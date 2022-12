Chemiekonzern Duftstoffe und Vitamine für vegane Burger: DSM in Kaiseraugst setzt auf den Megatrend Gesundheit Der niederländische Chemiekonzern DSM investiert viel Geld, um im boomenden Markt der pflanzlichen Ernährung vorne mitzumischen. Bald steht die Grossfusion mit Aromahersteller Firmenich an. Dabei soll einer von zwei Hauptsitzen in die Region Basel zügeln. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 12.12.2022, 05.00 Uhr

Der niederländische Chemiekonzern baut in Kaiseraugst derzeit für rund 100 Millionen Franken einen Campus. zvg

Innerhalb des Pharma- und Biotech-Clusters Basel ist Kaiseraugst am ehesten als Wirkstoffproduktionsstätte von Roche bekannt. Mit dem Namen des niederländischen Chemie-Grosskonzerns direkt nebenan – DSM – können in der Region wohl viele nichts anfangen. Dabei handelt es sich unter anderem um den weltgrössten Vitaminhersteller.

Wer jetzt an Pillen oder Kapseln denkt, liegt falsch – zumindest teilweise: Oft landen DSM-Vitamine nämlich als Zusatzstoffe in gewöhnlichen Lebensmitteln, etwa im veganen Burger von Nestlé oder einem Joghurt von Danone. «Extra Vitamin D» heisst es dann etwa auf der Verpackung. Doch dazu später mehr.

Firmenkäufe sollen Portfolio vergrössern

Die Nachbarschaft von Roche und DSM hat historische Gründe: 2002 kauften die Dutch State Mines (die Wurzeln des Konzerns liegen im Kohleabbau) das Vitamingeschäft von Roche auf. Bis heute arbeiten die rund 200 Forschungsangestellten der DSM am Standort Kaiseraugst in drei Gebäuden auf dem Roche-Areal. Das soll sich aber bald ändern.

Bis Ende 2023 will der Chemiekonzern den sogenannten Innovationscampus einweihen: ein überraschend flaches, rundum verglastes Gebäude mit einer Stockwerkfläche von fast 5000 Quadratmetern. Kostenpunkt: 100 Millionen Franken. An insgesamt 220 Arbeitsplätzen sollen künftig Forschende als auch das Team der Produkteentwicklung Seite an Seite arbeiten.

So soll der neue Innovationscampus in Kaiseraugst dereinst aussehen. zvg

Wenn sich die Mitarbeitenden regelmässig an der Kaffeebar treffen, steigert das die Innovationskraft: Egal, wer von der DSM-Geschäftsleitung über den neuen Campus spricht, wird nicht müde, diese Botschaft zu verkünden. Auch Ronald Gebhard, Leiter im Bereich Biowissenschaften und Prozessinnovation, sagt beim Besuch vor Ort:

«Erfindungen macht man an den Schnittstellen von Disziplinen.»

Das Neubauprojekt passt zur offensiven Wachstumsstrategie, die DSM fährt, insbesondere im Bereich der pflanzlichen Ernährung. Vor rund einem Jahr übernahm der Grosskonzern Europas führenden Produzenten von Erbsen- und Bohnenprotein, Vestkorn Milling; diesen Mai verkaufte er seine Kunststoffsparte und kündigte gleichzeitig die Megafusion mit dem Genfer Aromen- und Duftstoffhersteller Firmenich an.

Das offizielle Statement seitens DSM und Firmenich: «Wir wollen den führenden Partner für Kreation und Innovation in den Bereichen Ernährung, Schönheit und Wellness schmieden.»

Veganer Burger muss authentisch duften

Verschiedene Wettbewerbsbehörden, darunter auch jene der USA, haben der Fusion bereits zugestimmt. Im kommenden Frühjahr soll sie vollzogen werden. Vorgesehen ist, dass der neue Konzern DSM-Firmenich einen Doppelhauptsitz in Kaiseraugst und im niederländischen Maastricht hat. Damit würde also ein weiterer Global Player ins Dreiländereck einziehen. Gemeinsam erzielen die beiden Konzerne einen Umsatz von über 11 Milliarden Euro.

Ronald Gebhard. zvg

Ein attraktiver Partner sei Firmenich wegen dessen grossen Repertoire an Aroma- und Duftstoffen für Lebensmittel, sagt Mediensprecher Patrick Weiss. Forschungschef Gebhard ergänzt: «Damit ein veganer Burger Erfolg hat, spielt auch sein Geruch eine wichtige Rolle.»

Seit einigen Jahren bietet DSM integrale Geschmackslösungen für Fleischalternativen an. «Maxarome» oder «Multirome» lauten deren Namen. Dabei handelt es sich um Hefeextrakte, die pflanzenbasierten Burgern eine authentische, salzig-rauchige Note verleihen sollen.

Gesunde Inhaltsstoffe werden immer wichtiger

Das Geschäft lohnt sich: Für Fleisch- und Milchalternativen sagen diverse Studien für die nächsten Jahre Wachstumsraten im zweistelligen Bereich voraus. DSM steigerte seinen Umsatz in den vergangenen Jahren bereits jährlich um etwa 6 Prozent.

Doch mit der zunehmenden Beliebtheit der pflanzlichen Ernährung und vor allem der immer grösseren Auswahl steigen eben auch die Anforderungen ans einzelne Produkt. Auch deshalb will der Chemiekonzern seinen Geschäftskunden – darunter sind grosse Lebensmittelhersteller wie Nestlé, Danoné, Kellogg's, Coca-Cola oder Unilever – ein möglichst breites Portfolio bieten.

Nebst authentischem Geschmack und Textur rückt zunehmend der «gesundheitliche Mehrwert» in den Fokus. Mediensprecher Weiss sagt: «Für einen Lebensmittelhersteller ist der Nährwert ein wichtiges Element, um etwa eine neue pflanzliche Milch erfolgreich am Markt zu positionieren.» Vitamine sind nach wie vor einer der beliebtesten Zusatzstoffe. Und hier kommt eben die Innovation ins Spiel.

Energieschonende Herstellung ist gefragt

Gefragt sind neue Vitaminprodukte, die in Lebensmitteln möglichst lange stabil bleiben und vom Körper effizient aufgenommen werden. Ein weiterer Punkt: die CO 2 -Bilanz. So werde laufend intensiv an Verfahren geforscht, die weniger energieintensiv sind, sagt Roman Imhof, Forschungsleiter Chemie.

Wie viel der Konzern im vergangenen Jahr an den Vitaminen verdiente, gibt er auf Anfrage nicht bekannt. Sicher ist: Corona hat das ohnehin schon lukrative Geschäft angekurbelt. Das stellte DSM in einer seiner zahlreichen Studien eigens fest: Von fast 19’000 befragten Menschen in 24 Ländern gab ein Drittel an, häufiger Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Zwei Drittel zeigten sich besorgt über ihre «Immungesundheit».

Jeder Dritte schluckt Vitaminpillen Multivitamintabletten oder Fischölpillen sind beliebter denn je, wie eine neue Umfrage des Bundesamtes für Lebensmittelmittelsicherheit zeigt: Fast jede dritte Person in der Schweiz schluckt mindestens ein Nahrungsergänzungsmittel. Der häufigste Grund ist mit 37 Prozent das «Aufrechterhalten des eigenen Gesundheitszustands». Erst dann folgt das Beheben eines Mangels oder dessen Vorbeugung. Fakt ist: Die meisten Präparate sind nicht als Heilmittel zugelassen und unterstehen daher lediglich dem Lebensmittelgesetz. Bis heute kontrolliert hierzulande keine unabhängige Stelle, ob in den Pillen oder Kapseln drin ist, was draufsteht. Untersuchungen in Deutschland und Frankreich lieferten teils erschreckende Resultate: Ein grosser Teil der Produkte enthielt markant geringere oder höhere Dosen an Vitaminen als angegeben. Statt des erhofften Gesundheitsnutzens birgt insbesondere die vorsorgliche Einnahme von fettlöslichen Vitaminen das Risiko einer Überdosierung, insbesondere wenn mehrere Präparate kombiniert werden.

Im Zusammenhang mit Covid-19 wurde insbesondere diskutiert, ob eine vorsorgliche Einnahme von Vitamin D – jenem Vitamin, das der Körper mit Hilfe von Sonnenstrahlen unter der Haut selbst bildet – den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen oder gar eine Infektion verhindern könne.

Nutzen einer Extraportion Vitamin D nicht belegt

Dieses Frühjahr lancierte der Chemiekonzern ein neues Vitamin-D-Produkt, das gemäss eigenen Angaben die körperlichen Reserven dreimal schneller als traditionelle Präparate auffüllen soll. In den USA ist «Ampli-D» bereits zugelassen; in Europa durchläuft es derzeit das Registrierungsverfahren.

Ob wir uns mit Vitamin-D-Tabletten eindecken sollten, ist unter Fachleuten höchst umstritten. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keine Belege, dass eine Extraportion Vitamin D gegen Infektionen mit dem Coronavirus oder anderen Erkältungsviren schützt. Bei gesunden, aktiven Menschen – auch älteren – bringt diese keinen Nutzen, kommen immer mehr Übersichtsstudien zum Schluss.

