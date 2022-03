Bubendorf Hier entsteht eine neue Aldi-Filiale Eine Gewerbeparzelle an der Kantonsstrasse beim Bad Bubendorf hat ihre Besitzerin gewechselt. Diese ist ein bekannter Name in der Region. Ins neue Gebäude wird Aldi als Ankermieter einziehen. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Diese alte Gewerbeliegenschaft wird abgebrochen. Im neuen Gebäude ist Aldi dann Hauptmieter. Kenneth Nars (Bubendorf,

23. März 2022)

Mitte 2024 wird der Grossverteiler Aldi beim Bad Bubendorf eine neue Filiale eröffnen können. Die 45 Aren grosse Parzelle mit Industrie- und Gewerbegebäude an der Kantonsstrasse hat kürzlich die Sitex Properties Holding AG in Lachen von der Gewerbehaus Bad Bubendorf AG erworben.

Amt für Raumplanung intervenierte

Der von der Bubendörfer Gemeindeversammlung im September 2020 abgesegnete Quartierplan ist inzwischen rechtsgültig. Nach Intervention des Amts für Raumplanung, das einige Punkte – unter anderem das erstellte Verkehrsgutachten – bemängelt hatte, genehmigte die Baselbieter Regierung Ende des vergangenen Jahres den Quartierplan.

Die Rechtskraft des Quartierplans sei Bedingung gewesen für den Kauf des Grundstücks, sagt Christoph Stutz, Verwaltungsratspräsident der Sitex. Diese will im Baselbiet weiter expandieren, und Peter Madörin von der Gewerbehaus Bad Bubendorf AG suchte einen Käufer. Stutz dazu:

«Das hat sich gut gefunden, das Interesse war gegenseitig.»

Die jetzigen Gewerbeflächen stehen weitgehend leer. Noch sind ein paar Firmen eingemietet, die letzten ziehen jedoch Mitte Jahr aus.

23,5 Millionen Franken werden aufgeworfen

Das Immobilienunternehmen wird als Bauherrin des neuen Gewerbehauses auftreten und arbeitet momentan das Baugesuch aus, das dieses Jahr eingereicht wird. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 23,5 Millionen Franken. Das neue Gebäude umfasst drei Ebenen: Tiefgarage mit rund 75 Parkplätzen, Einkaufscenter im Erdgeschoss, weitere Gewerbeflächen im Obergeschoss.

Aldi wird als Ankermieter die Hälfte der Liegenschaft beanspruchen, wofür bereits ein Vertrag mit Sitex existiert. Die Räumlichkeiten im Obergeschoss werden an andere Firmen vermietet. Christoph Stutz meint:

«Für diese Flächen möchten wir Firmen im Gesundheitsbereich ansprechen. Wir sind überzeugt, dass der Grundriss und die Lage perfekt zu Arzt-, Zahn-, Tier- oder Physiotherapiepraxen passen.»

Am Konzept hat sich nicht geändert. Schon bei der Beschlussfassung des Quartierplans durch die Gemeindeversammlung von Bubendorf vor eineinhalb Jahren ist klar gewesen, dass Aldi Hauptmieter wird.

Sitex investiert in der Region und in Florida

Aldi Suisse betreibt derzeit 226 Läden, auf deren 300 soll das Filialnetz in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Heuer sind laut Medienstelle zehn Neueröffnungen geplant. Nahe Bubendorf bestehen bereits in Lausen und Frenkendorf Center des Grossverteilers.

Die Sitex wird auch das Burri Mangold Areal in Liestal entwickeln und ist in der hiesigen Region zudem bei Vorhaben in Aesch, Allschwil, Basel, Dornach, Muttenz und Pratteln involviert. Für die Schweizer Projekte ist Verwaltungsratspräsident Christoph Stutz, früherer Basler Regierungsrat, zuständig. Sitex ist ebenfalls in Florida sehr aktiv; das Amerika-Geschäft leitet CEO Beat Kähli, ein Schweizer, der seit bald drei Jahrzehnten in diesem US-Bundesstaat lebt.

