Strafbefehle des Monats im Beselbiet Teil 2

bz-Serie Strafbefehle des Monats: Pferdeleiden und der gekippte Kran von Waldenburg Eine Auswahl aus der Alltagsdelinquenz im Baselbiet: Folge 2 von «Strafbefehl», der neuen bz-Serie. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Zum wiederholten Mal hat eine professionelle Tierpflegerin auf einem Reithof im Baselbiet gegen das Tierschutzgesetz verstossen. Peter Klaunzer / keystone

Auch die Baselbieter Staatsanwaltschaft erledigt jährlich Tausende von Fällen per Strafbefehl, sofern der Sachverhalt genügend geklärt ist und die Strafe nicht höher als 180 Tagessätze oder sechs Monate Freiheitsstrafe beträgt.

Im Kanton Baselland sind im Jahr 2021 per Strafbefehl rund 11’000 Bussen wegen Übertretungen ausgesprochen worden, weitere 2500 Strafbefehle beinhalteten Geld- oder Freiheitsstrafen wegen Vergehen. Reagieren die Beschuldigten nicht innerhalb von zehn Tagen, wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen Urteil.

Dabei sind die Kosten geringer als bei einem regulären Gerichtsverfahren, auch entgehen die Beschuldigten damit einer öffentlichen Hauptverhandlung. Der Strafbefehl steht oft in der Kritik, weil das Verfahren aus Ressourcengründen immer wieder auch bei Fällen mit unklarer Beweislage angewendet wird.

Befürworter des Systems verweisen stets darauf, dass die Justiz handlungsunfähig würde, wenn alle Fälle vor Gericht landen würden. Wir haben uns die aktuellen Urteile angeschaut: Hier eine Auswahl aus jenen Strafbefehlen, die im Baselbiet Anfang Dezember rechtskräftig geworden sind.

Zum wiederholten Mal hat eine professionelle Tierpflegerin auf einem Reithof im Baselbiet gegen das Tierschutzgesetz verstossen: Bereits im September 2021 hatte die 43-jährige Frau einen Strafbefehl kassiert, weil sie damals bei zwei älteren Pferden die Zähne nicht behandeln liess und diese wegen der Schmerzen kaum fressen konnten und schliesslich abmagerten.

Im Mai 2022 kontrollierte das Baselbieter Veterinäramt erneut den Hof, und wieder stiessen die Kontrolleure auf ein krankhaft abgemagertes Pferd: Das Tier litt an Zahnschmerzen und konnte deshalb das Futter nicht mehr richtig aufnehmen.

«Nur noch Haut und Knochen», protokollierten die Veterinäre zum Zustand des Pferdes. Die Staatsanwaltschaft urteilte nun, die Frau hätte entweder Spezialfutter bestellen, eine Zahnbehandlung organisieren oder aber das Tier euthanasieren müssen. Wegen der praktisch identischen Vorstrafe gab es nun eine unbedingte Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 30 Franken, zusammen mit den Gebühren muss die Frau insgesamt 2460 Franken bezahlen.

Die Grossbaustelle der Waldenburgerbahn sorgte im April 2022 schweizweit für Schlagzeilen: Kurz vor Mittag kippte an jenem Freitag ein mobiler Kran in Waldenburg quer über die Strasse und blockierte den Verkehr. Der Kranhersteller schreibt vor, dass aus Gründen der Stabilität beim Arbeiten die seitlichen Stützen immer ganz ausgefahren sein müssen.

Der heute 61-jährige Kranführer verzichtete aber darauf, weil er so beim Montieren der Perrondächer am Bahnhof Waldenburg jeweils rascher zum nächsten Punkt auf der Baustelle vorziehen konnte. Dies wurde ihm an jenem Tag zum Verhängnis: Der Kran sank auf der Bahnhofseite im Kies leicht ein, der Mann wollte daraufhin den ausgefahrenen Arm als Gegengewicht nutzen und schwenkte den grossen Ausleger zur Stabilisierung in die entgegengesetzte Richtung über die Hauptstrasse.

Daraufhin verliess er den Kran, um die Stützen nachträglich ganz auszufahren. Zu spät: Der Krank kippte um. Per Strafbefehl wurde er nun wegen der Verletzung von Vorschriften über die Unfallverhütung sowie wegen Verstössen gegen die Kranverordnung zu einer Busse von 600 Franken verurteilt. Dazu kommen Verfahrenskosten von rund 1000 Franken.

Im Dezember 2021 fuhr ein heute 71-jähriger Autofahrer um halb drei Uhr Nachmittags in Binningen in einen 79-jährigen Fussgänger, dieser starb am nächsten Tag im Spital an den schweren Verletzungen. Laut der Staatsanwaltschaft ignorierte der Autofahrer an der Verzweigung Bottmingerstrasse/Waldeckweg das Rotlicht, laut seiner Aussage wurde er von der Sonne geblendet.

Dennoch fuhr er mit Tempo 45 weiter, er erwischte den Fussgänger mit dem linken Seitenspiegel. Die Staatsanwaltschaft berücksichtigte die «ungünstigen Lichtverhältnisse» als strafmildernd und verhängte eine bedingte Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu 60 Franken wegen fahrlässiger Tötung. Der Mann muss auch die Verfahrenskosten von insgesamt 5315 Franken übernehmen.

Beim Platz für Fahrende in Liestal beschimpfte im August 2021 ein heute 54-jähriger Mann aus Basel eine Mutter und deren Kinder. Dabei holte der Mann aus seinem eigenen Wohnwagen auch eine abgesägte doppelläufige Schrotflinte und hielt sie drohend in die Luft. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist unklar.

Die Staatsanwaltschaft verurteilte den mehrfach vorbestraften Mann nun per Strafbefehl zu einer unbedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 30 Franken wegen Beschimpfung, Drohung und einem Verstoss gegen das Waffengesetz. Zusammen mit den Kosten muss er insgesamt 5440 Franken bezahlen.

