Baselland: Grundbedarf für Menschen in der Sozialhilfe erhöht

Budget Etwas mehr Geld für Menschen in der Sozialhilfe: Baselbieter Regierung passt Grundbedarf der Teuerung an Aufs neue Jahr erhalten Menschen, die von der Sozialhilfe abhängig sind neu 1031 statt wie bis anhin 997 Franken pro Monat, um ihren Grundbedarf zu decken. Der Regierungsrat kommt damit der neuen Empfehlung nach. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 30.11.2022, 11.16 Uhr

Erst im Mai stimmte Baselland über die Teilrevision zum Sozialhilfegesetz. Die Abstimmung verursachte eine intensiv geführte Debatte. Kenneth Nars

Der Kanton Baselland hatte Nachholbedarf: Wegen der Teilrevision des Sozialhilfegesetzes wurde 2020 die Teuerungsanpassung in der Sozialhilfe ausgelassen. Im Mai dieses Jahres stimmte das Baselbieter Stimmvolk einem Systemwechsel zu. Nun gleicht die Regierung den Beitrag aus und erhöht per 1. Januar 2023 den Grundbedarf in der Sozialhilfe um 3,4 Prozent. Für eine Einzelperson erhöht sich dadurch der Beitrag von 997 auf 1031 Franken, womit der Grundbedarf wieder jenem der Mehrheit der Kantone entspricht.