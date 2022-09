Cannabis In Breitenbach steht die grösste Indoor-CBD-Anlage Europas: «Wir produzieren 15 bis 16 Tonnen CBD-Hanf pro Jahr» Die Marry Jane AG ist im Solothurner Schwarzbubenland beheimatet. Im Januar erhielt sie beim Solothurner Unternehmerpreis den Newcomer Award. Ein florierendes Unternehmen in einem schwächelnden Markt. Ein Besuch. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

In zehn Hallen wie dieser wachsen Zehntausende von Hanfpflanzen. Jede Woche verlassen 300 bis 350 Kilogramm getrocknete Blüten die Produktion der Marry Jane AG. Bruno Kissling

Die Halle auf dem Von-Roll-Areal in Breitenbach ist gigantisch, mehr als 200 Meter lang und bis zu 100 Meter breit. Hier wartet Martin Sandmann auf seine Gäste. Er ist Leiter der Produktion der Marry Jane AG, dem grössten verbliebenen Player auf dem Schweizer CBD-Markt.

Laut eigenen Angaben Betreiber der grössten Indoor-CBD-Produktionsstätte Europas (siehe dazu auch Text unten). 15'000 Quadratmeter Anbaufläche, mehr als 100'000 Pflanzen in unterschiedlichsten Wachstumsstadien, eine Jahresproduktion von rund 16 Tonnen getrockneter Hanfblüten.

Regierungsrat Peter Hodel (links) im Gespräch mit Andreas Gasche, Geschäftsführer des kantonalen Gewerbeverbandes, und Philipp Eng, Präsident der Jungfreisinnigen Solothurn, in den Hallen der Marry Jane AG in Breitenbach. Bruno Kissling

Die Gäste, auf die Sandmann wartet, sind Besucherinnen und Besucher des Herbstanlasses des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbandes. Unter ihnen auch Regierungsrat Peter Hodel sowie zahlreiche neugierige Unternehmerinnen und Unternehmer, die den weiten Weg ins Schwarzbubenland auf sich genommen haben.

Sie wollen sehen, was dieses aufstrebende Jungunternehmen da genau mit Cannabis anstellt. Legal, selbstverständlich. Alles hoch offiziell. Und transparent, wie die Marry-Jane-Leute nicht müde werden zu betonen.

Fotografieren erlaubt! Die Marry Jane AG setzt auf Transparenz. Bruno Kissling

«Darf man fotografieren?», will jemand wissen. «Selbstverständlich», antwortet Sandmann schmunzelnd. Er kennt die Frage, sie kommt oft von Besuchern. Die schiere Grösse, die Dimension. Und dann Cannabis, der Dunst der 68er, das leicht anrüchige Rauschversprechen. Aber Produktionsleiter Sandmann winkt gleich ab:

«Was wir hier produzieren, ist nicht berauschend, sondern beruhigend. Man kann es mit alkoholfreiem Bier vergleichen.»

Seit Sommer 2016 ist es in der Schweiz legal, Cannabis mit weniger als 1 Prozent des psychoaktiven Wirkstoffs THC (Delta-9-Tetrahydrocannabinol) zu verkaufen. Weil man zugleich den zweiten bedeutenden Wirkstoff der Pflanze, das Cannabidiol, per Zucht anreicherte, spricht der Volksmund von CBD-Hanf. Er wird geraucht, als Öl verdampft und inhaliert oder oral eingenommen.

Die beliebteste Sorte trägt den klingenden Namen Harley Tsunami

Marry Jane fertigt daraus auch Sportgels, Kosmetik oder Vapes (Geräte zum Verdampfen von CBD-Produkten) – rund 400 verschiedene Produkte stehen auf der Website zum Verkauf. Einige davon entstehen in Kooperation mit anderen Unternehmen.

Martin Sandmann (olivgrünes Hemd) führt die vom Gewerbeverband eingeladenen Gäste durch den Betrieb. Bruno Kissling

Alle nehmen ihren Anfang bei den Mutterpflanzen. 24 verschiedene Sorten, sechs davon kämen bei der breiten Masse an, die beliebteste höre auf den klingenden Namen Harley Tsunami, so Sandmann. Und: «Wir schneiden hier jede Woche rund 10'000 Stecklinge.» Anstatt Chemie setze man Nützlinge zur Bekämpfung von Schädlingen wie Spinnmilben ein.

10'000 Stecklinge werden jede Woche geschnitten, von jedem ist und bleibt nachvollziehbar, von welcher Pflanze er kommt und wie er allenfalls behandelt wurde (beispielsweise im Falle eines Schädlingsbefalls). Bruno Kissling

Dank spezieller Software wird am Schluss von jeder Blüte bekannt sein, wann der Steckling geschnitten wurde, wie die Pflanze allenfalls behandelt wurde, in welcher Box sie wuchs, wann sie geerntet wurde. Ein Maximum an Transparenz, ein Maximum an Nachhaltigkeit. Deshalb die Fotovoltaikzellen auf dem Dach, die Wasseraufbereitung, die Wiederaufbereitung der Erde.

Es geht weiter in den Vermehrungsraum. Wasserdampf wird in die Luft gesprüht. Sandmann: «Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto einfacher ist es für die Pflanze, Wurzeln zu treiben.» Bis zu 60'000 Stecklinge haben hier Platz. Sie bleiben acht bis zehn Tage, ehe sie in eine der zehn Zuchtboxen kommen. Hier werden sie mit CO 2 begast, mit Dünger versorgt und mit dem künstlichen Licht von Natriumdampflampen bestrahlt.

Ein Stromverbrauch von 20 Gigawattstunden im Jahr

Zwölf Stunden hell, zwölf Stunden dunkel – die Hälfte der zehn Boxen ist im Tag-, die andere im Nachtmodus (wie diese im Bild). Bruno Kissling

In der Hälfte der Boxen ist es dunkel, in der anderen taghell. Die 1200-Watt-Lampen brauchen sie nicht aus Spass am Energie verschleudern, sondern weil die Eigenschaften des Lichts jenen der Sonne am nächsten kommen. Sie erzeugen eine solche Hitze, dass jede Box über zwölf Klimageräte verfügt, damit die Temperatur konstant zwischen 25 und 27 Grad bleibt.

Jede Natriumdampflampe verbraucht 1200 Watt pro Stunde. Das Licht kommt mit seinen Eigenschaften nahe ans Sonnenlicht. Diese Pflanzen stehen kurz vor der Ernte. Bruno Kissling

Der Energieverschleiss ist gigantisch. Auch wenn an sonnigen Tagen die Fotovoltaikanlage auf dem Dach ebenfalls Strom produziert. Mischa Gribi, Mitgründer von Marry Jane und operativer Geschäftsleiter, sagt: «Wir haben einen jährlichen Stromverbrauch von rund 20 Gigawattstunden.» Das entspricht ungefähr dem Verbrauch von 4500 Vierpersonenhaushalten.

Noch immer wird in der Produktion vieles von Hand gemacht

Rund 150'000 Franken geben die Cannabis-Produzenten pro Monat für Strom aus, was rund einen Drittel der Kosten ausmacht neben Miete und Löhnen. Produktionsleiter Sandmann: «Wenn in den einen Boxen das Licht ausgeht und in den anderen an, flackern die Lampen in den Büros.» Die Energiepreise machen Marry Jane noch keine Sorgen. Gribi sagt: «Wir haben noch laufende Verträge.» Wie lange, behält er für sich.

Am Trocknungsgestell hängen die Pflanzen zehn Tage. Bruno Kissling

Wir stehen längst vor einem Trocknungsgestell. Vollgehängt mit kopfüberhängenden Cannabis-Pflanzen. Zehn Tage lasse man sie so stehen, dann werden sie weiterverarbeitet. In der Trimmmaschine werden die Blüten über scharfe Messer gedreht und so Stiele und Blätter entfernt. Sandmann: «Was die Maschine nicht schafft, wird vom Menschen nachgebessert.»

Was die Maschine nicht schafft, wird vom Menschen nachgebessert. Bruno Kissling Die Hanfblüten werden von Stielen und Blättern befreit. Bruno Kissling Das wird von zahlreichen Mitarbeitenden per Hand gemacht. Bruno Kissling Das Harz der Pflanze bleibt an den Handschuhen kleben. Bruno Kissling Bei der Arbeit dürfen die Marry-Jane-Angestellten auch Musik hören. Bruno Kissling Eine Gartenschere erleichtert die Arbeit. Bruno Kissling

Rund 30 Personen von insgesamt 80 Mitarbeitenden sind in der Produktion beschäftigt. Die meisten sind Angelernte, viele Arbeiten sind monoton, die Erwartungen hoch.

Marry Jane steht für beste Qualität, es fällt auch auf, wenn die Stecklinge von einem Mitarbeitenden konstant schlechtere Qualität liefern. Dann werde das angesprochen und verbessert, so Sandmann. Da hat der Gärtnermeister keine falschen Berührungsängste, schliesslich war zuvor in leitender Funktion an der Blumenbörse Mörschwil tätig.

Jede Woche 300 bis 350 Kilogramm getrocknete Hanfblüten

Vor dem Verpacken werden die Blüten noch einmal während 24 Stunden gefriergetrocknet. Bruno Kissling

Neben der klassischen Trocknung am Stiel haben sie auch die Möglichkeit, die Blüten direkt nach der Ernte abzutrennen und im Gefriertrockner innert 24 Stunden so weit zu haben, dass die Cannabisblüten verpackt werden können. Bis zu 50 Kilogramm passen in den mehrere Meter tiefen Gefriertrockner. Wie getrocknet wird, entscheidet letztlich der Kunde. Die Mehrheit bevorzugt den klassischen Trocknungsprozess, da dieser die Konsistenz der Blüte nicht verändert im Gegensatz zum Gefriertrockner.

In solche 1-Kilogramm-Vakuumbeutel werden die Blüten in der Regel verpackt. Der Verkaufspreis liegt derzeit zwischen 1000 und 1500 Franken. Bruno Kissling

Sandmann hält zwei 1-Kilogramm-Säcke in die Luft und scherzt: «Sehen Sie, wir fertigen auch Schlafkissen.» 300 bis 350 dieser Schlafkissen verlassen das Von-Roll-Areal in Breitenbach jede Woche. Alles streng kontrolliert («Die Polizei hat immer ein Auge auf uns, aber es gab bisher noch nie etwas zu beanstanden», so Sandmann), denn es geht um Cannabis, was immer noch etwas leicht Anrüchiges hat. Auch wenn die Tendenz im westlichen Europa vielerorts Richtung Legalisierung geht.

Jede Woche verlassen 300 bis 350 Kilogramm die Marry-Jane-Indoor-Anlage in Breitenbach. Bruno Kissling

Während viele eingingen, wuchs Marry Jane weiter

Marry Jane ist seit der Gründung 2017 rasant gewachsen. Von vier auf rund 80 Mitarbeitende. Sie haben heute nicht nur die grösste Indoor-CBD-Anlage Europas, sondern betreiben auch Läden in vier Ländern. Insgesamt sind die Marry-Jane-Produkte in 13 Ländern erhältlich – sogar in Japan, wo ein Partner den Vertrieb macht.

Während die Breitenbacher wuchsen, gingen daneben zahlreiche Konkurrenten zugrunde. Denn nach der Legalisierung folgte der Anbauboom, die Preise zerfielen, von 7 auf 4.50 bis auf 1 Franken pro Gramm.

Während Marry-Jane-CEO Afrium Saliu und der operative Geschäftsführer Mischa Gribi im Januar 2022 den Newcomer-Award bei der Verleihung des Solothurner Untenrehmenspreises entgegennehmen durften, mussten viele Konkurrenten im CBD-Markt schon in den Jahren davor dichtmachen. Bruno Kissling

Auch die Pharmedic Group AG, die bis 2021 noch unweit der Marry Jane AG produzierte und 2020 noch 33 Personen beschäftigte, ist eingegangen. Was macht Marry Jane besser? «Die Firma ist genial aufgestellt», meint Markus Dietschi, Kantonsrat und Bauer, der ebenfalls quasi von Beginn an mit CBD experimentierte und noch heute Hanf anbaut. Dieses Jahr zur Gewinnung einer kulinarischen Delikatesse, des Öls aus den Samen.

2019 kauften sie noch 90 Prozent des CBD-Hanfs ein

Was er damit meint: Marry Jane ist vertikal integriert, das Unternehmen kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette und verfügt vor allem über eigene Absatzkanäle, also eigene Läden oder Läden, die im Franchise betrieben werden (in Deutschland und Griechenland). Komme hinzu, dass die Gründer immer schon weitsichtig waren. Gribi sagt: «Wir haben damit gerechnet, dass die Preise runtergehen werden.»

Genau deshalb habe man gross gedacht. Und weil man 2019 noch 90 Prozent des CBD-Hanfs einkaufen musste, schaute man sich nach einer grösseren Produktionsstätte um und zügelte letztlich aus dem Nachbardorf Büsserach nach Breitenbach. Gribi:

«Wir wussten ja, dass wir viel mehr absetzen können, als wir produzieren. Und wir kannten die Kosten der Produktion.»

Im Frühjahr 2020 kriegten sie den Zuschlag für die Halle auf dem Von-Roll-Areal und begannen mit dem Umbau. Viel habe man selbst gemacht und so Kosten gespart. Aber alles in allem habe man doch einen zweistelligen Millionenbetrag investiert (geschätzte 20 bis 30 Millionen Franken). Geld, das man zum einen selbst einbrachte, zum Grossteil aber durch den Einstieg einer Investorengesellschaft (Private Equity) eingespritzt wurde.

Wenn THC legalisiert wird, dürfte Marry Jane innert Kürze umstellen

Geht es nach Gribi und Mitgründer sowie CEO Afrium Saliu, ist mit dem Wachstum noch lange nicht Schluss. Platz genug ist da. Sie könnten drei- bis viermal grösser werden am selben Ort, so Gribi. Das Areal verfüge zudem über eine der besten Stromversorgungen der Schweiz.

Und die Tatsache, dass man auf eine Indooranlage setzte, hat mehrere Gründe. Zum einen können sie so circa fünfeinhalbmal pro Jahr ernten, während man Outdoor genau eine Ernte einfährt. Zum anderen lässt sich so die Umgebung ideal kontrollieren, was gerade im medizinischen Bereich zentral ist. Denn hier sind Margen höher. Genauso wie bei THC-haltigem Cannabis, sofern die Legalisierung käme. Eine Entwicklung, die man eng verfolge, sagt Gribi.

Für den Pilot in Basel sei man aber nicht in Frage gekommen, da man auf Indooranlagen gar nicht biologisch produzieren kann (bodengelöste Produktion ist nicht bio-kompatibel) und das eine der Bedingungen der Basler Regierung war. Dietschi sagt: «Ich bin überzeugt, dass sie innert Kürze umstellen würden, sobald die Legalisierung beschlossene Sache ist.»

