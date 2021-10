Zertifkatpflicht wird in beiden Basel gut eingehalten

Bundesauflagen «Flächendeckende Zertifikatskontrollen sind nicht möglich»: Behörden beider Basel mussten bisher kaum Bussen aussprechen Basel-Stadt und Baselland sind zufrieden, wie die Wirte die Zugangsbeschränkungen des Bundes umsetzen. Baselland musste gerade mal zwei Betriebe rügen, die Stadt gar keinen. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Inzwischen Routine: Zertifikatskontrolle beim Betreten einer Gaststätte. Symbolbild: Henry Muchenberger

Seit dem 13. September gilt schweizweit eine Zertifikatspflicht. Seither müssen Millionen von Restaurantgästen im ganzen Land ein Zertifikat und einen Ausweis zeigen, ebenso Besucher von Kulturveranstaltungen, Sportanlässen oder Schwimmbädern, aber auch von religiösen Veranstaltungen und grösseren Privatanlässen wie Hochzeiten. An den Eingängen die Zertifikate kontrollieren müssen die Wirte, Veranstalter und Betreiber in Eigenregie. Gleichzeitig müssen diese ein Sicherheitskonzept vorweisen und umsetzen.

Dass die Veranstalter, Wirte und Organisatoren das auch wirklich tun, dafür sind die kantonalen Behörden zuständig. Und diese setzen in den beiden Basel in erster Linie auf Eigenverantwortung, wie die Zahlen zeigen, die die bz zusammengetragen hat.

Tischabstände stimmten nicht

So haben im Kanton Basel-Stadt interdepartementale Kontrollteams in den vergangenen fünf Wochen gerade mal 57 Kontrollen ausgeführt, davon 26 in Restaurants, 19 in Fitnesscentern und 4 in Kinos. Insgesamt gab es 13 «kleinere Beanstandungen wie aktuelles Schutzkonzept nicht vorhanden, Tischabstände stimmen nicht», wie Stephan Gassmann, im Basler Gesundheitsdepartement verantwortlich für die Schutzkonzepte, schreibt.

In gerade mal drei Fällen rügten die Stadtbasler Inspektoren, dass die Zertifikatskontrollen nicht korrekt ausgeführt worden seien. Bussen mussten sie seit dem 13. September keine einzige verteilen. Kaum mehr Bussen, nämlich insgesamt zwei, gab es bisher im Baselbiet. Zudem musste die Polizei einen Betrieb verzeigen. Dabei hat diese seit Anfang Oktober fast fünfmal mehr Kontrollen vorgenommen als die Behörden in Basel, nämlich in fast 250 Betrieben.

Polizei geht nicht an Kultur- und Sportanlässe

Trotzdem schreibt die Baselbieter Polizei auf Anfrage: «Es ist nicht möglich, flächendeckende Zertifikatskontrollen durchzuführen. Vielmehr arbeiten wir über Stichproben.» Präventiv hatte die Polizei nach Inkrafttreten der Bundesvorschriften vor fünf Wochen in knapp 500 Restaurationsbetrieben die Schutzkonzepte überprüft und auf allfällige Mängel beim Schutzkonzept aufmerksam gemacht. Die Polizei hält fest:

«Die Kontrollen verlaufen mit gegenseitigem Respekt und ohne Gehässigkeiten. Wir stellen fest, dass sich sowohl die Kunden als auch die verantwortlichen Betreiber sehr an die Auflagen halten.»

Einzelfälle seien natürlich nicht ausgeschlossen. Die Kantonspolizei hat allerdings fast ausschliesslich Restaurants, Bars und Clubs kontrolliert. Laut dem Polizeisprecher Adrian Gaugler ist für Veranstaltungen im Kultur- und Sportbereich die kantonale Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) zuständig. Dort gibt es punktuelle Kontrollen, wie ein Sprecher festhält. «Vertreterinnen und Vertreter des Amts für Kultur sowie des Sportamts waren an mehreren Veranstaltungen vor Ort und konnten feststellen, dass die Kontrollen der Zertifikate korrekt erfolgen.»

Gäste wollen Zertifikat überprüfen lassen

Auch im Stadtkanton stiessen die Kontrolleure fast nirgends auf schlechten Willen. Stephan Gassmann vom Gesundheitsdepartement Basel-Stadt sagt:

«Bei den Beanstandungen war der Hauptgrund, dass die Betreiber die korrekte Handhabung oder Ausführung der Zertifikatskontrolle nicht kannten. Widerstände von Veranstaltern, Wirten oder Betreibern wurden nicht festgestellt.»

Mehrheitlich werde die Zertifikatspflicht gut eingehalten. Von Wirten hat er gehört, dass Gäste ihnen mitteilen, dass sie sich sicherer fühlen, wenn die Zertifikate kontrolliert werden. «Einzelne Gäste besuchen einzelne Lokale nicht, wenn keine Zertifikatskontrolle stattfindet.»

«Cheesmeyer»: Lieber kündigen als kontrollieren Die Wirtin des Café Bistro Cheesmeyer in Sissach, Susanne Schaffner, wirft das Handtuch und verlässt das Lokal auf Ende März 2022. Der Grund: Sie könne die Coronavorgaben des Bundes nicht mit ihren Werten vereinbaren, wie die Zeitung «Volksstimme» schreibt. Schaffner hatte schon bei der Einführung der Zertifikatspflicht in Restaurants erklärt, sie werde die Anordnungen in ihrem Lokal nicht befolgen, es seien weiterhin alle Gäste willkommen, auch ohne Zertifikat. Darauf erklärte ihr die Verwaltung des Gebäudes, sie werde ihr kündigen, falls die Polizei das «Cheesmeyer» wegen Nichteinhaltung der Zertifikatskontrolle schliessen werde. Letzteres ist laut der «Volksstimme» zwar nicht – oder noch nicht – geschehen. Doch Schaffner ist einer Sanktion durch die Polizei zuvorgekommen und hat jetzt von sich aus den Pachtvertrag gekündigt. (bz)