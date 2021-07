bundesfeiern im Baselbiet Trotz Corona zelebrieren viele Agglogemeinden den 1. August – auch in Liestal ist nach Unterbruch wieder etwas los In der Stadt Basel sind die offiziellen Bundesfeiern abgesagt. Im Baselbiet sieht es anders aus: Allschwil, Binningen, Pratteln, Therwil, Aesch und Liestal führen ihre Anlässe durch. Bis zu 1000 Besucherinnen und Besucher können teilnehmen – mit unterschiedlichen Regelungen. Dimitri Hofer 20.07.2021, 05.00 Uhr

Trotz Absage der offiziellen Bundesfeier am Rhein zelebrierten auch 2020 viele in Basel den Geburtstag der Schweiz. Bild: Juri Junkov

Im vergangenen Sommer machte die Coronapandemie auch vor Bundesfeiern nicht Halt. Kaum eine Gemeinde in der Region Basel feierte den Geburtstag der Schweiz. Heute sind zwar viele geimpft, gleichzeitig steigen aber auch die Fallzahlen an. Die neuen Regeln des Bundes erlauben mehr, weshalb der 1. August in deutlich mehr Ortschaften als 2020 zelebriert wird.

Die Bundesfeier am Rhein in Basel und diejenige auf dem Bruderholz finden zwar nicht statt. Riehen, Reinach, Muttenz, Münchenstein, Oberwil und Birsfelden haben den Traditionsanlass ebenfalls abgeblasen. In überraschend vielen Baselbieter Agglomerationsgemeinden steigt jedoch eine Feier. In Allschwil, Binningen, Pratteln, Aesch und Therwil trifft sich die Bevölkerung in festlichem Rahmen. Im Kantonshauptort Liestal laufen nach einem Jahr Unterbruch die Vorbereitungen für die Bundesfeier auf der Sichtern.

An der Liestaler Feier ist jede und jeder willkommen

Dass es in Zeiten mit steigenden Zahlen durchaus gefährlich sein kann, eine Feier mit mehreren hundert Personen durchzuführen, weiss man in Liestal.

«Es handelt sich um ein kalkuliertes Risiko»,

sagt der Liestaler Bürgerrat Domenic Schneider. Die Bürgergemeinde organisiert zusammen mit der Stadt Liestal die Veranstaltung. Der Anlass ist auf 1000 Besucher beschränkt. «Es gibt 1000 Bändchen. Wenn diese vergeben sind, darf niemand mehr auf das Festgelände.» Er gehe nicht davon aus, dass man die maximale Besucherzahl erreiche. «In früheren Jahren waren 800 Leute da.»

Auf dem Areal in Liestal gilt eine Sitzplatzpflicht. «Es ist verboten zu tanzen», erklärt Domenic Schneider, der als Covid-19-Hauptverantwortlicher des Anlasses tätig ist.

«Die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Sehen wir Menschen, die sich umarmen, werden wir sie darauf hinweisen, dass das nicht erlaubt ist.»

Davon abhalten, in Liestal zu feiern, möchte man niemanden. Ein Covid-Zertifikat oder ein negativer Test muss nicht gezeigt werden. «Der Anlass repräsentiert die Vielfalt der Schweiz», betont Schneider. Personen mit unterschiedlichen Meinungen sollen ihn besuchen dürfen.

Mit ihrer Handhabe entsprechen die Liestaler den Regelungen des Bundes. Seit Ende Juni dürfen 1000 Personen an einem Anlass teilnehmen, bei dem Sitzpflicht gilt, ohne dafür ein Covid-Zertifikat vorweisen zu müssen. Ohne Zertifikat und ohne Sitzpflicht sind draussen Veranstaltungen mit maximal 500, drinnen mit maximal 250 Menschen möglich. In Binningen gehen die Veranstalter auf Nummer sicher und verlangen trotz Sitzpflicht und Beschränkung auf 1000 Personen von den Besuchenden der Feier im Schlosspark ab 16 Jahren ein Covid-Zertifikat.

«Es wird möglich sein, sich vor Ort testen zu lassen»,

erklärt der zuständige Binninger Gemeinderat Daniel Nyffenegger. Es gelte das 3G-Prinzip (geimpft, genesen oder negativ getestet). Horden von Baslern, die wegen der abgesagten Feiern in die Baselbieter Nachbargemeinde strömen, erwartet er nicht. Es kämen jedoch sicher einige Basler sowie Gäste aus dem übrigen Leimental.

Bundesfeier in Dornach, aber keine in Laufen

In kleineren Gemeinden gehen vielerorts ebenfalls Bundesfeiern über die Bühne. So dürfen sich etwa die Einwohner von Maisprach, Grellingen und Himmelried auf eine Feier freuen. Im Laufental verzichtet der Hauptort Laufen auf den Anlass mit Feuerwerk in der Altstadt am 31. Juli. In anderen Subzentren der Region findet die Bundesfeier jedoch statt: In Sissach und Dornach stehen Feiern an.

Der Hauptort des Dornecks kann auf der Sportanlage Gigersloch mit dem neuen FDP-Regierungsrat Peter Hodel einen Gast empfangen. Parteikollege und Gemeinderat Daniel Müller rechnet dennoch nicht mit vielen Auswärtigen. «Unser offenes Zelt hat Platz für 250 Leute.» Die Feier sei vor allem eine Veranstaltung für Dornach. Ein Fest für die Gemeinde – das ist der 1. August meistens, auch wenn andernorts mehr Besucher kommen.