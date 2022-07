Pfadis der Region Basel reisen ans BuLa. Die BZ hat sie besucht.

Bundeslager Baselbieter Pfadis im Goms: Es wird getanzt, gespielt, gelernt Tausende Pfadis reisten am Wochenende ins Goms. Mit dabei sind auch Pfadis aus der Region Basel. Programm, Komfort und Essen sehen anders aus als in einem normalen Sommerlager. Ein Besuch im Bundeslager. Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Die drei Köchinnen der Pfadiabteilung Waldchutz: Ramona Zimmerli, Kim Baier, Olivia Zimmerli (von links). Rahel Zimmermann

Dienstagmorgen in Ulrichen, Goms. Die Sonne scheint auf das grosse Eingangstor zum Bundeslager – kurz BuLa. Rechts vom Tor spielt eine Pfadigruppe. Die Kinder hüpfen umher und schreien sich Begriffe zu. Eine Gruppe französischsprachiger Jugendlicher schreitet entschlossen an den anderen Pfadis vorbei auf das Tor zu. Neben dem grossen Eingangstor ist das Check-in für Besucherinnen und Besucher. Schon früh am Morgen stehen sie an, um das Lager zu besuchen.

Inmitten der Gäste steht Annika Scheuber, alias Squirrel. Sie ist Mediensprecherin der Pfadi Region Basel. Ausserdem ist sie Teil des Mova-Teams. Mova ist der Name des Bundeslagers. Die Mova-Crew setzt sich aus 500 Leuten zusammen, die das BuLa seit mehreren Jahren planen und Bereichsleitungen übernehmen. 50 bis 60 derer kommen aus der Region Basel. Scheuber sagt:

«Ich glaube, in der Pfadi Region Basel war einfach eine gewisse Energie da. Es braucht ein paar Leute, die für ein Projekt brennen, und ihre Motivation an andere weitergeben können. Und das ist bei uns passiert.»

Annika Scheuber, Mediensprecherin der Pfadi Region Basel, gehört zu den 500 Helfenden aus der Mova-Crew. Rahel Zimmermann

Annika Scheuber schlendert über die grosse Hauptstrasse des Lagers, während sie erzählt. Immer wieder weicht sie Leuten aus, es herrscht reger Betrieb. Gleich neben dem grossen Essensverteilerzelt biegt sie rechts ab. Hier sind die Zelte der Pfadi Waldchutz aus dem hinteren Leimental. Im grössten Zelt der Abteilung steht Kim Baier, alias Sugus. Sie ist während des Hauptlagers auf Platz und kocht für ihre Abteilung.

Das BuLa bietet mehr Komfort

Kurz vor dem Mittag steht sie vor dem Gaskocher und wendet Käseschnitten. Sorgfältig dreht sie die mit Käse belegten Brotscheiben, darauf bedacht, dass keine anbrennen. Hinter ihr bestreicht ihre Kollegin die Brotscheiben mit einer Käsemischung. Die Mischung sei vom BuLa vorbereitet worden, sagt Baier. Sie hätten nur noch Mehl und Eier hinzufügen müssen.

Generell sei das Kochen im Bula gemütlicher als in einem normalen Sommerlager: «Wir müssen nur an die Verteilerstelle gehen, unsere Nummer angeben, und dann bekommen wir die bereits abgezählten Zutaten.» Der Essensplan sei genau vorgegeben.

Die genaue Essensplanung ist nicht der einzige Unterschied zu einem normalen Sommerlager. «Am BuLa gibt es mehr Komfort», sagt Baier. Es gebe Toiletten mit Spülungen, normalerweise hat die Pfadi Waldchutz Latrinen. Ausserdem hätten sie richtige Duschen und keine selbst gebauten Konstruktionen.

Kim Baier war auch schon am letzten BuLa dabei, 2008 in der Linthebene. Damals war sie noch Teilnehmerin. Vieles habe sich in diesen 14 Jahren verändert – vor allem die ganze Technik, sagt Baier. «Am ersten Tag hat mich eine Teilnehmerin gefragt, ob sie das WLAN-Passwort haben könnte», sagt Baier und lacht. Auch die ganze Infrastruktur sei viel grösser.

Das Ausmass des Lagers sei eine der grössten Herausforderungen gewesen, sagt Annika Scheuber.

«Ich habe von verschiedenen Bereichen gehört, es gebe wenige Referenzwerte.»

Das BuLa ist das grösste Lager, das in der Schweiz in dieser Form je gestiegen ist. Man könne sich nur an andere Eventplanungen anlehnen, aber keine definiten Zahlen übernehmen, sagt Scheuber. Auch die Zahlen des letzten BuLa können nicht übernommen werden. Dieses war in fünf Unterlager aufgeteilt, die sich selbst organisierten. Dieses Mal wird alles gemeinsam gestaltet.

Die Kompetenzen der Kinder sollen gefördert werden

Das Lagergelände ist tatsächlich riesig. Auf der asphaltierten Hauptstrasse wimmelt es von Leuten. Links und rechts reihen sich kleine Restaurants, Museen und Spielgebäude aneinander. Auf den nebenliegenden Wiesen – welche die Abteilungen im Voraus buchen mussten – wird getanzt, Twister gespielt oder Holzlatten werden zusammengebohrt.

Das Programm wird unter anderem von Antoine Biland organisiert. Er ist Co-Ressortleiter des Programms. Der Ablauf wird zu zwei Dritteln von den einzelnen Pfadiabteilungen selbst zusammengestellt. Die Pfadibewegung sei divers, sagt Biland. Darum war es Biland wichtig, dass die Pfadiabteilungen ihr Programm grösstenteils selber zusammenstellen konnten.

Ausblick vom Holzgebäude auf einen Teil des grossen Lagerareals. Rahel Zimmermann

Antoine Biland steht auf der Terrasse eines der grössten Gebäude des Lagers. Es besteht ganz aus Holz und wurde von einer professionellen Holzfirma gebaut – eine der wenigen Bauten, welche die Pfadis nicht selber aufstellten. Der Wind spielt mit Bilands Krawatte. Er blickt auf die vielen Leute, die von dieser Höhe aus winzig erscheinen.

Bei der Planung des anderen Drittels stand für Biland vor allem eins im Vordergrund:

«Wir wollten den Pfadis etwas bieten, das Spass macht, aber auch ihre Kompetenzen fördert.»

Dafür hat sich die Programmleitung fünf Ziele gesetzt. Jede Aktivität wurde auf einem Ziel aufgebaut – eines ist etwa «Umwelt». Eine Aktivität dazu ist das Bauen einer kleinen Stadt. Die Kinder sollen lernen, wie man diese nachhaltig baut und mit den Ressourcen richtig umgeht. Auch für die Sicherheit am Lager sei gesorgt. So seien die Leiter für ihre Pfadigruppe verantwortlich und müssten immer eine Apotheke dabeihaben. Zudem seien die Leiter immer mit Biland in Kontakt und melden, falls sie eine Aktivität zu gefährlich dünkt. Und: Einsatzkräfte wie Sanitäter, Polizei und Feuerwehr sind immer vor Ort.

Antoine Biland, Co-Ressortleiter Programm, ist es wichtig, dass die Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen gefördert werden. Rahel Zimmermann

Das Programm wurde an das Motto des Lagers angelehnt: «Gemeinsam wollen wir Grosses bewegen.» Dieses abstrakte Motto sei für die Kinder heruntergebrochen worden, sagt Annika Scheuber. Das ganze Lagerareal wurde in sieben Kontinente aufgeteilt. Jedem Kontinent ist ein Tier, wie eine Biene, ein Frosch oder ein Kugelfisch und eine Farbe zugeteilt. Das Ziel ist es, auseinanderdriftende Kontinente zusammenzubringen. Und das können die Kinder auf verschiedene Weise: Sie erhalten beispielsweise Knöpfe in der Farbe ihres Kontinents, am Ende des Bundeslagers sollten alle sieben Farben haben. Sie müssen auf andere Kinder zugehen, sich austauschen, sich näherkommen. Scheuber sagt: «So werden den Kindern die Pfadiwerte wie Teilen oder aufeinander zu schauen nähergebracht.»

Die Pfadi Waldchutz gehört zum Kontinent des Kugelfischs. Während Kim Baier kurz vor 12 Uhr die letzten Käseschnitten anbrät, sind die Kinder noch unterwegs. Sie werden zur Mittagszeit zurückkehren, um gemeinsam am langen Tisch zu essen.

Die Pfadis probieren sich an verschiedenen Experimenten. Rahel Zimmermann

Pfadis üben sich im Hämmern und Bohren. Rahel Zimmermann

Auf der Hauptstrasse herrscht reges Treiben. Rahel Zimmermann

