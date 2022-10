Corona: So wird in der Region Basel geboostert

Corona Seit dieser Woche gibt es in beiden Basel den neuen Booster – der erhoffte Andrang bleibt bislang aus Seit dieser Woche können Termine für eine Impfung mit dem neuen bivalenten Impfstoff reserviert werden. Die Nachfrage ist jedoch deutlich geringer als bei vorherigen Impfkampagnen. So wird in den beiden Basel aktuell geboostert. Nicolas Blust 11.10.2022, 17.45 Uhr

Im Basler Impfzentrum in der Messe herrscht trotz des neuen Boosters Leere. Archivbild: Juri Junkov (Juni 2021)

Im vergangenen Herbst war das Thema Impfen omnipräsent. Die meisten Menschen hatten bereits eine oder mehrere Impfungen hinter sich. Viele waren von einer Corona-Erkrankung genesen. Andere warteten noch auf ihren Termin im Impfzentrum. Wer nicht geimpft, genesen oder getestet war, musste mit starken Einschränkungen im Alltag leben.

Ein Jahr später sieht die Situation deutlich anders aus. Bis vor kurzem galt die Impfempfehlung nur für Risikogruppen und Personen, die älter als 65 sind. Das Tragen einer Hygienemaske wird nur noch an wenigen Orten vorgeschrieben. Das Coronavirus ist im Alltag in den Hintergrund gerückt.

Bivalenter Impfstoff für alle kostenfrei

Seit dieser Woche können nun Termine für eine Impfung mit dem neuen bivalenten Impfstoff reserviert werden. Dieser soll gegen das ursprüngliche Virus, aber auch gegen Omikron-Varianten wirken. Anders als noch vor wenigen Wochen ist die Impfung für alle kostenlos – das BAG empfiehlt die vierte Impfung in zweiter Linie auch den 16- bis 64-Jährigen, die im Pflegebereich tätig sind oder besonders gefährdete Personen privat betreuen. In dritter Linie ist die Impfung allen ab 16 Jahren empfohlen.

Trotzdem liessen sich diesen Montag im Impfzentrum in der Messe lediglich 800 Personen mit dem neuen Impfstoff von Moderna boostern. Die Nachfrage ist also kleiner als bei vergangenen Impfkampagnen. Trotzdem haben sich in Basel-Stadt bereits rund 5000 Personen für den Booster angemeldet. Rund die Hälfte davon sind 65-jährig und älter oder Risikopatienten, wie das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt auf Anfrage der bz bestätigt.

Im Kanton Baselland sieht es ähnlich aus. Auch dort muss vorhergehend ein Termin reserviert werden. Noch liegen keine genauen Zahlen vor, wie viele Personen sich seit Montag haben impfen lassen. Seit der Öffnung des Anmeldefensters am 7. Oktober haben sich aber 4500 Personen für die Auffrischimpfung mit dem bivalenten Impfstoff angemeldet.

Auch im Baselbiet lassen sich mehrheitlich ältere Menschen impfen. So genaue Zahlen wie in der Stadt liegen aber nicht vor. «Der Grossteil der Kundschaft ist ab Mitte 40 bis circa 80 Jahre alt», sagt Rolf Wirz, Mediensprecher der Gesundheitsdirektion Baselland.

Kommt bald die nächste Coronawelle?

Wirklich überraschend ist die Meldung nicht, dass ein Ansturm auf die Impfzentren in der Region ausbleibt. Das Coronavirus war während der Sommermonate kaum noch präsent. Und mit dem andauernden Krieg in der Ukraine sowie einer möglichen Energiekrise im Winter stehen andere Themen im medialen Fokus.

Das könnte sich leider schon bald wieder ändern. Ein Blick auf die aktuellen Fallzahlen in der Region Basel zeigt: Das Virus ist wieder auf dem Vormarsch. In Basel-Stadt wurden übers Wochenende 294 Neuansteckungen gemeldet. Das sind 100 mehr als eine Woche zuvor. Bei der Hospitalisation zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier hat sich die Zahl seit Ende September fast verdoppelt. Momentan liegen 79 Personen mit einer Covid-Erkrankung im Spital.

Auch im Kanton Baselland steigen die Fallzahlen wieder an. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 1212 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. 36 Personen sind hospitalisiert. Die Gesundheitsdirektionen der beiden Basel hoffen deshalb, dass sich in den kommenden Wochen möglichst viele Leute mit dem neuen Impfstoff boostern lassen.

Eine Einschränkung gilt jedoch: Auffrischimpfungen sollen frühestens vier Monate nach der letzten Impfung oder Genesung erfolgen. Jüngst zeigte eine Studie, dass der Impfschutz nachlässt, wenn man sich zu früh nach einer Erkrankung boostert.