Corona-Auflagen Thai-Wirtin eroberte Herzen und Mägen – jetzt fällt sie durch alle Maschen der Hilfspakete Als Somruethai Arunsi im Dezember ihr Restaurant zum Thai in einer ehemaligen Dorfbeiz in Reigoldswil eröffnete, lief es wie am Schnürchen. Der Lockdown macht ihr aber einen brutalen Strich durch die Rechnung. Andreas Hirsbrunner 09.02.2021, 05.00 Uhr

Somruethai Arunsi muss derzeit für ihren Mut büssen: Sie erhält keine staatliche Hilfe und versucht, sich mit einem Take-away-Service über Wasser zu halten. Kenneth Nars

Reigoldswil zuhinterst im Hinteren Frenkental ist nicht als ein besonders weltoffenes Dorf bekannt. Ausgerechnet hier hat aber nun eine 36-jährige Frau, in deren Adern je zur Hälfte thailändisches und chinesisches Blut fliesst, Herzen und Mägen im Sturm erobert. Somruethai Arunsi, offen, freundlich, charmant und mit einem Hang zum Theatralischen, bei dem man nie ganz sicher ist, ob sie in den nächsten Sekunden in Lachen oder Tränen ausbricht, hat sich Anfang Dezember einen Traum erfüllt und ein Thai-Restaurant eröffnet.

Und das in der ehemaligen traditionellen Dorfbeiz Ryfenstein. Arunsi startete mit Vollgas, ihre thailändische Küche kam an, der Umsatz kletterte an guten Tagen bis auf 2000 Franken und der Optimismus obsiegte: Sie machte die Probezeit Mitte Dezember zum Definitivum und unterzeichnete einen fünfjährigen Pachtvertrag mit Beginn 1. Januar 2021.

Mit Take-away erzielt sie noch einen Bruchteil ihres vorherigen Umsatzes

Dann kam der Lockdown. Heute ist Arunsis Welt eine andere: Sie versucht, sich mit Take-away über Wasser zu halten mit dem Resultat, dass beim Abrechnen am Ende eines besonders schlechten Tages knapp 80 Franken in der Kasse liegen. Als sie das erzählt, ist so ein Moment, in dem man einen Tränen-Sturzbach erwartet. Aber die Neu-Wirtin fasst sich augenblicklich und beginnt zu schwelgen:

«Mein Ziel ist, dass die Besucher als Gäste kommen und als Freunde gehen. Ich will den Leuten hier nicht nur thailändisches Essen, sondern auch thailändische Kultur näherbringen.»

Sobald der Lockdown vorbei sei, wolle sie thailändische Massage anbieten. Und sofort schiebt sie in ihrem eigenen Deutsch und mit strengem Ton nach: «Richtige Massage, nix Rotlicht hier.» Sie liebäugelt auch damit, thailändische Kochkurse anzubieten. Und an den Wochenenden nach der Coronazeit soll es im «Ryfenstein»-Untergeschoss eine Disco mit Barbetrieb geben.

Einem halben Dutzend Baselbieter Wirten geht es wie Arunsi: Sie erhalten keine staatliche Hilfe

Aber das ist Zukunftsmusik mit unsicheren Klängen. Denn die Gegenwart ist hart: Arunsi fällt durch alle Maschen von Coronahilfspaketen und hat bisher mit ihren Unterstützungsanfragen nur Absagen geerntet. Fabienne Ballmer, Co-Präsidentin von Gastro Baselland, erklärt: «Unterstützung erhalten grundsätzlich die Wirte, die einen Betrieb vor dem 1. März 2020 eröffnet haben. Zudem können auch jene, die später eröffnet haben, aber nachweisen können, dass sie vor der Coronazeit mit der Planung begonnen und einen Vertrag abgeschlossen haben, ein Gesuch einreichen.» Diese Voraussetzungen erfüllt Arunsi nicht, die das «Ryfenstein»-Inserat erst im letzten Herbst gesehen hat. Ein halbes Dutzend Wirte hätten sich schon bei ihr gemeldet, die wie Arunsi leer ausgingen, was tragisch sei, fügt Ballmer an.

So würde die Thai-Wirtin gerne baldmöglichst wieder Gäste empfangen: im festlichen Kleid im schön gedeckten Stübli. Bild: Kenneth Nars

Arunsi hat insofern Glück, dass sie mit dem Liestaler Unternehmer Claudio Kellenberger einen verständnisvollen Vermieter hat. Er sagt: «Das war mir letzten Spätherbst schon bewusst, dass sie einen schwierigen Start haben wird. Dass aber nochmals ein Lockdown kommt, habe ich nicht geahnt. Ich gebe ihr jetzt Spielraum, indem sie keine Zinsen zahlen muss, solange der Lockdown anhält.» Dass der «Ryfenstein» heute überhaupt noch ein Restaurant ist, ist alles andere als selbstverständlich. Denn Kellenberger, der die Lokalität vor ein paar Jahren gekauft hatte, wollte sie nach mehreren Wirtewechseln und einjährigem Leerstand zu Wohnungen umbauen. Doch dann seien ein paar Reigoldswiler auf ihn zugekommen und hätten ihn gebeten, die Traditionsbeiz zu erhalten. Kellenberger: «‹Reigoldswil› zuliebe habe ich das gemacht. Aber das jetzt mit dem Thai-Restaurant ist der letzte Versuch. Scheitert er, baue ich um.»

Europäische und asiatische Kultur prallen aufeinander

Arunsi kam als 13-jähriges Mädchen wegen ihres Schweizer Stiefvaters hierher. Nach dem Schulabschluss schnupperte sie im Hotelgewerbe und arbeitete fortan – ohne Berufslehre – vor allem im Service. Das sei keine einfache Zeit gewesen und sie sei oft ausgenutzt worden, sagt die zweifache, alleinstehende Mutter. «In Europa sind viele Leute sehr egoistisch. Da haben wir Thailänder eine ganz andere Kultur und glauben an Karma und Respekt.» Dazu passt, dass ihr derzeit im «Ryfenstein» zwei gute Bekannte mit thailändischen Wurzeln ohne Lohn in der Küche unter die Arme greifen. Arunsi erläutert: «Sie haben gerade nichts zu tun und machen das aus Freude, dass ich ein Restaurant betreibe.» Sie selber muss in nächster Zeit auch noch den Wirtekurs nachholen. Aber das ist derzeit ihre kleinste Sorge.