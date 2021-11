Corona Booster-Impfung für Jüngere: Vor Weihnachten soll es in Basel-Stadt soweit sein Bislang haben sich im Kanton rund 14'000 Personen für eine Auffrischimpfung angemeldet. Werden nur die über 65-Jährigen berücksichtigt, haben immerhin schon 38 Prozent einen Termin für eine dritte Dosis. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 19.11.2021, 05.00 Uhr

In Basel-Stadt wurden bereits über 7300 Auffrischimpfungen verabreicht. Michael Buholzer / Keystone

In Basel-Stadt werden derzeit vor allem Booster-Impfungen verabreicht. Am Mittwoch wurden insgesamt 2346 Dosen abgegeben, davon waren knapp 1800 Auffrischimpfungen. Auch am Montag und Dienstag waren die Booster in der grossen Mehrheit.

Bislang haben sich 14'000 Personen für eine Auffrischimpfung angemeldet, davon sind rund 12'800 über 65 Jahre alt. Dies teilt das Gesundheitsdepartement mit. Damit haben sich 38 Prozent all jener älteren Menschen dafür angemeldet, die bereits doppelt geimpft sind. Für eine dritte Dosis können sich auch Menschen mit chronischen Krankheiten anmelden.

Die Frage stellt sich, wie viele der über 65-Jährigen sich letztlich für einen Booster entscheiden. Direkt antwortet das Gesundheitsdepartement darauf nicht. Alle über 75-Jährigen seien per Brief zu einer Auffrischimpfung eingeladen worden, alle geimpften über 65-Jährigen per SMS. Es habe noch freie Termine, die fortlaufend gebucht würden.

Viele Fragen sind noch offen

Wie rasch alle über 65-Jährigen einen Booster erhalten werden, die es auch wollen, kann der Kanton nicht abschliessend beantworten. Der Grund: Noch nicht alle Impfwilligen aus dieser Gruppe seien länger als sechs Monate vollständig geimpft. Doch dies ist Voraussetzung um eine Booster-Impfung zu erhalten.

Wie bereits zu Beginn der Impfkampagne fragen sich viele Jüngere, wann sie an der Reihe sind. Auch hier bleiben die Aussagen des Kantons derzeit noch vage. Der Zeitpunkt sei abhängig von der Empfehlung und damit der Freigabe der Eidgenössischen Impfkommission und des Bundesamts für Gesundheit. «Wir gehen davon aus, dass dies noch vor Weihnachten der Fall sein wird», sagt eine Sprecherin des Gesundheitsdepartements. Im Einzelfall sei die Auffrischimpfung frühestens sechs Monate nach der Zweitimpfung möglich.

Eine hypothetische Berechnung dieser Zeitung zeigt, dass bis Ende Jahr problemlos die über 65-Jährigen sich mit einem Booster impfen lassen und gleichzeitig auch mit den Jüngeren begonnen werden könnte. Dies unter der Annahme, dass sich nach dem ersten Ansturm weniger Ältere mit einer dritten Dosis impfen lassen als jetzt. Zumindest die Kapazitäten sind im Impfzentrum vorhanden. Erst- und Zweitdosen werden derzeit nur in bescheidenen Mengen verabreicht.

Das Baselbiet schweigt

Wo der Kanton Baselland derzeit mit den Booster-Impfungen steht, ist nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage hat die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion blieb unbeantwortet. Auf der Website des Kanton sind ebenfalls keine entsprechenden Daten vorhanden. Laut einer Mitteilung vom Montag seien knapp 15'000 Termine für eine Auffrischimpfung gebucht worden. Auch seitens Bundesamt für Gesundheit sind derzeit noch keine Informationen über Drittimpfungen verfügbar.

Im Landrat wurde Gesundheitsdirektor Thomas Weber am Donnerstag gefragt, ob für die Booster-Impfungen ein zweites Impfzentrum in Betrieb genommen wird. Das sei nicht auszuschliessen, sagte der Regierungsrat dazu, insbesondere wenn die unter 65-Jährigen an der Reihe seien. Derzeit wird nur noch im Zentrum in Muttenz geimpft.