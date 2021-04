«Löööv»-Glaces «Brutal lokal»: Neuer Anbieter mischt die Basler Glace-Szene auf Mit ihren «Löööv»-Glaces wollen Oliver Steiner und Till Szabo vor allem eines sein: nachhaltig. Sie profitieren vom Eis-Boom in der ganzen Stadt. Michel Ecklin 15.04.2021, 05.00 Uhr

In Basel boomen lokal hergestellte Gelati, jetzt auch mit «Löööv» von Oliver Steiner (r.) und Till Szabo. Kenneth Nars

Wer es nicht so mit der englischen Aussprache hat, spricht «Love» auch mal mit einem langgezogenen «ö» aus. Genau diesen gut schweizerischen Akzent nutzen die vier Kollegen des Kollektivs «Löööv», das am vergangenen Samstag sein erstes Glace-Pop-up in der Streitgasse eröffnet hat. Die einstigen Köche, Patissiers und Serviceangestellten wollen damit namentlich ihre Verbundenheit bezüglich Herstellung und Rohstoffen zur Schweiz unterstreichen. «Brutal lokales Pop-up» lautet ihre Devise.

Eine ethisch bessere Glace

Regional, saisonal und nachhaltig sollen keine leeren Schlagwörter sein, sondern Leitlinien, an denen sich die vier als Glaceproduzenten und -ver­käufer orientieren wollen. Sie wollen nicht in erster Linie ein Konsumbedürfnis befriedigen, erklärt Oliver Steiner vom Kollektiv, sondern «eine ethisch bessere Glace» machen.

Kompromisse gehen sie dafür keine ein. Weil es keine Cornets aus der Schweiz gibt und deren Herstellung in diesen kleinen Mengen fast nicht möglich ist, gibt es «Löööv»-Glace nur in Bechern. Und auch diese sollen dem Nachhaltigkeitsstandard entsprechen, stellt Steiner klar. Die Milch für die Rahmglaces kommt von Baselbieter Kühen, und auch die Früchte stammen von Bauern aus der Region.

Letztlich entscheidet der Geschmack

Manchmal pflücken die vier Kollegen die Rohstoffe auch gleich selber. Die Waldbeeren für die entsprechende Glace, die sie aktuell gerade anbieten, stammen aus ihren eigenen Gärten. Wenn es in der Region gerade keine Erdbeeren gibt, gibt es bei «Löööv» auch keine Erdbeerglace.

Das Angebot richtet sich nach dem, was die regionale ­Natur hergibt. Deshalb gibt es ­normalerweise keine Schokoladenglace – ausser, sie erhalten Schokolade, die ansonsten weggeworfen würde. «Wir orientieren uns nicht am Bedürfnis der Konsumenten, sondern an dem, was verfügbar ist», beschreibt Oliver Steiner.

Die vier Kollegen wollen nicht nur kulinarische Freuden bereiten, sondern auch Werte vermitteln. Doch Oliver Steiner ist sich bewusst, dass schlussendlich auch ihre Glace an der Qualität und letztendlich am Geschmack gemessen wird.

Sogar im Shoppingcenter erhältlich

Die Lancierung von «Löööv» ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung einer Basler Glacekultur, die in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gewachsen ist. Das Eiscafé Acero an der Rheingasse gehörte 2011 zu den ersten, die im kleinen Rahmen Glace lokal hergestellt haben und dabei auf italienische Rezepte und lokale Rohstoffe zählen.

«Es läuft bei uns wirklich gut»,

verrät Angelina Burri vom «Acero»-Kollektiv.

Auch sie vernehme, dass in der Region Basel und insbesondere in der Stadt immer mehr lokale Glaceproduzenten und Gelaterias an den Start gehen. 2016 lancierte Takako Matsudaira ihr «Eisuru» in der Basler Markthalle. Mittlerweile verkauft sie ihre in der Basler Manufaktur hergestellten Glace auch im Shoppingcenter St.-Jakob-Park und bei der Elisabethenkirche. Die Nachfrage nach ihrer Glace sei bis zur Coronapandemie ­stetig gewachsen.

Richtige Früchte und ohne Zusatzstoffe

Takako Matsudaira ist überzeugt, dass die stetig gestiegene Nachfrage nach lokal produzierter Glace mit der Qualität zu tun hat.

«Lokale Produkte übertreffen oft industriell hergestellte Produkte, indem sie frischer und kreativer sind und weniger Zusatzstoffe beinhalten.»

Das sei zum Beispiel bei Bier, Früchten und Gemüse ähnlich – ge­rade seit Ausbruch der Coronapandemie. «Mehr und mehr Menschen entdecken und schätzen diesen Unterschied, obwohl die Industrieunternehmen mit Marketing und Werbung ver­suchen, ihre Produkte als lokale und regionale Produkte zu verkaufen.»

Dies spürt auch Miranda Ries, die im Café Hallenbad in Muttenz selber Glace herstellt.

«Die Menschen wollen heute mehr wissen und fragen auch danach, was genau drin ist.»

Produkte ohne Zusatz­stoffe und mit richtigen Früchten seien gefragter denn je.

Und Glace essen, gerade wenn sie frisch hergestellt wurde, hat auch immer etwas mit einem Lebensgefühl zu tun – und genau das sprechen die Basler Gelaterias und Glacewagen an, mit teils ausgefallenen Sorten und Geschmäckern.