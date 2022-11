Sissach budgetiert für 2023 rote Zahlen

Budget Sissach rechnet 2023 mit roten Zahlen Der Gemeinderat rechnet mit tieferen Steuererträgen, was wiederum weniger Leistungen in den kantonalen Finanzausgleich bedeutet. bz 15.11.2022, 17.51 Uhr

Um die Sissacher Finanzen steht es nicht so gut wie auch schon. BLZ

Das Budget der Einwohnergemeinde Sissach sieht für das Rechnungsjahr 2023 einen Verlust von 0,2 Millionen Franken vor, 0,9 Millionen schlechter als das Budget des laufenden Jahres. Die Steuererträge habe man vorsichtiger als in den Vorjahren budgetiert, teilt der Gemeinderat mit. Gleichzeitig schlage die Teuerung bei Löhnen, Dienstleistungen und Energie zu Buche.

Zudem verzeichne man einen weiteren Anstieg der Beiträge an Personen in Pflegeheimen und an die KESB. Die tieferen Steuererträge führen auch zu einem reduzierten Beitrag an den horizontalen Finanzausgleich. Sissach gehört im oberen Kantonsteil zu den wenigen Nettozahlern in dieses Gefäss.