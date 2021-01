Bad Bubendorf Hotel-Chef zum Abgang seines Star-Kochs: «Der Entscheid kam coronabedingt» Felix Suhner will in der «Osteria Tre» die Spitzen-Gastronomie weiterführen. Diese sei selbsttragend und müsse nicht von anderen Bereichen des Hotels Bad Bubendorf quersubventioniert werden, sagt der Präsident der Eigentümer-AG. Eva Oberli 27.01.2021, 18.28 Uhr

Soll eine Spitzenadresse im Baselbiet bleiben: Die Osteria Tre im Hotel Bad Bubendorf.







zvg

Herr Suhner, der Wechsel an der Spitze der «Osteria Tre» schien überraschend zu kommen. Täuscht dieser Eindruck?

Felix Suhner: Wir wussten das intern schon länger und konnten diesen Wechsel so gut vorbereiten. Der Entscheid von Flavio Fermi, das Haus nach acht Jahren zu verlassen, kam coronabedingt. Wie wohl viele Andere auch hat er sich in der Zeit Gedanken über seine Zukunft gemacht und sich dann entschieden, den neuen Weg in die Selbständigkeit einzuschlagen. Bereits im Oktober des letzten Jahres besprach er dieses Anliegen mit Mario Joch, dem Gastgeber des Bad Bubendorf. Die Frage nach der Nachfolge stellte sich auch strategisch. Es gab externe Kontakte und einige Gespräche mit Interessenten, doch der Entscheid fiel schliesslich auf Vittorio Conte. Mit ihm bot sich ein homegrown-Fachmann an, der überzeugt und zu 200 Prozent will. Noch eher junge Talente zu fördern und ihnen eine Chance zu geben, entspricht der Unternehmensstrategie der Balance Familie AG.

Felix Suhner, Verwaltungsratspräsident der Balance Familie AG Bild: zvg

Stand jemals im Raum, mit dem Abgang von Flavio Fermi eine kulinarische Neuausrichtung im Bad Bubendorf anzugehen?

Eine Veränderung ist immer ein Zeitpunkt, um Strategien zu prüfen und die DNA eines Unternehmens herauszuschälen. Das haben wir in den vergangenen Monaten auch mit dem Bad Bubendorf getan. Wir wollten in diesem traditionsreichen Betrieb das Erfolgsrezept der exklusiven Gastronomie bewusst weiterführen. Auch wenn es sehr anspruchsvoll ist, wirtschaftlich erfolgreich auf Haute-Cuisine-Niveau zu kochen, die «Osteria Tre» ist selbsttragend und muss nicht vom Betrieb quersubventioniert werden. Und als Aushängeschild und Trägerin des guten Rufes des Bad Bubendorf wollen wir sie natürlich beibehalten.

Die Balance Familie AG, zu der das Bad Bubendorf gehört, verschreibt sich dem Leitsatz #stayregional. Ist das eine Reaktion auf den Einfluss von Corona?

Das ist korrekt. Es war von Anfang an Teil der Strategie der Balance Familie AG, Familienunternehmen und Regionalität zu berücksichtigen, Corona hat dabei wie ein Beschleuniger gewirkt. Die behördliche Schliessung von Gastronomie und Hotellerie, wie wir sie erlebt haben, das hatte es zuvor so nie gegeben. Und weil es für Familienunternehmen ohnehin schwierig ist, gegen die Grossunternehmen zu bestehen, wollen wir da einen Gegenpol setzen.

Auch das Bad Ramsach Quellhotel in Läufelfingen gehört zu der Balance Familie AG. Wie verkraftet das Bad Ramsach, das erst kürzlich renoviert wurde, die Corona-Massnahmen?

Die umfänglichen Modernisierungsarbeiten im Bad Ramsach dauerten von der Übernahme des Hotels durch die Balance Familie im Jahr 2016 bis 2019 und betrafen den Garten und die Umgebung, das Restaurant, den Saal und die Hotellobby. Das Bad gehört mit seiner langen Geschichte, der tollen Lage und natürlich auch dem Heilbad mit eigener Quelle zurzeit zu den stabileren Hotels. Jetzt wollen die Gäste raus aus der Stadt, sie wollen ins Grüne. Das Bad Ramsach ist mit seiner Grundlage, die genau das bietet, daher relativ gut aufgestellt und verzeichnet zurzeit eine Auslastung von etwa 35 Prozent.

Wie steht’s aktuell um die Auslastung des Bad Bubendorf?

Im Bad Bubendorf wird anders als im Bad Ramsach vor allem für Businesszwecke, Seminare, Events und Banketts gebucht, es liegt auch stärker im Einzugsgebiet der Stadt Basel. Die Belegung durch Geschäftskunden liegt bei 10 bis 20 Prozent, weil das Business momentan im Homeoffice stattfindet. Dafür erfreuten sich im Bad Bubendorf zuletzt die Wellness-Suiten grosser Beliebtheit, diese waren zum Jahresende hin an 50 von 60 Tagen belegt gewesen.