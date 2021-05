Corona in den beiden Basel Die Impfungen schreiten voran, die Ungeduld steigt Die beiden Basel verfolgen ihre Impfziele erfolgreich, dennoch stimmt das Warten auf den ersehnten Pieks die Bevölkerung allmählich ungeduldig. Ob und ab wann unter 16-Jährige geimpft werden, bleibt weiterhin unklar. Eva Oberli 31.05.2021, 18.00 Uhr

Bis Ende Juni will der Kanton Baselland an alle registrierten Impfwilligen einen Termin vergeben. Britta Gut

Der Kanton Baselland hält weiterhin an seinem Ziel fest, bis Jahresmitte mindestens einen ersten Impftermin an alle Impfwilligen zu vergeben. «Diese Prognose hat sich mit dem stetigen Abbau der Wartelisten erhärtet, bis Ende Juni werden alle registrierten Personen wissen, wann sie drankommen», sagt Roman Häring, Leiter des Informationsdienstes des Krisenstabs Baselland.

Personen, die sich im Kanton Baselland für eine Impfung registrieren, werden mittlerweile über den groben Zeitraum informiert, wann sie die Daten zu ihrem Impftermin per SMS erhalten. Auch Basel-Stadt plant einen solchen Ankündigungsdienst. Auf Anfrage schreibt das Gesundheitsdepartement:

«Wir sind ebenfalls daran, eine Prognose für die Personen auf der Registrationsliste zu erstellen, wann sie ungefähr mit den Impfterminen rechnen können.»

Zwar sei das Drängen in der Bevölkerung nicht so gross, dass man die Leute mit solchen Orientierungs-SMS beruhigen müsste. Diese haben aber den Vorteil, dass genauer geplant werden könne, bis wann alle über 16-Jährigen ihre gewünschte Impfung injiziert bekommen. Wie lange das im Stadtkanton noch dauern wird, dazu macht das Gesundheitsdepartement keine Angaben.

Absenzen bedeuten keine Verzögerung

Wer sich für eine Impfung anmeldet, wird über die erfolgreiche Registrierung und regelmässig über die laufende Anmeldung informiert, 24 Stunden vor dem Termin erhält man ausserdem eine kleine Erinnerung. «Trotzdem gibt es einen marginalen Anteil an Leuten, die zu ihrem Impftermin nicht auftauchen», so Häring. Wieso gewisse Personen den Termin nicht wahrnehmen, eruiert der Krisenstab nicht. Die meisten würden es schlicht vergessen.

«Wir können ausschliessen, dass verpasste Termine mit einer Störung der Benachrichtigungstools zusammenhängen. So etwas würde in den wöchentlichen Reportings auffallen.» Gemäss diesen Reportings funktioniert auch die chronologische Einordnung der Anmeldungen für einen Impftermin nach dem Grundsatz «Wer zuerst kommt, impft zuerst» gut. Laut Aussage des Gesundheitsdepartements sind auch im Kanton Basel-Stadt noch keine nennenswerten Störungen im Benachrichtigungsverfahren aufgetreten, die den Prozess behindert hätten.

Personen, die ihren Impftermin verschlafen, müssen sich selbst darum kümmern, dass sie wieder auf die Warteliste gesetzt werden. Der Zeitstempel ihrer Registrierung wird dabei beibehalten, sie müssen also nicht ganz von vorne anfangen. Das Nichterscheinen einzelner Personen verlangsame den Fortschritt des Impfprozesses im Kanton aber nicht, so Roman Häring:

«Dieser marginale Anteil ist einkalkuliert, es gehen dabei keine Impfdosen verloren.»

Mit der Anmeldungsöffnung für alle ab 16 Jahren am 12. März 2021 und im Hinblick auf die Sommerferien macht sich eine gewisse Ungeduld in der Bevölkerung bemerkbar. «Wir haben bisher 20'000 E-Mails mit Anfragen rund ums Thema Impfung beantwortet», erzählt Häring. Fragen wie «Ich bin registriert, wann kommt denn jetzt mein Impftermin?» oder «Mein Nachbar hat seinen Termin schon bekommen, wann bin ich denn dran?» erreichen den Krisenstab täglich. Von einem Impfneid in der Bevölkerung will Roman Häring aber nicht sprechen.

Der Unkompliziertere ist nicht der Geschwindere

Während es im Kanton Basel-Stadt nur ein Impfzentrum gibt, kann man im Landkanton bei der Anmeldung den präferierten Standort im Unter- oder Oberbaselbiet wählen. Wer bei der Registrierung angibt, örtlich nicht gebunden zu sein, zieht daraus nicht unbedingt einen zeitlichen Vorteil. Roman Häring betont, dass die Flexibilität bei der Wahl des Impfstandorts einen früheren Termin für die betreffenden Personen bedeuten kann. Es ist aber keinesfalls eine Gewähr dafür, früher an der Reihe zu sein.

Obwohl schon recht genaue Prognosen zum Impffortschritt bei den Erwachsenen gegeben werden, steht noch nicht fest, ob sich bald auch Kinder und Jugendliche gegen Corona impfen lassen können. Der entsprechende Antrag der Unternehmen Pfizer und Biontech, ihren Impfstoff auch 12- bis 15-Jährigen verabreichen zu dürfen, wird derzeit vom Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic bearbeitet.