der Rüstungsindustrie geschätzt wird: Verschwiegenheit.

Auch die Fermeto hätte sich mehr Diskretion gewünscht. Man habe sich gegen die Publikation der Daten gewehrt, sagt René Suter: «Es rückt uns in ein schlechtes Licht, auf solchen Listen zu fungieren.» Doch die Begründung, die Publikation wäre potenziell geschäftsschädigend, sei abgelehnt worden.