Viele Corona-Infektionen nach der Basler Fasnacht

Corona-Hotspot beide Basel Aadie Fasnacht: Corona-Infizierte rennen den Testzentren die Bude ein Fasnacht und Ferien treiben die Corona-Zahlen in die Höhe. Beide Basel liegen bei den Ansteckungen mittlerweile schweizweit an der Spitze. Bei den Gesundheitsdepartementen gibt man sich mit Blick auf die Situation in den Spitälern gelassen bis vorsichtig. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 14.03.2022, 19.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor dem Testzentrum des Universitätsspitals Basel bildeten sich erneut lange Warteschlangen. Nicole Nars-Zimmer

(13. März 2022)

Lange Warteschlangen vor den Testzentren in der Stadt und auf dem Land. Wer sich etwa am Wochenende in Muttenz auf eine Coronainfektion testen lassen wollte, musste bis zu zwei Stunden anstehen. Jeweils 1200 Tests wurden dort samstags und sonntags durchgeführt - trotz eingeschränkter Wochenend-Öffnungszeiten. «Die Mitarbeitenden des Muttenzer Testzentrums liefen am Anschlag» sagt Rolf Wirz, Sprecher der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD).

50 Prozent mehr Getestete als in der Vorwoche

Das gleiche Bild am Basler Universitätsspital (USB): Dort wurde am Montag mit rund 750 durchgeführten Tests der Tagesrekord von Mitte Januar egalisiert, wie USB-Sprecher Nicolas Drechsler ausführt. Im Gegensatz zu früher kommen nur noch wenige Personen wegen eines Zertifikats in eine Teststation. Nun tut das in erster Linie, wer selber Krankheitssymptome verspürt oder Kontakt zu einer erkrankten Person hatte. Das macht die aktuellen Testzahlen umso bemerkenswerter. Diese sind am USB gegenüber der Vorwoche um rund 50 Prozent gestiegen - und damit die Zahl der Ansteckungen. Die Positivitätsrate ist in den vergangenen Tagen weiter leicht gestiegen und liegt derzeit zwischen 50 und 60 Prozent.

Regelrecht explodiert sind die Zahlen bei der Top-Pharm-Apotheke Dorenbach. Diese betreibt drei Teststationen - in Allschwil, Oberwil und beim Balz Klub am Basler Steinenbachgässlein. Zwischen 800 und 900 Tests pro Tag führt die Top-Pharm-Apotheke laut Geschäftsführer Stephan Locher derzeit durch - fünf Mal mehr als vor der Fasnacht. «Dass die Fasnacht die Ansteckungszahlen in die Höhe treiben wird, war klar», sagt Locher und fügt an: «Ich hätte aber nicht gedacht, dass die Zahl der Tests derart explodiert.» Eine nicht verifizierbare Vermutung: Vor der Fasnacht verzichtete wohl der eine oder andere auf einen Coronatest, um nicht vor den «drey scheenschte Dääg» noch in die Bredouille zu geraten. Die Zahlen waren da also künstlich tief.

Hohe Fallzahlen in den Fasnachts-Hochburgen

Beim Basler Gesundheitsdepartement (GD) geht man davon aus, dass die aktuell steigenden Zahlen vor allem auf vier Ursachen zurückzuführen sind: Die weitgehende Aufhebung der Massnahmen, die stark zunehmende Untervariante von Omikron, das Ferienende mit den Reiserückkehrenden und eben die Fasnacht. Aktuell sind die Ansteckungszahlen schweizweit nirgends so hoch wie in Baselland. Die 7-Tage-Inzidenz lag hier am Montag bei 2390. Dicht dahinter folgen Solothurn, Luzern und Basel-Stadt. Dass es sich dabei allesamt um Kantone mit ausgeprägtem fasnächtlichem Treiben handelt, dürfte kein Zufall sein.

Baselland vermeldete gestern 1035 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, Basel-Stadt 614 (nach 952 am Vortag). Das sind keine absoluten Rekorde, aber doch sehr hohe Werte. Das Basler GD geht von einer relativ hohen Dunkelziffer aus. Das Abwassermonitoring zeige eine höhere Virenlast an, als sich in den Fallzahlen abbilde, sagt GD-Sprecherin Anne Tschudin.

Belegung in den Spitälern im Moment noch moderat

Bei den beiden Kantonen kommentiert man die hohen Ansteckungszahlen gelassen bis vorsichtig. Für die Behörden entscheidend ist - das haben wir nun in zwei Jahren Pandemie gelernt - ohnehin die Situation in den Spitälern. Gemessen an den Infektionen nehmen die Hospitalisationen in der Tendenz ab; Gründe sind der Impfschutz und der im Schnitt mildere Verlauf der aktuellen Omikron-Variante. Diese Tatsache zeige sich derzeit auch im Testzentrum in Muttenz, wie VGD-Sprecher Wirz erläutert: Von den rund 1000 Personen, die hier zuletzt täglich getestet wurden, sei kaum jemand auf der Intensivpflegestation (IPS) gelandet. Dies sei noch vor wenigen Monaten ganz anders gewesen, so Wirz.

Stand Montag benötigten im Baselbiet drei Personen Intensivpflege wegen einer Covid-Erkrankung, 50 weitere lagen auf der Normalstation. In Basel-Stadt wurden elf Personen auf der IPS gezählt, dies bei total 128 Hospitalisationen. Diese Zahlen sind angesichts früherer Höchststände moderat, allerdings ist die Tendenz in beiden Basel zunehmend. «Es bleibt daher wichtig zu beobachten, wie sich die Fallzahlen auf die Hospitalisationen auswirken», sagt GD-Sprecherin Tschudin.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen