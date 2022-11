Heimatschutz Baselland freut sich über Liestaler Cheddite-Urteil

«Cheddite»-Areal Für den Baselbieter Heimatschutz ist der Liestaler Quartierplan-Stopp «ein wegweisendes Gerichtsurteil» Das Kantonsgericht stellte vor einer Woche den Denkmalschutz über die städtischen Interessen einer Entwicklung des Areals der ehemaligen Sprengstofffabrik. Der Heimatschutz fordert Liestal nun auf, mit ihm zusammenzuarbeiten. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 08.11.2022, 13.07 Uhr

Die Stadt Liestal muss mit der Planung der Cheddite-Überbauung auf dem Areal der ehemaligen Sprengstofffabrik von vorne beginnen. Auch das Verwaltungs- und Wohngebäude der ehemaligen Sprengstofffabrik (Bild) ist schützenswert. Bild: Kenneth Nars

Sechs Tage liess sich der Baselbieter Heimatschutz (BLHS) Zeit. Am Dienstagmorgen reagierte er nun auf das Urteil des Kantonsgerichts Baselland vom 2. November. Obwohl der Verein mit seiner Beschwerde gegen den Liestaler Quartierplan der Cheddite-Überbauung an der Grenze zu Lausen Erfolg hatte, finden sich keine überschwänglichen Jubelworte in der Mitteilung.

Was der BLHS aber festhält, ist:

«Das Urteil des Kantonsgerichts könnte wegweisenden Charakter erhalten.»

Es sei ein Sieg in der Sache, die der Verein vertrete: dem öffentlichen Interesse. Konkret hatte das Gericht festgehalten, dass die Interessenabwägung der Stadt nicht korrekt abgelaufen sei. Die Interessen des Heimatschutzes seien höher zu gewichten als diejenigen der Stadt und der Eigentümerschaft.

Geschützte Gebäude müssten in die Arealplanung integriert werden

Liestal hatte zwar – wie vom Kantonsgericht in einem früheren Urteil 2019 gefordert – die Schutzwürdigkeit der Fabrikbauten in einem Gutachten abklären lassen. Dieses kam zum Schluss, dass sechs der Gebäude kommunal schützenswert seien, zwei davon stehen im Quartierplan-Perimeter. Dennoch gewichteten Liestal und die Bauherrin das Interesse an einer Verdichtung höher und wollten eines der beiden Gebäude – den Wohn- und Verwaltungsbau – abreissen.

Schon 2019 gab es einen Augenschein zum Fall Cheddite Liestal. Die Garage (links) und das Trafohaus (rechts) galten bereits damals als schützenswert. Archiv: Kenneth Nars

Der Heimatschutz freut sich nun, dass für das Gericht die Schutzwürdigkeit, die von einem Fachexperten mittels Gutachten festgehalten wurde, von öffentlichem Interesse ist. Der BLHS weist darauf hin, dass die geschützten Gebäude der ehemaligen Sprengstofffabrik für die Quartierplanung nicht verloren seien. Auch das Gericht hielt fest, dass sie durch eine geschickte Umnutzung gewinnbringend in die Gesamtplanung integriert werden könnten.

Liestal könnte vor Bundesgericht gehen

Der Heimatschutz betont, was das Kantonsgericht als Empfehlung aussprach:

«Das Gericht empfahl der Stadt und den Investoren, mit dem BLHS zusammenzuarbeiten, um in der nun notwendigen Neuplanung den Interessen der Öffentlichkeit gerecht zu werden.»

Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Auf Anfrage der bz hält Stadtpräsident Daniel Spinnler fest, erst die schriftliche Urteilsbegründung abwarten zu wollen. Dann werde Liestal entscheiden, ob man das Urteil ans Bundesgericht weiterzieht.

