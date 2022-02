Zwei Jahre seit dem ersten Coronafall

Corona Zwei Jahre nach dem ersten Coronafall: Eine pandemische Zeitreise in Momentaufnahmen Von der Absage der Fasnacht bis zum Stattfinden der Herbstmesse – die letzten zwei Jahre waren turbulent. Nichts war mehr wie vorher. Das ist die Pandemie in Bildern. Nora Bader Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Es war mucksmäuschenstill im Vorzimmer des Basler Rathauses, als die Regierung gemeinsam mit Comité-Obfrau Pia Inderbitzin vor die Medien trat. An diesem 28. Februar 2020 brach das Fasnachtsherz entzwei.

Dass dem Auftritt – besonders jenem von Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger – noch mancher folgen würde, konnte sich zu jenem Zeitpunkt niemand vorstellen.

Spätestens, als aber der Bundesrat am 16. März 2020 für die Schweiz den Notstand ausrief, war klar, dass vieles nicht mehr war, wie es hätte sein sollen.

Von Klopapier und Reiselust

Vor den Lebensmittelläden und den neuen Testcentern bildeten sich lange Menschenschlangen. Waren WC-Papier, Konservendosen, Desinfektionsmittel und Masken gehamstert, ging es zum Testen, dann in die Quarantäne.

Kirchen und Spitäler wurden umfunktioniert, Flüge gestrichen und Grenzen geschlossen. Manch Liebender schlich sich derweil in seiner Verzweiflung mit Kapuzenpullover heimlich in der Dunkelheit ins Elsass oder traf die bessere Hälfte am Zaun bei der GrenDeutschland. Es waren Bilder wie aus einer anderen Realität, die zur echten wurde.

Während langer Spaziergänge tröpfelten die Tage, Wochen und Monate vor sich hin, bis im Sommer das kurze Aufatmen kam. Im Herbst begann das Riesenrad auf dem Münsterplatz wieder zu drehen.

Und während das Fasnachtsherz heilt, die Reiselust zurückkehrt und WC-Papier nicht mehr Kulturgut ist, vermisst vielleicht manch eine oder einer mittlerweile den Kuss der Muse in ruhigen Stunden voller Musse des Nichtstunkönnens.

Kenneth Nars

Absage der Fasnacht 28. Februar 2020 In diesem Moment wurde klar: Die Lage ist ernst. Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger und Comité-Obfrau Pia Inderbitzin überbrachten die Hiobsbotschaft.

Nicole Nars-Zimmer

Testcenter eröffnet 9. März 2020 Die Predigerkirche in Basel wurde kurzerhand zu einem der ersten Triage- und Testcenter umfunktioniert. Bis zur Schliessung im Juni waren rund 10'000 Tests durchgeführt worden.

Kenneth Nars

Der erste Lockdown 17. März 2020 Der Bundesrat hat am 16. März 2020 den Notstand ausgerufen. Wer die freie Strasse passierte, fühlte sich wie in einer Geisterstadt. Geschäfte blieben zu, die Gassen menschenleer.

Kenneth Nars

Coronaspital 24. März 2020 Die Baselbieter Regierung erklärte das Bruderholzspital wurde zum Corona-Referenzspital. Rückblickend wäre dies nicht nötig gewesen, wie die Regierung letztes Jahr eingestand.

Kenneth Nars

Flughafen blieb leer März 2020 Auch der Euro Airport bekam die Folgen der Pandemie zu spüren. Diverse Flüge mussten gestrichen werden, es waren kaum Passagiere unterwegs.

Kenneth Nars

Geschlossene Grenzen 1. April 2020 Die Grenzen wurden aufgrund der Pandemie geschlossen. Auch der Übergang bei Riehen war nicht mehr passierbar. Ausnahmen gab es für Berufspendler.

Roland Schmid

25. April 2020 Treffen am Grenzzaun Wer nicht zu den Liebsten im Dreiland durfte, traf Freunde und Familie an der geschlossenen Grenze auf einen Schwatz oder Umtrunk. Dieses Bild grenzenloser Freundschaft entstand im Frühling 2020 in Riehen.

Peter Klaunzer / KEYSTONE

Warten aufs Impfen 28. Dezember 2020 Warten aufs Impfen: Im Congress Center Basel wurden Hunderte Menschen durchgeschleust und ein erstes Mal geimpft. Als das Zertifikat eingeführt wurde, war der Ansturm erneut gross.

Nicole Nars-Zimmer

«Feldreben» eröffnet 4. Januar 2021 Das erste Baselbieter Impfzentrum wurde eröffnet und zwar in Muttenz (Feldreben). Die Nachfrage war gross, die Termine schnell vergeben, wie der Krisenstab mitteilte.

Nicole Nars-Zimmer

Fasnacht in Allschwil 14. Februar 2021 Die Fasnacht in Allschwil wurde abgesagt. Dennoch fanden sich viele Leute beim Dorfplatz ein. Und nicht alle hielten sich an die Coronaregeln. Die Polizei war vor Ort.

Nicole Nars-Zimmer

Picknick der Gegner 13. September 2021 In Liestal protestierten Corona-Massnahmenkritiker in einer Art Sitzstreik. Immer wieder fanden in beiden Basel grössere Demos statt, dazu gesellten sich diverse Gruppierungen.

Nicole Nars-Zimmer

«S isch Mäss» 23. Oktober 2021 Freude herrscht! Die Basler Herbstmesse konnte nach letztjähriger Absage wieder stattfinden. Allerdings teilweise – wie hier auf dem Münsterplatz – mit Zertifikatspflicht.

