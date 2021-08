«Cheesmeyer» Unberührt seit 1995: Ein intimer Einblick in ein 120 Jahre altes Kaufhaus in Sissach Ein Kunstprojekt macht das Sissacher Haus Cheesmeyer öffentlich zugänglich. Wohnung und Waren wurden seit 1995 nicht mehr angerührt. Boris Burkhardt 27.08.2021, 05.00 Uhr

Das Kunstprojekt im Haus „Cheesmeyer“ gewährt intime Einblicke in das Leben seiner Bewohner von 1903 bis 1995. Boris Burkhardt Einige der Verantwortlichen des Kunstprojekts im «Cheesmeyer» (v.l.): Ladina Bosshard, Kaspar Geiger, Jan Gubser und Andreas Daniel Müller. Die Kasse im Vordergrund und die Kleider im Hintergrund sind Originale aus dem einstigen Kaufhaus. Boris Burkhardt Vom einstigen Warenhaus „Cheesmeyer“ blieben Hunderte von Schuhpaaren erhalten, die in das Kunstprojekt im Haus integriert sind. Boris Burkhardt Das Kunstprojekt im «Cheesmeyer» zeigt Ware, die seit der Schliessung 1995 unberührt im Haus lagerte. Boris Burkhardt Die Zimmer wie dieser Salon wurden seit 1995 nicht mehr angerührt. Boris Burkhardt Auch hier wurde seit 1950 nichts mehr verändert. Boris Burkhardt Lichtinstallationen tauchen zwei der Räume des «Cheesmeyer» in ein faszinierendes Spiel aus Dunkelheit und Schatten. Boris Burkhardt

Die Tatsache, dass das ehemalige Warenhaus Cheesmeyer in der heutigen Fussgängerzone in Sissach – 1903 das erste seiner Art im Baselbiet – bei der Geschäftsaufgabe 1995 von privat an privat verkauft wurde, ermöglicht noch heute einen sehr intimen und detaillierten Einblick: nicht nur in die Verkaufsräume, sondern auch in die Wohnungen der Besitzerfamilien Meyer, Kunz und Häfelfinger in den oberen Stockwerken. Hunderte von unverkauften Kleidungsstücken und Schuhen warteten 25 Jahre unberührt und verstaubt auf ihre Entdeckung, ebenso wie Küche, Badezimmer, Salon und Kinderzimmer.

Viele Installationen sind akustisch

Mit dem Projekt «Cheesmeyer: Ein Haus zwischen den Zeiten» ermöglicht die im Haus ansässige Theatergruppe «Texte und Töne» der Öffentlichkeit während eines Monats bis 19. September den Zugang zu diesen zeitgeschichtlichen Schätzen, die wegen ihrer einmaligen Konservierung weit über Sissach hinaus interessant sind. Besonders reizvoll am Haus Cheesmeyer ist, dass in den oberen Stockwerken Räume, die heute von Mietern wie einem Gitarrenlehrer, einem Nagelstudio, einem Gymnastiksaal und eben dem Büro von «Texte und Töne» genutzt werden, neben Zimmern liegen, die noch im Originalzustand von 1995 oder älter sind und bisher der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren.

Beim interdisziplinären Parcours, den die Schauspieler und Künstler um «Texte und Töne» nun zusammengestellt haben, ist es genau anders herum: Die Türen zu den Büros und Studios bleiben zu, während die ehemaligen Wohn- und Verkaufsräume auf unterschiedlichste Art erfahrbar gemacht werden.

Durch gezieltes Einsetzen von Licht entsteht ein Spiel mit den Schatten. Boris Burkhardt

Viele Installationen sind akustisch: Es erklingen Texte von Schauspielern und ehemaligen Bewohnern des Hauses; der nie aufgeklärte Mord am Familienmitglied Jakob Häfelfinger 1916 wird nacherzählt; und auf dem Speicher klickern Hunderte von erhaltenen Schuhpaaren in ihren vergilbten Kartons in den engfächrigen Regalen. Andere Zimmer werden durch verschiedene Lichtquellen immer nur teilweise erleuchtet und so in ein faszinierendes Spiel aus Dunkelheit und Schatten getaucht.

Biografien von drei Sissacher Frauen

Als «Herzstück» ihres Kunstprojekts bezeichnen die Macher von «Texte und Töne» aber die drei Sissacher Frauenbiografien, die sie auf diverse Arten verarbeiten. Da ist zum einen Maria Kunz (1899–1985), die als Tochter des Hauses aufwuchs und einen Grossteil ihres Lebens als Ärztin und Missionarin in Südafrika verbrachte, wo sie auch starb. Ihr Wirken können die Besucher in Bildern und Texten in einem Archivraum nachempfinden; das Theaterstück «Maria Kunz» nimmt Fragmente ihres Jugendtagebuchs auf, das im Haus entdeckt wurde.

Dokumente und zahlreiche Tierskizzen von Edith Häfelfinger-Paschke (1904–1987) wurden ebenfalls in Zimmern gefunden: Die Dresdner Zeichnerin und Malerin floh mit ihrem Mann, dem Sissacher Künstler Eugen «Tschems» Häfelfinger, vor den Nazis in dessen Heimat.

Das Kunstprojekt im Haus „Cheesmeyer“ gewährt intime Einblicke in das Leben seiner Bewohner (...) Boris Burkhardt / bz Zeitung für die Region Auch in jenes der Ärztin und Missionarin Maria Kunz. Boris Burkhardt Ein Archiv ist der Sissacher Dichterin und Journalistin Helene Bossert gewidmet: Sie wurde als vermeintliche Kommunistin in den Fünfzigern politisch und gesellschaftlich geächtet. Boris Burkhardt Ausserdem ist Helene Bossert ein Theaterstück gewidmet. Pier-Giuseppe Cacciatori Die Basler Künstlerin Irene Maag schnitzt an den Wochenenden echte «Cheesfüess». Boris Burkhardt

Die interessanteste Biografie hat jedoch Helene Bossert (1907–1999): Die Zunzger Mundartautorin und Journalistin wurde in den Fünfzigern nach einer Studienreise in die Sowjetunion in ihrem Wohnort Sissach und im ganzen Baselbiet als angebliche Kommunistin politisch verfemt und gesellschaftlich geächtet. Ihr sind ebenfalls gewidmet ein Archivraum, in dem an Wochenenden ihr Sohn anwesend ist, sowie das Theaterstück «Wo nimmt Helenchen das Pulver her?».

Dem Team um Produktionsleiter Andreas Daniel Müller und Regisseur Kaspar Geiger geht es auch um die Rehabilitation Bosserts: Verbunden mit dem Theaterstück lancieren sie eine Petition, eine Strasse oder einen Platz in Sissach nach ihr zu benennen.