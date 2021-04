Corona-Effekt Die Nordwestschweizer träumen von den eigenen vier Wänden – zögern aber noch Die Hälfte der Bevölkerung spielt mit dem Gedanken, sich etwas Eigenes zu erstehen. Bei den Mieterinnen und Mietern ist der Anteil noch höher. Dass es meist beim Träumen bleibt, zeigen die Preise von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser: In der Nordwestschweiz sind sie nur moderat gestiegen – im Gegensatz zur übrigen Schweiz. Benjamin Wieland 29.04.2021, 05.00 Uhr

Das eigene Häuslein, die eigene Wohnung: Gerade in der Coronakrise haben das viele Menschen gedanklich durchgespielt. Bei der Umsetzung dauert es wohl etwas länger (Bild: Duggingen). Juri Junkov

Jede zweite Schweizerin, jeder zweite Schweizer träumt von etwas Eigenem. Bei Mieterinnen und Mietern liegt der Anteil derjenigen, die eine eigene Wohnimmobilie erstehen wollen, sogar bei zwei Dritteln. Das zeigt die soeben erschienene Wohntraumstudie 2021, die grösste unabhängige Untersuchung zur Zufriedenheit und zu Wohnwünschen der Bevölkerung. Statistisch erhärten lässt sich der von der Pandemie angefachte Run auf grössere Wohnungen und Wohneigentum aber noch nicht – zumindest nicht in der Nordwestschweiz.

Das Immobilienberatungsunternehmen Wüest Partner hat erst kürzlich die Frühlingsausgabe seines «Immo-Monitorings» publiziert. Darin heisst es zwar, dass Wohneigentum im Coronajahr 2020 «einen merklichen Nachfrageschub» erlebt habe. Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser seien nochmal teurer geworden. Einigen Gebieten drohe gar eine Überhitzung, etwa der Genferseeregion. Von solchen Zuständen ist die Region Basel aber noch weit entfernt.

Basel ist Durchschnitt, doch das Fricktal schert aus

Wüest Partner ermittelt die Preise nach den sogenannten MS-Regionen. Die fünf MS-Regionen in der Nordwestschweiz sind Basel-Stadt, Unteres Baselbiet, Oberes Baselbiet, Laufental-Schwarzbubenland und Fricktal. Das Wachstum der Transaktionspreise war im Vergleich zur übrigen Schweiz überall unterdurchschnittlich – sowohl bei Eigentumswohnungen als auch bei Einfamilienhäusern. Grosse Ausnahme ist das Fricktal, wo in den vergangenen Jahren viele Arbeitsplätze entstanden sind.

Landesweit betrug das Plus bei den Transaktionspreisen für Eigentumswohnungen zwischen dem 1. Quartal 2020 und dem 1. Quartal 2021 rund 5,9 Prozent. In der Nordwestschweiz hingegen war das Wachstum wesentlich tiefer. Es lag zwischen 0,8 Prozent (Oberes Baselbiet) und 3,6 Prozent (Fricktal).

Bei den Einfamilienhäusern bezahlte man in der Schweiz im selben Zeitraum im Schnitt 5,5 Prozent mehr. In der Region Basel weist bei diesem Indikator wiederum das Fricktal mit 3,6 Prozent den Höchstwert auf. Das Untere Baselbiet ist Schlusslicht mit einem Anstieg von 2,3 Prozent. In der Stadt wurden die Häuser um 3 Prozent teurer. Auch im Vergleich zu den Vorjahren ist das Wachstum in den hiesigen MS-Regionen durchschnittlich – vom Corona-Effekt fehlt also noch jede Spur.

Es gibt jedoch Ausreisser. Etwa Birsfelden: Die Gemeinde schwingt bei den Transaktionspreisen für Einfamilienhäuser obenaus, plus 8 Prozent während der Coronakrise. So gross war der Preisanstieg in den untersuchten MS-Regionen ansonsten nirgends (siehe Tabelle links).

Mit Spannung wird die Baulandstatistik des Kantons Baselland erwartet. Sie wird jeweils im Mai publiziert. Seit Jahren stagnieren die Freihandkäufe auf hohem Niveau. Das hat damit zu tun, dass vielerorts kaum noch neues Bauland ausgeschieden wird. Das stagnierende Angebot könnte – inklusive Corona-Effekt – die Preise in ungeahnte Höhen katapultieren.

In der Stadt gibt es immer mehr Kleinwohnungen

Dass alles aufs Land drängt, stimmt aber auch mit Blick auf die Kernstadt nicht. In Basel wird derzeit gebaut wie in den letzten zwanzig Jahren nicht mehr. Alleine 2020 hat das Bauinspektorat total 2015 neue Wohneinheiten bewilligt. Zum Vergleich: 2002 waren es 415.

Der Trend zeigt jedoch klar in Richtung Kleinwohnungen. Die durchschnittliche Zimmerzahl sinkt. Seit 2019 hat der grösste Teil der neu erstellten Wohnungen lediglich zwei Zimmer. In den Vorjahren waren die meisten Wohnungen Drei- oder sogar Vierzimmerwohnungen.