Corona-Massnahmen «Dringend» Testempfehlung für Baselbieter Altersheim-Personal gefordert Die Zahl der Impfdurchbrüche wie jener im Alters- und Pflegeheim Käppeli in Muttenz wächst, während die Booster-Impfungen für viele noch auf sich warten lassen. Darum verschärft der Kanton Baselland die Corona-Massnahmen in den Heimen. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 09.11.2021, 21.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Alters- und Pflegeheime stehen wegen der steigenden Zahl von Impfdurchbrüchen bei Betagten wieder im Fokus. Symbolbild: Nadia Schaerli

Die Fallzahlen steigen und die Impfdurchbrüche - wie im Alters- und Pflegeheim Käppeli in Muttenz - mehren sich. Wie das «Regionaljournal Basel» von SRF gestern berichtete, «fordern» die Baselbieter Gesundheitsdirektion und der Verband der Baselbieter Pflegeheime Curaviva die Baselbieter Alters- und Pflegeheime darum dazu auf, eine Testpflicht für ihr Personal einzuführen - eine Aussage, die durchaus als Verpflichtung zum Testen verstanden werden kann. Bestätigt wird dieser Eindruck von einem Twitter-Beitrag, den der Verband bereits vorgestern publiziert hat. Darin hiess es:

«Die Mitarbeitenden werden einmal wöchentlich getestet. Schon lange. Es war vom Kanton Baselland jedoch bisher nur eine Empfehlung. Einige Institutionen haben das Breite Testen schon lange verbindlich angeordnet. Jetzt folgt die Verbindlichkeit seitens Kanton Baselland.»

Von der bz darauf angesprochen, ob es sich tatsächlich um eine Testpflicht handelt, präzisiert Rolf Wirz, Sprecher der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, dass der Beschluss des kantonsärztlichen Diensts nach Absprache mit der Abteilung Alter des Amts für Gesundheit und dem Heimverband Curaviva im Wortlaut wie folgt laute: «Dringende Empfehlung für Mitarbeitende, verbindlich (betriebliche Anordnung) am Breiten Testen teilzunehmen, inklusive Geimpfte. Gemeinsamer Appell an Besuchende zum Impfen und zur Einhaltung von Schutzmassnahmen.»

Für Daniel Simon von der Sektion beider Basel des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK ist es vertretbar, das Personal zum Testen zu verpflichten, denn: «Zuletzt waren Fälle von Impfdurchbrüchen insbesondere bei älteren Personen zu beobachten.» Wichtig ist für ihn aus gewerkschaftlicher Sicht, dass das Testen während der Arbeitszeit stattfindet. Das sei besonders während der zweiten Welle oft nicht der Fall gewesen, so der Pflegefachmann, betont aber gleichzeitig: «Die Situation scheint sich mittlerweile verbessert zu haben.»

Pflege- und Heimverband sehen Zwang skeptisch

In der Testpflicht sieht er aber ohnehin nur eine Übergangslösung: «Höchste Priorität hat aus unserer Sicht, dass bei der Booster-Impfung vorwärtsgemacht wird, um weitere Impfdurchbrüche möglichst zu vermeiden.»

Die steigenden Fallzahlen sorgen nach den Berichten über Isolationen für Nervosität im Pflegebereich, berichtet der Branchenkenner: «Es wollen nach wie vor deutlich weniger Betagte ins Heim gehen und die Spitex ist überlaufen.»

Zwar sei es jetzt zentral, dass die Heime reagieren, um die Bewohner zu beruhigen und einschneidende Massnahmen zu verhindern. Dennoch steht Simon einer Testpflicht skeptisch gegenüber: «Es ist schwierig, die Situation in allen Heimen über eine Leiste zu schlagen und zu beurteilen, ob die Pflicht überall Sinn macht.»

Dass der Kanton nun eine dringende Empfehlung für eine Testpflicht ausgesprochen hat, begrüsst Curaviva-Co-Geschäftsführer Andi Meyer. Die grosse Mehrheit der Heime teste aber ohnehin bereits so, wie es die dringende Empfehlung vorsieht. Einer generellen Testpflicht steht er aber wie auch Daniel Simon skeptisch gegenüber, denn von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, hielten sich die Heime an die Empfehlungen und man sei damit gut gefahren. Meyer gibt ausserdem zu bedenken, dass die Umsetzung nicht einfach sei:

«Eine Verpflichtung wie im Kanton Zürich birgt immer auch die Frage, wie man deren Erfüllung kontrolliert und welche Sanktionen man bei einer Verletzung ergreift.»

Die baselstädtische Sektion von Curaviva hat sich bereits im August für die Testung ungeimpfter Mitarbeitender ausgesprochen. Die vorhandenen Schutzkonzepte funktionierten und die Häuser hätten in den vergangenen eineinhalb Jahren viel Erfahrung im Umgang mit der Pandemie gesammelt, so Geschäftsführer Yannik Laely. Einer Pflicht steht auch er skeptisch gegenüber: «Wir setzen darauf, dass sich möglichst viele Personen in den Heimen und ihrem Umfeld impfen lassen und so für den nötigen Schutz sorgen.»

Noch weniger wissen will er wie sein Baselbieter Kollege Meyer von einer Zertifikatspflicht: «Die aufwendigen Kontrollen hätten Besuchseinschränkungen zur Folge, was wir vermeiden möchten.» Zudem könne eine Zertifikatspflicht für Besuchende zu Scheinsicherheit führen, wodurch die Schutzmassnahmen womöglich weniger konsequent umgesetzt würden.

Auch in der Stadt bleibt es vorerst bei der dringenden Empfehlung, wie Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements auf Anfrage sagt:

«Die Häuser wurden mehrmals, auch persönlich und vor Kurzem, erneut über das Testen informiert.»