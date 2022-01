Corona Das war die Superinfektionswoche: Beide Basel im Notfallmodus Momentaufnahmen in Schulen, Testlabors, bei Blaulichtorganisationen oder in der Gastronomie – die Lage ist in vielen Betrieben und Institutionen angespannt. Nora Bader, Helena Krauser, Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Im Labor Rothen an der Kornhausgasse werden PCR-Tests analysiert. Roland Schmid

Montag: 4856 Neuinfizierte

Mit Unbehagen wurde vielerorts in der Region diese Woche erwartet. Pandemieexperten des Bundes hatten eine «Superinfektionswoche» prognostiziert. Tatsächlich erreichten die Corona-Infektionszahlen in der Schweiz und auch in beiden Basel täglich Rekordwerte. Viele Betriebe bereiten sich auf den Ernstfall vor: «Die Personallage ist angespannt», sagt Nicolas Drechsler, Mediensprecher des Universitätsspitals Basel. Die Ausfallquote liege im Januar schon ohne Covid bei fünf Prozent, wegen der Pandemie nochmals höher.

Besorgnis auch bei der Spitex Basel: «Wir verzeichnen einen deutlichen Anstieg der Infektionen», sagt Geschäftsleiter Stefan Schütz. Gegenüber der Vorwoche hätten sich die Fälle gar mehr als verdoppelt – sowohl bei den Kundinnen und Kunden wie auch bei den Mitarbeitenden. Ein Notfallplan mit verschiedenen Optionen liegt bereit: Personalaustausch zwischen den sechs Spitexzentren oder der Einsatz von Fachpersonal aus dem administrativen Bereich. Als letzte Massnahme bestehen gemäss Schütz Kriterien zur Priorisierung von Einsätzen – lebenserhaltende Leistungen würden sichergestellt, welche mit dem kantonsärztlichen Dienst abgesprochen sind. Im Betrieb mit rund 600 Mitarbeitenden ist man sich bewusst, dass sich die Situation rasch verschärfen kann. So geschehen im Baselbiet: Dort wurden an einem Tag bei Spitexorganisationen 62 neue Fälle registriert und in den Alters- und Pflegeheimen wurden an einem Tag 29 Bewohnende sowie 121 Mitarbeitende positiv getestet.

Dienstag: 1997 Neuinfizierte

Liesbergermatte, 10 Uhr, 2 Grad. Bei strahlendem Sonnenschein und eisigen Temperaturen versammeln sich am Morgen Eltern, Kinder und Lehrpersonen vor dem Schulhaus Thierstein im Basler Gundeli zum Depooling. Seit vier Wochen ist die Teilnahme an den Spucktests obligatorisch. Wer hier ist, sitzt in einer Klasse, in welcher der Klassentest am Montag positiv getestet wurde. Jetzt geht es darum, herauszufinden, wer infiziert ist und wer nicht.

Augenschein beim Depooling, Liesbergermatte. Kenneth Nars

Die Stimmung ist locker. Zwei Mütter begrüssen sich freudig, ein Mädchen winkt seiner Kindergartenlehrerin zu. Hinter der Absperrung gilt es dann ernst. Die Kinder und Eltern werden anhand von vier Posten über die Liesbergermatte geleitet. Sie müssen Dokumente vorzeigen, Daten angeben und natürlich ins Röhrchen spucken. «Wir sind zum ersten Mal hier, was müssen wir tun?», fragt eine Mutter in die Runde. «Hier hinstehen», sagt ein Securitymitarbeiter in orangener Weste in ruppigem Ton bei Posten drei.

Die meisten Kinder kennen das Prozedere. In kleinen Gruppen versammeln sich jeweils ein paar Personen um ihn herum. Sie müssen die Flüssigkeit aus einer kleinen Kapsel in den Mund nehmen, in den Himmel schauen und kauen «wie bei einem Kaugummi». Dann spucken die Kinder die Flüssigkeit wieder in das Röhrchen, die Eltern verschliessen es und alle reihen sich für den letzten Posten ein.

Sie seien bereits zum dritten Mal hier, sagt eine Mutter. Es sei kompliziert, die Termine für die Tests und die Unsicherheiten, bis das Resultat vorliege, mit der Kinderbetreuung und der Arbeit zu vereinbaren. In anderen Schulhäusern müsste man noch öfter zum Depooling gehen, meint ein Vater.

Diese Woche fielen pandemiebedingt fünf Prozent der Lehrpersonen an Primarschulen und Kindergärten aus und fast ebenso viele Kinder konnten nicht am Unterricht teilnehmen. Eine Herausforderung für alle. «Es ist eine intensive Zeit», so Jean-Michel Héritier, Präsident der freiwilligen Schulsynode Basel-Stadt. Aktuell stehe der Semesterwechsel an. «Es finden Gespräche mit Eltern und Schülern statt, die wir nach Möglichkeit vor Ort durchführen.» Nicht immer sei das aber aktuell möglich. Die Pooltests würden ausserdem zu einer immer grösseren Herausforderung für die Lehrpersonen.

«Mittlerweile sind viele Schüler genesen. Diese nehmen nicht an den Tests teil und müssen in dieser Zeit unterrichtet werden.»

Dazu kommen Personalengpässe. Und manchmal komme es zu angespannten Situationen in Teams von Lehrpersonen, etwa wenn Ungeimpfte wiederholt in Quarantäne müssten und vermehrt dieselbe Person einspringen müsse. «Stellvertretungen zu finden, wird generell immer schwieriger», so Héritier. In jeder Schule sei die Situation wieder anders und könne sich täglich ändern. «Die Lektionen finden aber statt.»

Nach Möglichkeit würden Schüler, welche sich in Quarantäne befinden, per Laptop dem Unterricht zugeschaltet. Ein grosses Problem sieht Héritier in den Lernrückständen, welche einige Schüler aufgrund der langen Absenzen aufweisen. «Gerade solche, die zu Hause nicht die benötigte Unterstützung bekommen.» Da brauche es zusätzliche Förderprogramme, welche von den Schülern in der Freizeit freiwillig belegt werden könnten, damit sie nicht den Anschluss verlieren.

Mittwoch: 2537 Neuinfizierte

Labor Rothen an der Kornhausgasse um 9 Uhr: Es herrscht Hochbetrieb. Das wird sogleich beim Betreten der Räumlichkeiten klar. Am Empfangstresen nehmen Angestellte die Anliegen der wartenden Patienten entgegen. Im ehemaligen Technikraum werden die Abstriche für die Coronatests gemacht. «Die Telefonleitungen waren schon mehrmals überlastet. Wir mussten die Technik immer wieder anpassen», sagt Geschäftsleiter Claude Rothen. Was für die Telefonleitungen gilt, trifft auch auf den Rest des Betriebs zu.

«Wir laufen mit voller Kraft. Aktuell ist ein Peak erreicht, mehr geht nicht.»

Konkret bedeutet das rund 1000 Auswertungen von PCR-Tests pro Tag.

Im Labor Rothen an der Kornhausgasse haben die Mitarbeitenden alle Hände voll zu tun. Roland Schmid

Um die Kapazität zu erhöhen, hat Claude Rothen kürzlich eine neue Maschine für mehr als eine Viertelmillion Franken gekauft, die PCR-Tests automatisch auswertet. Somit sind künftig 50 Prozent mehr Tests möglich. Die Maschine wird gerade von Technikern im ersten Stock installiert. Dort stehen unzählige weitere Maschinen, zur Auswertung von Antikörpertests und anderen Diagnostikverfahren, die nichts mit Corona zu tun haben. Es piepst, dröhnt und leuchtet in einem fort. Mitarbeitende stellen Röhrchen in die Maschinen und werten die Daten aus.

Aktuell läuft die Auswertung der Proben zu einem grossen Teil noch manuell. «Mit der neuen PCR-Maschine gehen wir ein hohes finanzielles Risiko ein. Wir haben keine Ahnung, ob sich diese Investition amortisiert oder wir sie bald nicht mehr brauchen können», sagt Rothen. Die möglichst effiziente Auswertung der Tests, auch bei hohen Fallzahlen sei aber nun mal der Auftrag, den das Labor aktuell auszuführen habe. «Das versuchen wir so gut es geht zu leisten», so Rothen.

Die Mitarbeitenden arbeiten im Schichtbetrieb von 7.30 Uhr bis 22 Uhr, sieben Tage die Woche. Seit Beginn der Pandemie hat Rothen die Anzahl der Mitarbeitenden auf etwas mehr als 100 Personen verdoppelt. Die Auswertung eines einzelnen Tests dauert vom Eintreffen bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses eigentlich nur zwei Stunden. «Eine Probe ist schnell ausgewertet, aber bei 1000 dauert es eben jeweils länger», so Rothen. Bisher konnten die Resultate nach spätestens 24 Stunden mitgeteilt werden. Aktuell kann es auch mal 36 Stunden dauern. Eine Strategie, wie die Überlastung der Labore vermieden werden könnte, hat Rothen nicht parat. «Die Politik hat sich für diese Teststrategie entschieden, jetzt müssen wir da durch», sagt er. Allerdings findet er, der Nutzen von Antikörpertests werde zu wenig gewürdigt. Hier hätte das Labor auch noch genügend Kapazität für die Auswertung.

Warteschlangen von 60 Metern und mehr bilden sich derweil auch vor der Teststation von Medix Toujours an der Küchengasse. An solchen Tagen machen die Mitarbeitenden bis zu zwei Dutzend PCR-Abstriche pro Stunde. «Wir sind absolut am Limit, schon seit Weihnachten», sagt Axel Rowedder, CEO von Medix Toujours. Ein Ausbau der Kapazitäten sei zurzeit nicht möglich, dafür seien die personellen Ressourcen trotz Aufstockungen nicht vorhanden. «Es macht keinen Sinn noch mehr Personal einzustellen, da die Einarbeitung kurzfristig zu viel Aufwand bedeuten würde», sagt Victoria Pettypool, leitende Medizinische Praxiskoordinatorin.

Der Betrieb im Testcenter von Medix Toujours zwischen Markthalle und Bahnhofsplatz läuft auf Hochtouren. Kenneth Nars

Die Stimmung bei den Patientinnen und Patienten sei inzwischen ziemlich angespannt, berichtet Pettypool. Rowedder geht davon aus, dass die neuen Verkürzungen der Isolations- und Quarantänefristen diesen Druck noch verstärken:

«Es entsteht der Eindruck, dass alle, die an Corona erkrankt sind, nach fünf Tagen wieder gesund und arbeitsfähig seien. Das ist aber häufig nicht der Fall.»

Selbst eine Erkältung dauere meistens rund sieben Tage, daher sei auch die Coronainfektion in den meisten Fällen nach fünf Tagen nicht vorbei, zudem wäre für die Patientinnen und Patienten meistens schwierig einschätzbar, was «symptomfrei» genau bedeutet. Ausserdem seien Stand Mittwoch rund elf Prozent der positiven Tests auf die Deltavariante zurückzuführen, bei der die Ansteckungsgefahr bekanntlich länger besteht, sagt Rowedder. Er sehe allerdings auch ein, dass die Politik sich hier in einer Zwickmühle befindet.

Donnerstag: 2142 Neuinfizierte

Seit Wochen ist Alain Goepfert wie auf Nadeln. «Wenn in einer Gruppe von acht Mitarbeitenden jemand positiv ist, könnte es sein, dass alle wegfallen», sagt der Geschäftsführer der Berg & Tal Gastro GmbH, die das Bergrestaurant Sissacherfluh, die Lounge 11 und den Club 55 in Sissach betreibt. Es sei schon vorgekommen, dass so ganze Serviceteams in Quarantäne mussten. Und gute Mitarbeitende zu finden, sei aktuell noch schwieriger als sonst schon. Notfalls müsse er vorübergehend schliessen. Der Club 55 ist aktuell zu und soll im Februar wieder eröffnet werden. Ein weiteres Problem seien neben den fehlenden Mitarbeitenden auch die reihenweisen Absage von Gästen, die oftmals in Gruppen gekommen wären.

«Jede zweite Reservation wurde diese Woche sistiert.»

Das Team zeige ausserordentliche Flexibilität. «Aber irgendwann geht es nicht mehr», so Goepfert. Die Situation sei gerade auch im Hinblick auf die Fasnacht besonders schwierig. «Wenn diese stattfindet, brauchen wir 35 statt 15 Leute, das ist planungstechnisch sehr kompliziert.»

Alain Goepfert bekommt pandemiebedingt viele Absagen von Gästen auf der Sissacherfluh. Kenneth Nars

Die Pandemie zerrt an den Nerven der Gastronomen. Ende 2021 traf die Welle von Absagen die Betriebe hart. Die Wochen vor Weihnachten sind für viele die wichtigste Zeit. «Und nun im Januar fällt das Personal entweder aus oder die Gäste fehlen», sagt Fabienne Ballmer von Gastro Baselland.

Freitag: 2187 Neuinfizierte

Aufgrund der hohen Fallzahlen muss das Contact-Tracing den Kontaktprozess anpassen: Kontaktpersonen werden künftig nur noch schriftlich über die Quarantäne informiert, telefonische Kontaktaufnahmen sind gemäss Kanton im Moment nicht möglich. Ob und wann eine Rückkehr zum höheren Dienstleistungslevel möglich sein wird, bleibe aktuell abzuwarten.

Auch beim Kanton bangt man, ob genügend Personal vorhanden ist für die nächste Zeit. «Bei der Stadtreinigung ist die Funktion der Chauffeure der kritische Faktor», so Leiter Dominik Egli. Aktuell seien aber glücklicherweise nur wenige Chauffeure in Isolation, in Quarantäne, krank oder aus sonstigen Gründen abwesend. «Für den Fall, dass wir nicht mehr genügend Mitarbeitende haben sollten, haben wir Chauffeure aus anderen Abteilungen und Ämtern des Bau- und Verkehrsdepartementes für unsere Fahrzeuge und Aufgaben geschult, und wir sind auch in regelmässigem Austausch mit der kantonalen Krisenorganisation, welche uns bei Bedarf zusätzlich unterstützen würde.»

Wenn viele Chauffeure wegen der Pandemie ausfallen, wird es für die Stadtreinigung kritisch. Kenneth Nars

Ein Notfallkonzept liegt auch bei den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) bereit: «Für den Notfall wurde ein reduzierter Pandemiefahrplan erstellt, welcher dann zum Einsatz kommen würde», sagt BVB-Mediensprecherin Sonja Körkel. «Dazu kam es glücklicherweise nicht», so Körkel Ende Woche. Etwas angespannter ist die Lage derweil bei der Baselland Transport AG (BLT). «Die Personalausfälle halten uns auf Trab. Das können wir nicht schönreden», sagt Christian Boos, Leiter Betrieb und Technik. Es würden rund acht Prozent der gesamten Belegschaft ausfallen. Diese Zahl variiere aber je nach Tag. Und: Es handle sich nicht nur um Coronainfizierte, sondern auch um Mitarbeitende, die in Quarantäne müssten und Mitarbeitende mit anderen Erkrankungen. «Da die meisten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schichtbetrieb arbeiten, stellt uns das vor Herausforderungen bei der Tagesdisposition», so Boos. Etwas habe sich in den letzten zwei Pandemiejahren aber gezeigt:

«Es gibt immer eine Lösung. Und wir sind als Team noch enger zusammengerückt. Wenn wir feststellen, dass es jemandem nicht gut geht, suchen wir das Gespräch.»

Der Betrieb habe seit Beginn der Pandemie jederzeit aufrechterhalten werden können. «Dies auch dank Teilzeitmitarbeitenden, auf die wir zurückgreifen können.» Die Leitstelle habe auf jeden Fall mehr zu tun mit der Personaldisposition als vor der Pandemie. «Wir halten zusammen», so Boos. In der Verwaltung habe es auch Mitarbeitende, die bei Bedarf Tram oder Bus fahren würden und auch solche aus dem Depot, die abgezogen werden könnten. «Das wäre der Notnagel, bevor das Angebot ausgedünnt oder Linien eingestellt werden.» Man sei vorbereitet. «Aber es ist wie Glaskugellesen. Wenn wir wüssten, was morgen ist, würden wir uns umgehend entsprechend ausrichten und bei Bedarf umplanen.»

Auch die Polizei ist für alles gewappnet, wie Toprak Yerguz, Sprecher der Basler Kapo, auf Anfrage sagt. Natürlich gebe es pandemiebedingte Abwesenheiten. Vielmehr beschäftigten aber die zusätzlichen Aufgaben die Blaulichtorganisationen. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt hat mehr Einsätze zu bewältigen und muss die Rettungswagen regelmässig und gründlich desinfizieren; die Kantonspolizei Basel-Stadt ist seit fast zwei Jahren mit diversen Kontrollen beauftragt, zu Beginn Kontrolle von Abstand und Gruppengrössen, dann der Maskenpflicht; Betriebskontrollen unter Federführung des Gesundheitsdepartements.

Alles in allem scheint die Region die Superinfektionswoche mit einem blauen Auge überstanden zu haben. Klar ist aber auch: Wenn die Prognose zu optimistisch war und die Infektionszahlen weiterhin steigen, verkommt irgendwann auch das beste Notfallkonzept zur Makulatur. Der R-Wert für die beiden Basel wird zurzeit auf zwischen 1,2 und 1,3 geschätzt. Es ist also gut möglich, dass in der kommenden Woche die Rekordwerte nochmals getoppt werden und der Krisenmodus noch länger fortgeführt werden muss.

