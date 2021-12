Corona-Vernehmlassung Booster-Offensive, FFP2-Maskenpflicht, aber keine Sitzpflicht in Clubs: So will Baselland die Krise meistern Mit einem Paket an Massnahmen könnte das starke Wachstum der Fallzahlen gebrochen werden, ist der Baselbieter Regierungsrat überzeugt. Von einigen Vorschlägen des Bundesrats hält er aber nichts. Benjamin Wieland 03.12.2021, 09.21 Uhr

Thomas Weber (Mitte) und Kathrin Schweizer informieren in Liestal über die neuesten Corona-Entwicklungen. Nicole Nars-Zimmer

Die Baselbieter Regierung kann sich nicht vorstellen, wie eine Zertifikatspflicht bei Privatveranstaltungen umsetzbar wäre. Eine strengere Homeoffice-Pflicht sieht sie ebenfalls als nicht zielführend an, ebenso wenig die Sitzpflicht zur Konsumation in Clubs und Bars. Stattdessen kann man sich eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr vorstellen.

Diese Punkte gehen aus der Vernehmlassungsantwort des Regierungsrats an den Bundesrat hervor, der am vergangenen Montag weitere Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie angekündigt hat, zuvor aber die Kantone anhören wollte. Ausgenommen einiger Vorbehalte unterstütze man die vorgeschlagenen Massnahmen des Bundesrats, schreibt die Baselbieter Regierung in einer Medienmitteilung.

Kantonaler Krisenstab wird reaktiviert

Dass der Regierungsrat über die steigenden Covid-Fallzahlen beunruhigt ist, zeigte sich an einer Medienkonferenz von Donnerstag. Regierungspräsident Thomas Weber und Vize-Präsidentin Kathrin Schweizer informierten zur Coronasituation.

Vor allem die Ausbrüche an den Schulen, aber auch die angespannte Situation in den Spitälern bereiten der Exekutive Sorgen, gerade unter dem Aspekt, dass am vergangenen Dienstag im Landkanton erstmals die neue Mutation Omikron nachgewiesen wurde. Seit Donnerstag ist der Kantonale Krisenstab erneut damit beauftragt, die operative Führung in der Bewältigung der Pandemie zu übernehmen.

Baselland macht in seinen Vernehmlassungsantworten auf einen weiteren Punkt aufmerksam. Kathrin Schweizer sagte:

«Wir sind der Meinung, dass weitergehende Massnahmen vom Bund getroffen werden sollten, und nicht von den Kantonen.»

Gerade in eng verzahnten und kleinräumigen Regionen wie der Nordwestschweiz sei es wichtig, dass die Massnahmen überall auf vergleichbarem Niveau seien. Weitergehende Massnahmen seien dann zu treffen, wenn sich die Überlastung des Gesundheitssystems, insbesondere der Intensivpflegekapazitäten, in den nächsten zehn Tagen abzeichne.

Diskrepanzen gibt es bereits wieder. Basel-Stadt hat die Sitzpflicht in Clubs und Bars umgesetzt. Demnach gilt in Innenräumen eine Maskenpflicht, die Konsumation von Getränken und Speisen muss im Sitzen erfolgen. Erste Einrichtungen haben den Betrieb eingestellt.

Booster-Offensive, aber noch nicht für Jüngere

Das Baselbiet legt sein Gewicht bei der Bekämpfung der Pandemie auf drei Bereiche: die Boosterimpfungen, das Gesundheitssystem und auf den Präsenzunterricht an den Schulen, der so lange wie möglich aufrecht erhalten werden soll.

Zu den Boosterimpfungen wurden an der Landratssitzung am Donnerstag zahlreiche Anfragen eingereicht. Man betrachte die Erhöhung der Kapazitäten als prioritär, liess der Regierungsrat verlauten. Deshalb habe man schon Ende November beschlossen, das Impfzentrum West in Laufen zu reaktivieren. Seit dem 11. November können sich im Baselbiet die Über-65-Jährigen für den Booster anmelden. 75 Prozent der dazu berechtigten Senioren erhalten bis Weihnachten ihre Auffrischimpfung. Daneben dürfen sich auch Teile des Gesundheitsfachpersonals anmelden.

Als nächstes wird die Booster-Terminwahl für die Gruppe Ü50 freigeschaltet – voraussichtlich ist das schon am Freitag, 3. Dezember.