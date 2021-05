brutalismus Ganz schön brutal – und brutal schön Karin Bürki Oho statt Igitt! Der Brutalismus erlebt eine Renaissance. Die Bauten, lange als Betonklötze verschmäht, sind plötzlich hip. Auch in der Region Basel steigt die Akzeptanz für den schrecklich-schönen Stil. Aber es bleibt viel zu tun.

Benjamin Wieland 22.05.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Der Brutalismus hat keinen guten Ruf. Der Stil gilt als der Hooligan der Architekturfamilie. Doch damit tut man ihm unrecht.

In vielen Sprachen wird schon der Name falsch verstanden – auch im Deutschen: Brutalismus, das kommt von brutal, von gewalttätig, denken viele. Falsch! Der Ursprung ist «brut», französisch für roh, nackt. Und gemeint ist damit das Material, das all die Bauten ausmacht, ihr grauester gemeinsamer Nenner sozusagen: Beton, roh, nackt und vor allem unverkleidet. Eben: Brut. Béton brut.



«Wirkte befremdend auf die Zeitgenossen», heisst es im Architekturführer Basel über die Antoniuskirche. Karin Bürki

Doch es ist nicht nur der Name. Brutalismus ist brutal ehrlich. Solche Direktheit schätzt die breite Masse nicht. Tat sie noch nie. Sie hat es lieber dezent und überspielt. So blieb die Lobby des Stils stets überschaubar: Architektinnen, Urbanisten, Künstlerinnen, Intellektuelle. Doch das ändert sich – auch in der Schweiz. Plötzlich ist Beton cool. Der Hooligan wurde zum Hipster.



«Rettet die Betonmonster!», hiess 2018 eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum, worauf die ­«Berliner Zeitung» titelte: «Verliebt in Betonmonster.» So weit gehen wollte die Zürcher Fotografin Karin Bürki dann doch nicht, als sie die kürzlich erschienene «Carte Brute» zusammenstellte, eine Karte mit Schweizer Betonperlen, die auch in die Region Basel führt (siehe Hinweis unten).



Bürkis Ziel: Die Betrachterinnen und Betrachter dazu «inspirieren, die Objekte neu zu entdecken». Oha!

Basel, das brutalistische Herz der Schweiz?

50 Sichtbeton-Bauten vereint die «Carte Brute» mit ihrer grosszügig gefassten Brutalismus-Definition. Die fünf Objekte aus der Nordwestschweiz, die es in die Auswahl schafften, sind fast alle Klassiker: die Antoniuskirche (gebaut zwischen 1925 und 27, Architekt Karl Moser), die erste rein aus Beton gebaute Kirche der Schweiz, das Goetheanum (1925–28, nach Entwürfen von Rudolf Steiner), die Maurerhalle der Allgemeinen Gewerbeschule Basel (1957–61, Hermann Baur), das Schulhaus Neumatt in Aesch (1960–62, Walter Maria Förderer) und – als eines der jüngsten Objekte auf der Karte – das 2014 fertiggestellte Helsinki-Dreispitz-Gebäude von Herzog & de Meuron.

«Widersinnig, geschmacklose Denkart»: Schon im Planstadium irritierte das Goetheanum. Karin Bürki

Die Region hat eine lange Tradition beim Bauen mit dem Material. Viele weitere bekannte Bauwerke fanden nicht Eingang auf Bürkis Liste. Etwa die 1967 eingeweihte Johanniterbrücke, die als Spannbetonbrücke im Freivorbau in der Schweiz neue Massstäbe setzte. Trotzig kürte das Online-Architekturmagazin «Architektur Basel» bei der Besprechung der «Carte Brute» Basel kurzerhand zum brutalistischen Herz des Landes. Basel, das «Heart Brut» der Schweiz?

«Das war vorlaut, aber auch nicht ganz falsch», sagt Simon Heiniger, Autor bei «Architektur Basel» und Architekt bei Herzog Ritter Architekten. In der Region Basel sei vergleichsweise früh mit Beton gearbeitet worden. Neben den Ikonen gebe es auch viele wenig beachtete Rohdiamanten zu entdecken. Wohnhäuser in der Stadt etwa, häufig eingeklemmt, unscheinbar – und trotzdem mit Charakter.



«Man muss den Beton halt auch pflegen»

Gerade bei Wohnhäusern mit Sichtbeton ertönt immer noch häufig reflexartig: Igitt, Betonklotz! Es gebe nichts Trostloseres als einen Betonbau bei Regen, heisst es. Kalt und abweisend. James Bond darf gerne darin wohnen, aber selber – nö!

Fotos Darf man getrost Neo-Brutalismus nennen: Helsinki-Dreispitz von Herzog & de Meuron, 2014. Karin Bürki

«Schon das Wort Herz in Verbindung mit Brutalismus ist wohl für viele eine Provokation», sagt Heiniger. «Beton als Baustoff wird mit Infrastruktur verbunden, mit Brücken, Bunkern, Autobahnen. Mit Dingen also, die praktisch und nützlich sind, aber zu denen man in der Regel keine Beziehung hat. Dabei können Betonbauten sehr wohl auch sinnlich sein. Aber man muss den Beton halt auch pflegen, das wird häufig vernachlässigt.»



«Wir haben ein Fragenhaus gebaut», sagte Maria Förderer zum Neumatt-Schulhaus in Aesch. Karin Bürki

Alles bleibt im Vagen: Das Fragenhaus zu Aesch

Sein Lieblingsobjekt will Heiniger mit der «Schweiz am Wochenende» besuchen: das Neumatt-Schulhaus in Aesch. An ihm kann man alles ablesen, was Walter Maria Förderer (1928–2006) ausmacht, als Koryphäe des Bauens mit dem Stoff der unendlichen Möglichkeiten. Wie ein Monolith taucht das Gebäude zwischen Einfamilienhäusern auf. Ein Haupttrakt mit vier Geschossen, zwei Turnhallen, ein Abwartshaus, eine Aula. So weit, so rational – aber nur auf den ersten Blick.



Der Brutalismus von nebenan: Haus an der Dornacherstrasse 174. Roland Schmid

Von Zaha Hadid ist über Brutalismus überliefert: «Es gibt nichts, was diesen Baustil höflich oder niedlich macht. Er ist, was er ist.» Was die 2016 verstorbene Architektin sagte, ist nicht ganz korrekt. «Form follows function», predigt die Moderne, das schon, und Ornament sei ein Verbrechen. Doch auch beim Brutalismus gibt es nicht nur die Pflicht, er kennt auch die Kür.

«Mir gefällt das Neumatt-Schulhaus», sagt Simon Heiniger, «weil es so viele Teile hat, die es nicht braucht, oder von denen zumindest nicht ganz klar ist, ob sie eine technische Funktion erfüllen oder nur der künstlerischen Gestaltung dienen». Da wären etwa die Betonquader, die an der Fassade hängen. Wahrscheinlich Speier, die überlaufendes Regenwasser einfangen. Aber müssen die Auskragungen so gross sein? Oder die Lampenhalter, auch sie massive Kuben – das ginge sicher kleiner.



Raumschiff Enterprise zu Allschwil: Kirche St. Peter und Paul. Roland Schmid

Winkel. Überall rechte Winkel. Und Türmchen

Reine Dekoration ist das Türmchen, wie es Förderer oft einsetzte. Die einzigen Objekte weit und breit ohne rechte Winkel sind Steine, die auf einer Mauer thronen. «Warum genau hat es diese Steine auf den Mauern? Das erschliesst sich mir nicht», sagt Heiniger. «Es ist nicht einmal klar, ob sie echt sind – oder Nachbildungen.»

Fast sechzig Jahre hat das Neumatt auf dem Buckel. Noch immer irritiert es die Betrachter. Das war ganz im Sinne seines Schöpfers. Von Förderer fand Heiniger ein vielsagendes Gelübde: «Im neuen Schulhaus soll alles sein, das zum Lehren und Lernen dient. Im neuen Schulhaus soll aber auch viel Frag-Würdiges sein, das nicht zu erklären, kaum zu deuten ist. (…) Wir haben ein Fragenhaus gebaut.»

Space Odyssee auf dem Bruderholz: die 1967 bezogene Steiner-Schule (Hans Leu). Roland Schmid

Dieses Fragenhaus hat «skulpturalen Charakter», schwärmt die Denkmalpflege Baselland. Die in den Beton geschnittenen Fenster und Nischen sorgten für ein «reiches Licht- und Schattenspiel». Bei den Sichtbetonflächen wollte Förderer, dass sie unverputzt bleiben. Die Struktur der Schalungsbretter soll ablesbar sein. Die Denkmalpflege entdeckt in der vernarbten Hülle «exemplarisch die sinnlichen Qualitäten des Betons».



Ebenfalls von Förderer ist das Brunnmatt-Schulhaus im Gundeldingerquartier. Bei diesem Bau, er ist drei Jahre jünger als sein Geschwister in Aesch, wiederholen sich die Spielereien: «nutzloses» Türmchen, Regenfänger, vor allem aber: rechte Winkel, überall rechte Winkel (die Anlage könnte dem Computerspiel «Minecraft» entsprungen sein). Auf der «Carte ­Brute» findet sich die Schule nicht. Aus simplem Grund, sagt Bürki: Es habe ansonsten zu viele Förderer-Bauten drauf.

Wie aus dem Computerspiel Minecraft: Schulhaus Brunnmattstrasse im Gundeldingerquartier. Roland Schmid

Beide Schulhäuser, Neumatt und Brunnmatt, sind geschützt und wurden sorgsam saniert. Das gelingt nicht immer. Ein schmerzhafter Eingriff ist es, wenn der Sichtbeton übermalt, gezähmt wird. Geschehen bei der Johannes Maria Vianney-Kirche in Muttenz (1966 eingeweiht) oder der Birsfel- der Bruder Klaus-Kirche (1959). Beim Gymnasium Liestal, 1963 fertiggestellt, wurde der Beton zwar nicht überpinselt, aber einige der sanierten Stellen sehen aus, wie wenn eine billige Betonfolie über die schadhafte Stelle angebracht worden wäre – Autsch!

Noch immer wenig Akzeptanz in der Bevölkerung

Da durfte Förderer einen richtig grossen Turm bauen. Er stell einen Schlüssel Petri dar. Kirche St. Margaretha, Breitenbach. Roland Schmid

In anderen Fällen verschwindet der Beton ganz. Schlimm erging es der Villa von Rolf Otto in Seltisberg. Der 2003 verstorbene Architekt war, gemeinsam mit Hans Zwimpfer, lange Jahre Partner von Walter Maria Förderer. Ottos Wohnhaus wurde diesen März abgerissen. Der Baselbieter Heimatschutz hatte sich um die Unterschutzstellung bemüht – vergeblich. Die Gemeinde wollte lieber Einfamilienhäuser statt eine Ikone der Nachkriegsmoderne.

Heimatschutz-Baselland-Präsident Ruedi Riesen sagte schon 2016 zur bz: «Die architektonischen Zeugen aus der Zeit zwischen 1930 und 1970 drohen zu verschwinden.» Die kantonale Denkmalpflegerin Brigitte Frei pflichtete ihm bei: «Es ist ein Problem, dass Nachkriegsbauten bis etwa 1970 immer mehr verloren gehen.» Der Stil stosse auf wenig Akzeptanz.

Er ist ein Rabauke, der Brutalismus, manchmal launisch und zügellos, immer ehrlich. Ein richtiger Kerl halt, mit Ecken und Kanten – aber kein Hooligan. Den Baggerzahn hat er nicht verdient.



Carte Brute 50 Betonobjekte der Schweiz auf einem ­A1-Faltführer. Karin Bürki. 34 Franken.

www.heartbrut.com