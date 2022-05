Büsserach Eine Geschichte zweier Musikvereine: Früher zerstritten, heute helfen sie sich sogar gegenseitig aus In der 2300-Einwohner-Gemeinde im Thierstein buhlen zwei Dorfmusiken um die Gunst des Publikums. Ihren Ursprung haben die Vereine in einem Krach vor mehr als hundert Jahren. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Die Musikgesellschaft Harmonie Büsserach besteht aus rund 45 Personen: Sie spielen Blechblas- und Holzblasinstrumente. Zvg

Dass die Worte Blasmusik und Büsserach mit demselben Buchstaben beginnen und über gleich viele Zeichen verfügen, mag ein Zufall sein. Eines ist hingegen klar: Menschen, die sich im Raum Basel für die volkstümliche Musikrichtung interessieren, kommen an der Ortschaft im Schwarzbubenland nicht vorbei. In der 2300 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde existieren gleich zwei lebendige Musikvereine.

Die Brass Band Konkordia Büsserach hat einige Mitglieder weniger. Die Brass Band verzichtet auf Holzblasinstrumente. Zvg

Seit Jahren teilen sich die beiden Formationen das Probelokal im Keller des Kindergartens schwesterlich. Die Musikgesellschaft Harmonie Büsserach ist an Dienstagen und Freitagen dort, während sich die Brass Band Konkordia Büsserach am Donnerstag zur Probe trifft. An den Jahreskonzerten der Musikvereine, die Monate auseinanderliegen, sind im Publikum immer viele Mitglieder der anderen Kapelle zu sehen.

Parteizugehörigkeit spielt heute keine Rolle mehr

So kollegial wie heute ging es im Thierstein nicht immer zu und her. In der Festschrift zum 100-Jahr-Jubiläum der Brass Band Konkordia heisst es:

«In dem bewegten politischen Jahre 1896 war in dem vielversprechenden Verein in kameradschaftlicher Hinsicht ein tiefer Riss entstanden, der zu dessen Trennung in zwei politische Gruppen führte. Jede Gruppe wollte eine eigene Musik haben, und so entstanden mit einem Schlag in Büsserach zwei Musikvereine nach ausschliesslich politischen Richtungen.»

Der Kulturkampf machte vor der Büsseracher Dorfmusik nicht Halt. Der Gegensatz zwischen Katholisch-Konservativen und Liberalen führte vielerorts zu Spaltungen. In Büsserach sorgte er für die Gründung von zwei Vereinen: Die Musikgesellschaft Harmonie stand der FDP, der Musikverein Konkordia der CVP nahe. Noch im Jahr 1896 wurde der Musikverein aus der Taufe gehoben, im folgenden Jahr die Musikgesellschaft. Diese feiert in diesem Jahr ihr 125-Jahr-Jubiläum mit verschiedenen Anlässen.

Die Musikgesellschaft Harmonie Büsserach nahm 2016 am Eidgenössischen Musikfest in Montreux teil. Zvg

Mehr als ein Jahrhundert später entscheidet die Parteizugehörigkeit nicht mehr darüber, wer wo mitspielt. Ignacio Gomez, Präsident der Brass Band Konkordia, sagt:

«Die Zeiten, in denen man sich an Musiktagen gegenseitig die Instrumente versteckt hat, sind lange vorbei.»

Von der einst giftigen Stimmung im Dorf sei nichts mehr zu spüren. In einem gesunden Konkurrenzkampf stünden die Kapellen jedoch noch immer.

Manchmal helfen sich die Musiken gegenseitig aus

Ein Vergleich zwischen der Musikgesellschaft Harmonie und der Brass Band Konkordia hinkt. Letztere entwickelte sich im Jahr 1974 aus dem Musikverein Konkordia zur Brass Band. Im Gegensatz zur Musikgesellschaft Harmonie spielen die Mitglieder nur Blechblasinstrumente. «Bei uns fehlen unter anderem Saxofone und Klarinetten, die zu den Holzblasinstrumenten gehören», sagt Konkordia-Präsident Gomez. Die Besetzung ist kleiner als bei der Musikgesellschaft Harmonie. Musizieren bei dieser rund 45 Personen, sind es bei der Brass Band Konkordia rund 30.

Die Brass Band Konkordia Büsserach holte sich 2019 am Musikfest des Solothurner Blasmusikverbands in Olten den Festsieg. Zvg

Die unterschiedliche Ausrichtung schlägt sich in der Stärkeklasse nieder: «Die Brass Band Konkordia ist in der ersten Stärkeklasse bei den Brass Bands, wir sind in der zweiten Stärkeklasse bei den Harmoniebesetzungen», sagt die Präsidentin der Musikgesellschaft Harmonie Eliane Cueni. Sie spielt mit der Klarinette ein Instrument, das bei der Brass Band nicht erlaubt wäre.

Personell helfen sich beiden Vereine aber oft aus. Cueni:

«Auch bei der Jugendarbeit spannen wir zusammen.»

Die Vorstände besprächen das jeweilige Jahresprogramm, damit es zu keinen Überschneidungen kommt.

Eine Fusion der Vereine scheint in weiter Ferne

In der Region Basel sind zwei Musikvereine in einem Dorf eine Rarität. Selbst grössere Ortschaften verfügen selten über mehrere Musiken. In Laufen, das mit 5800 Einwohnenden mehr als doppelt so gross ist wie Büsserach, existieren mit der Stadtharmonie und der Stadtmusik ebenfalls zwei Vereine.

Die zwei Musikvereine sind aus Büsserach nicht wegzudenken. Bei den Jahreskonzerten handelt es sich um gesellschaftliche Anlässe. Gleichwohl wünschten sich sowohl Ignacio Gomez als auch Eliane Cueni, es würde bei der Nachwuchsrekrutierung besser laufen. Ein Zusammenschluss, und damit ein Ende des Sonderstatus von Büsserach, sei dennoch noch lange nicht absehbar.

