Brislach Laufentaler Dorf bekämpft mit einer Challenge den Coronablues In Brislach werden fünf Rundläufe ausgesteckt. Wer sie absolviert, erhält eine Medaille. Benjamin Wieland 09.02.2021, 15.23 Uhr

So sieht das Logo aus. Bild: zvg

«Wir bekommen an Gesprächen am Schalter oder Telefon häufig mit, dass die aktuelle Coronasituation sich nicht immer positiv auf das Gemüt auswirkt», schreibt die Brislacher Gemeindeverwaltung in einer Medienmitteilung. Da könne einem schon fast die Decke auf den Kopf fallen. Jetzt hat die Gemeinde ein Gegenmittel ins Leben gerufen, mit dem die Stimmung der Einwohner trotz Homeoffice und Teil-Lockdown wieder aufgehellt werden soll: eine Art Postenlauf, draussen in der Natur.