Baselland: Burgtaler Gemeinderat überschreitet Finanzkompetenzen

Burg im Leimental Massiv mehr ausgegeben als erlaubt: Der Burgtaler Gemeinderat steht in der Kritik Der Gemeinderat von Burg im Leimental überschritt seine Finanzkompetenzen. Ein Alt-Landrat der CVP findet das nicht in Ordnung – doch Unterstützung vom Kanton kann er keine erwarten.

Benjamin Wieland 27.07.2021, 05.00 Uhr

Maximal 30'000 Franken darf der Burgtaler Gemeinderat im Jahr freihändig beschliessen. 2020 war es ein Vielfaches. Roland Schmid

«Ich bin noch immer erstaunt darüber, wie das abgelaufen ist». Walter Ackermann hat die jüngste Gemeindeversammlung von Burg im Leimental in schlechter Erinnerung. «Was der Gemeinderat gemacht hat, ist widerrechtlich», ist der alt CVP-Landrat überzeugt. Er habe sich an der Versammlung vom 29. Juni zu Wort gemeldet. «Man hat mich aber nicht wirklich ernst genommen.»

Stein des Anstosses sind Ausgaben, die der Gemeinderat im vergangenen Jahr getätigt hat, obwohl er damit seine Finanzkompetenz überschritt. In einem weiteren Fall hat die Gemeindeversammlung einen Nachtragskredit abgelehnt. Trotzdem wurden die Zahlungen ausgelöst. Insgesamt geht es um 91'000 Franken – viel Geld für Burg mit seiner Bevölkerung von 281 Personen und einem Jahresbudget von knapp 1,5 Millionen.

Der grösste Brocken der Extraausgaben entfällt auf das Salär für eine temporär beschäftigte Gemeindeschreiberin. Ihr Lohn schlägt mit 43'300 Franken zu Buche. Die beiden anderen Kredite betreffen zwei Strassensanierung für total fast 48'000 Franken.

«Vorgehen widerspricht Gemeindegesetz»

Die Vorgänge blieben auch der Kontrollinstanz nicht verborgen. Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) moniert in ihrem Bericht zur Jahresrechnung 2020, das zusätzliche Pensum für die Gemeindeschreiberin sei nicht budgetiert gewesen. Sie erwähnt auch den Nachtragskredit, den die Gemeindeversammlung im April 2020 eigentlich verweigert hatte. «Dieses Vorgehen widerspricht dem Gemeindegesetz und der Gemeindeordnung.» Sie erwarte, dass die Exekutive die entsprechende Vorgabe in Zukunft «strikt einhält».

Der Dorfweg in Burg. Roland Schmid

Laut Paragraf 7 der Burgtaler Gemeindeordnung darf der Gemeinderat freihändig maximal 10'000 Franken beschliessen für Einzelausgaben. Die Limite für alle Einzelausgaben liegt bei 30'000 Franken pro Jahr.

Dieter Merz Zvg

Der Burgtaler Gemeindepräsident Dieter Merz sagt auf Anfrage, bei den entsprechenden Geschäften habe man die Finanzkompetenz tatsächlich überschritten.

«Das hatte aber nachvollziehbare Gründe und war nichts als vernünftig.»

Die Gemeindeschreiberin sei weiterbeschäftigt worden, um Altlasten abzuarbeiten. Bei den zwei Strassenprojekten wiederum habe man erst während der Ausführung festgestellt, dass man Folgearbeiten zu tätigen habe. «Hätten wir jeweils zuvor noch das Okay der Gemeindeversammlung abwarten müssen, wären kostspielige Verzögerungen auf uns zugekommen.»

Stabsstelle Gemeinden hat sich nicht eingeschaltet

Bei einer der beiden Strassen, dem Hohlweg, habe sich die Chance ergeben, ihn kostengünstig durchgängig zu asphaltieren, was etwa Rettungsfahrzeugen entgegenkomme. Beim anderen Vorhaben, der Sanierung einer Zufahrt, habe sich herausgestellt, dass auch ein Schacht zu sanieren sei. Darum habe man im April 2020 einen Nachtragskredit beantragt. «Das konnte man vorher schlicht nicht wissen», sagt Merz. Indem die Rechnung 2020 vom Souverän bewilligt worden sei, habe nun alles seine Richtigkeit.

Dass die Angelegenheit an die Öffentlichkeit gebracht werde, bedauere er, sagt Merz:

«Das ist nicht die feine Art. Gewisse Leute wollen dem Gemeinderat einen Denkzettel erteilen.»

Bei Verdacht auf finanzielle Unregelmässigkeiten in den Gemeinden kann sich die Stabsstelle Gemeinden einschalten, in einem weiteren Schritt auch der Baselbieter Regierungsrat. Man stehe mit dem Gemeinderat von Burg nicht in Kontakt, lässt die Stabsstelle auf Anfrage verlauten. Der Kanton greife «nur in gravierenden Fällen in die Gemeindeautonomie ein».

Walter Ackermann sagt, die Asphaltierung des Hohlwegs sei unnötig, im oberen Abschnitt bestehe Fahrverbot. Und von den Problemen mit dem Schacht wisse man seit Jahren.

«Die Erklärungen des Gemeinderats sind in meinen Augen nur Ausflüchte.»

Ackermann kündigt an, dem Gemeinderat künftig ganz genau auf die Finger schauen.