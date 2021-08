Chemiemüll Studien zur Deponie Roemisloch gibt es viele – aber welche zeigt die Gefahr richtig? Allschwil hat 96 giftige Substanzen im Dorfbach nachgewiesen. Jetzt lassen der Kanton und die chemischen Firmen die Gefahr der ehemaligen Chemiemülldeponie Roemisloch neu untersuchen. Dabei gibt es bereits umfangreiche Analysen. Michel Ecklin 02.08.2021, 05.00 Uhr

Kein appetitlicher Anblick: Der Roemislochbach unterhalb der gleichnamigen Deponie in Neuwiller (F). zvg

Vermutlich gibt es keine Gewässer in der Region, zu denen es mehr Schadstoffuntersuchungen gibt als rund um das Roemisloch. Die ehemalige Chemiemülldeponie im Elsass, unmittelbar an der Grenze zu Allschwil, wurde 2011 von BASF, Novartis und Syngenta saniert. Das umfasste bereits im Vorfeld umfangreiche Analysen des Bodens und der Gewässer, also des Roemislochbachs, der in Neuwiller in den Mülibach fliesst, der dann in Allschwil auch Dorfbach genannt wird.

Bis 2020 haben die drei Chemiefirmen das Grundwasser halbjährlich überprüft, 2014 gab es eine umfassende Nachuntersuchung der Sanierung, wie von den französischen Behörden angeordnet. Die Ergebnisse wurden einer Begleitkommission mitgeteilt, in der neben der Chemie die Gemeinden Allschwil und Neuwiller, die Sous-Préfécture und das Baselbieter Amt für Umwelt und Energie (AUE) vertreten waren.



Doch Letzteres blieb offenbar misstrauisch. Denn das Amt lässt seit einigen Jahren den Mülibach an der Landesgrenze jährlich untersuchen, unabhängig von den Chemiefirmen. Das Ziel: Untersuchen, ob wirklich keine Gefährdung von Mensch und Umwelt bestehen könnte.

96 giftige Substanzen entdeckt

Und Mitte Juli hat die Gemeinde Allschwil ein eigenes Gutachten erstellen lassen. Demnach habe man im Wasser «erneut die für den Chemiemüll der J. J. Geigy AG typischen Pestizide, Pharmazeutika sowie Zwischenprodukte» entdeckt (Geigy war eine der Vorgängerfirmen der drei heute zuständigen Chemischen). Man habe insgesamt 96 Substanzen nachgewiesen, die meisten davon toxisch, darunter das krebserregende Benzidin.

Es liegen also von drei Seiten einige Untersuchungen vor. Nur macht es das nicht einfacher, einen Überblick über die Lage zu kriegen und zu beurteilen, wie gefährlich sie ist. So ist man seitens der Chemie überzeugt:

«Aus den umfangreichen und detaillierten Untersuchungen geht hervor, dass von der früheren Deponie Roemisloch keine Gefahr für Mensch und Umwelt, insbesondere für die Wasserfassungen von Allschwil und Neuwiller, ausgegangen ist beziehungsweise ausgeht.»

Die französischen Behörden, welche die regelmässigen Nachuntersuchungen bereits im Rahmen der Sanierungsverordnung angeordnet hatten, mussten laut Chemiefirmen auch nie etwas daran beanstanden. Und das AUE geht davon aus, dass es das Wasser des Dorfbachs nach den richtigen Kriterien untersucht hat:

«Die kritischen Stoffe, welche Emissionen der Deponie Roemisloch mengenmässig dominieren, sind seit längerem bekannt und bestimmen die Stoffauswahl.»

Das Fazit des AUE aufgrund seiner eigenen jährlichen Analysen: keine Gefährdung von Mensch und Natur.

Aber die neuste Allschwiler Untersuchung hat das AUE und die Chemiefirmen offensichtlich doch zum Nachdenken gebracht. So hat das kantonale Amt vorletzte Woche neue Messungen am Bach veranlasst, «um die Sachlage, insbesondere betreffend den neu gefundenen Stoffen Benzidin und 4-Aminodiphenylether, auf Gemeindegebiet Allschwil beurteilen zu können». Denn: Träten wie jetzt neue Erkenntnisse auf, würden «die Analyseprogramme entsprechend angepasst».

Ergebnisse kommen Mitte September

Und auch die Chemiefirmen haben auf das Gutachten der Gemeinde reagiert. Sie lassen dieses derzeit «durch unabhängige externe Fachexperten überprüfen», wie sie auf Anfrage der bz schreiben. Gleichzeitig halten sie fest: In ihren eigenen Untersuchungen sei nie Benzidin festgestellt worden, es bestehe auch kein Verdacht.

Die Ergebnisse der von der Chemie beauftragten Fachexperten, die Mitte September vorliegen sollten, werde man mit den französischen Behörden, dem Kanton und der Gemeinde besprechen. Und das AUE stellt in Aussicht, aufgrund der (noch ausstehenden) Ergebnisse der neusten Analysen werde man allenfalls zusätzliche Messungen veranlassen.

Das Baden im Dorfbach ist nicht empfohlen

Es ist also nicht die Anzahl der Untersuchungen, an denen es mangelt. Und die weiteren Schritte hängen jetzt wohl davon ab, wie die Experten die vielen Daten interpretieren und werten. Politiker ohne Chemiestudium werden jedenfalls fachlich nicht mitreden können. Denn ein Blick in die öffentlich einsehbaren Berichte zeigt: Es handelt sich jeweils um mehrere Hundert Seiten lange Dokumente voller Fachbegriffe, zudem oft auf Französisch oder Englisch. Für Laien sind sie nicht verständlich.

Keine weitere Erklärung braucht hingegen das Foto, das Allschwil verbreitet. Es zeigt den Roemislochbach, der als gelb schimmernde Brühe daherfliesst. Neulich hat die Gemeinde am Dorfbach Schilder angebracht, auf denen sie vom Baden abrät. Auch für Bewässerung solle man das Wasser lieber nicht benutzen.