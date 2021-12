Corona Kritik am Kanton: Impfende Sissacher Hausärztin wartet auf Geld Die Sissacher Hausärztin Verena Meier beklagt mangelnde Unterstützung des Kantons in Sachen Impfen. Der Kanton schulde ihr zudem mehrere tausend Franken. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Hausärztin Verena Meier aus Sissach wartet noch immer auf Geld für Corona-Impfungen. Kenneth Nars

Verena Meier von der Praxis Bischofstein im Sissacher Ortszentrum will mit aller Kraft die Pandemie bekämpfen. Sie hilft beim Impfen und Testen mit. Doch immer wieder fühlt sie sich vom Kanton ausgebremst und zu wenig unterstützt. Nun liess sie am Montag in einem E-Mail an den Kantonsärztlichen Dienst und die Ärztegesellschaft Baselland Dampf ab. Das Mail liegt der bz vor.

Der Kanton habe sie entgegen den vertraglichen Abmachungen noch für keine Impfung finanziell entschädigt. Für die etwa 400 Impfungen von September bis Ende November fehle von Seiten des Kantons der ganze Betrag von annähernd 20'000 Franken. «Trotz mehrfachem Nachfragen haben wir bisher keine Abrechnung respektive Bezahlung der Impfungen gesehen», moniert Meier im besagten Mail.

Es sei ihr von Anfang an klar gewesen, dass 50 Franken, die Baselbieter Arztpraxen und Apotheken von Bund und Kanton pro Impfung erhalten, als Entgeltung nicht reichen würden, da der Beratungsaufwand für unsichere Personen sehr gross sei und dieser über den Kanton nicht separat abgerechnet werden könne. Der guten Sache wegen habe sie dies akzeptiert.

Abrechnungsprobleme wohl ein Einzelfall

Eine Antwort auf ihr Mail hat Verena Meier noch nicht erhalten. Auf Nachfrage der bz spricht der Kantonale Krisenstab von einem Einzelfall. Auf den konkreten Vorwurf, dass der Kanton ihr das Impfen nicht abgerechnet haben soll, geht Mediensprecher Roman Häring nicht ein.

«Anderweitige Reklamationen dieser Art sind uns so nicht bekannt. Sobald alle administrativen Angaben korrekt vorhanden sind, werden die Bezahlungen ausgelöst.»

Auch Jürg Jutzi, Vorstandsmitglied der Ärztegesellschaft Baselland und Vertreter der Anliegen der Hausärztinnen und Hausärzte im Teilstab Impfen des Kantonalen Krisenstabs, sind keine anderen Fälle mit ähnlichen Problemen beim Abrechnen bekannt.

Beim Kanton sagte man Verena Meier, sie habe die Formulare nicht korrekt ausgefüllt. Doch das stimme nicht, entgegnet die Sissacher Hausärztin: «Die Kontonummer, die sie einforderten, hatten sie ja schon Beginn weg von der Vertragsunterzeichnung.» Die Kritik von Verena Meier greift aber weiter. Der Kanton würde Arztpraxen und Apotheken nicht nur zu wenig unterstützen, er lege diesen sogar Steine in den Weg.

Beispielhaft dafür sei der Impfstoff von Pfizer/Biontech, den nur der Kanton in seinem Impfzentrum verimpft. Aufgrund einer Empfehlung des BAG, unter 30-Jährige nicht mehr mit Moderna zu impfen, hätten sich viele bereits angemeldete Personen bei der Praxis Bischofstein wieder abgemeldet. Noch immer beharrt der Krisenstab darauf, dass der Impfstoff von Pfizer/Biontech in der Handhabung für Arztpraxen und Apotheken nicht geeignet sei. «In anderen Kantonen dürfen Arztpraxen und Apotheken diesen Impfstoff verimpfen. Für das Vertrauen der Bevölkerung in uns ist es sehr wichtig, dass wir sowohl junge wie auch alte Menschen impfen dürfen. Ich verstehe nicht, weshalb das im Kanton Baselland nicht geht», entgegnet Meier.

Hausärztin droht mit Impfstopp

Der Kantonale Krisenstab widerspricht der Ansicht von Verena Meier, das Impfen sei für Arztpraxen und Apotheken unattraktiv. Mediensprecher Roman Häring verweist dabei auf die seit den Sommerferien gestiegene Zahl an Arztpraxen und Apotheken, die Corona-Impfungen anbieten.

Für Verena Meier gilt dies nicht. Sie will Ende Dezember mit dem Impfen aufhören, falls sich die Bedingungen für sie nicht verbessern und sie das Geld vom Kanton nicht erhalten hat. Das ist für Verena Meier aber die letzte Option. Für sie ist klar:

«Wir wollen als Partner vom Kanton anerkannt werden, unsere Leistungen sollen vergütet werden und wir wollen im Januar weiterfahren mit Impfen.»

