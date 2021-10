Kantonsarzt Baselland kritisiert Bundesrat Ueli Maurer

Coronakrise Baselbieter Kantonsarzt kritisiert Bundesrat Maurer offen: «Gewisse Exponenten schüren ganz bewusst Ängste» Der Baselbieter Kantonsarzt Samuel Erny ist seit genau einem Jahr im Amt. Er trat seine Stelle mitten in der Pandemie an. Und Corona dominiert weiter. Erny beschäftigt aber nicht nur die Bekämpfung des Virus. Sorgen bereitet ihm auch die Radikalisierung der Massnahmengegner, wie er im grossen Gespräch mit der bz zeigt. Michael Nittnaus und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Der Mord in Deutschland hätte genau so gut in der Schweiz passieren können»: Samuel Erny geben die Entwicklungen der vergangenen Wochen zu denken. Nicole Nars-Zimmer

Herr Erny, vor einem Jahr übernahmen Sie mitten in der Coronakrise das Amt des Baselbieter Kantonsarztes und das Virus dominiert noch immer von A bis Z Ihren Berufsalltag. Hatten Sie sich vor Ihrem Amtsantritt etwas mehr Abwechslung erhofft?

Samuel Erny: Im vergangenen Herbst wusste man eigentlich, dass es eine nächste Infektionswelle geben wird. Daher war ich mental darauf vorbereitet, dass meine Arbeit zumindest am Anfang sehr coronalastig sein würde.

Mittlerweile ist bereits ein ganzes Jahr vergangen ...

Ja, aber für mich war die Pandemie der eigentliche Anlass, diesen Job überhaupt übernehmen zu wollen. Zuletzt war ich ja als Assistenzarzt in der Psychiatrie tätig, doch meine beruflichen Schwerpunkte sind Epidemiologie und Public Health. Ich wollte also zurück zu meinen Kernkompetenzen. Darum bewarb ich mich für die Stelle als Kantonsarzt. Ich hatte das Gefühl, dass ich das jetzt einfach machen muss. Es gibt ja in der Schweiz kein Überangebot von Fachleuten mit so einem Hintergrund.

Wurden Sie dann bei Ihrem Jobantritt nicht doch etwas überrascht, dass die zweite Welle derart schwerwiegend verläuft?

Dass mit der kühleren Jahreszeit die Fallzahlen wieder steigen würden, war absehbar. Rückblickend muss man sagen, dass es überraschte, wie schnell es wieder anzog. Das ist aber auch das Problem bei einem exponentiellen Wachstum der Infektionen. Solange die Zahlen noch tief sind, fällt die Verdoppelung nicht so ins Gewicht, doch wenn es 100 Neuinfektionen gibt, geht es plötzlich rasant.

Wie nahmen Sie Ihre Anfangszeit genau wahr? Damals wütete Corona doch auch besonders in den Baselbieter Alters- und Pflegeheimen ...

Da die Schutzmassnahmen nach der ersten Welle zurückgefahren wurden, musste man davon ausgehen, dass eine zweite Welle heftig werden würde. Gerade bei den Alters- und Pflegeheimen wurden ja aber viele Massnahmen aufrechterhalten und trotzdem gab es bedeutende Ausbrüche. Das war schwierig.

Zur Person Samuel Erny übernahm offiziell am 1. Oktober 2020 das Amt des Baselbieter Kantonsarztes. Der 57-jährige Basler war nach dem überraschenden Rücktritt seiner Vorgängerin Monika Hänggi aber alles andere als ein Notnagel. Erny studierte an der Universität Basel Medizin und bildete sich danach in den Bereichen Tropenmedizin, Epidemiologie, Public Health und Gesundheitsökonomie weiter. Unter anderem arbeitete er bei Roche und Novartis im Bereich Impfstoffe und bei Swissmedic war er in die Zulassung von Impfstoffen involviert. Dass Erny also gerade während der Coronakrise Baselbieter Kantonsarzt wurde, ist kein Zufall.

Wenn Sie zurückblicken auf die vergangenen zwölf Monate als Kantonsarzt: Was war die grösste Herausforderung?

Sehr schwierig war die Phase, als wir über längere Zeit nur sehr wenig Impfstoff zur Verfügung hatten. Damit hängt aber auch etwas Positives zusammen: Kaum jemand dürfte gedacht haben, dass so schnell so guter Impfstoff entwickelt werden kann. Eigentlich hätten wir uns auch mit viel weniger wirksamen Impfstoffen zufriedengegeben. Dass dieser so gute Wirkstoff dann aber anfangs so schwer zu bekommen war, war natürlich für uns und die Bevölkerung nur schwer auszuhalten. Vor allem, weil es zu Beginn so viele Impfwillige gab, die vertröstet werden mussten. Das den Menschen zu vermitteln, war schwierig.

Im Frühjahr waren «Impfdrängler» ja ein grosses Thema.

Das war rückblickend ein sehr unglücklicher Ausdruck, denn heute wären wir froh, würden die Menschen immer noch Schlange stehen, um sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Gleichzeitig war es sicher schwierig, mit diesen Menschen umzugehen, die uns anriefen oder schrieben und fragten, wann sie denn nun endlich an der Reihe seien. Das war tatsächlich eine der grossen Herausforderungen für mich: So ein tolles Public-Health-Instrument wie die Impfung in der Hand zu haben, aber anfangs nicht mehr davon.

Gab es auch etwas, das Sie in diesem Jahr besonders bewegte?

Wenn ich darüber nachdenke, vor allem die Entwicklungen der vergangenen Wochen, in denen sich die Stimmung bei den Massnahmengegnern nochmals deutlich aufheizte. Das ging mir ziemlich nah, nicht zuletzt wegen des Mordes vor zwei Wochen in Rheinland-Pfalz, als ein Mann in einer Tankstelle den Verkäufer erschoss, weil dieser ihn bat, eine Maske anzuziehen. Diese Entwicklung finde ich sehr bedenklich. Wir sind in der Schweiz vielleicht noch nicht an diesem Punkt, doch wenn gewisse Gruppierungen bereits von Krieg reden, gibt mir das zu denken.

Für den Baselbieter Kantonsarzt Samuel Erny hat die Steigerung der Impfquote derzeit oberste Priorität. Nicole Nars-Zimmer

Hatten Sie auch selber Konfrontationen mit Coronaleugnern oder Massnahmengegnern?

Eine direkte Konfrontation hatte ich bisher nicht. Ich war auch noch nicht an einer Demonstration, auch wenn es mich als Beobachter durchaus interessieren würde, etwa den dort auftretenden Ärzten zuzuhören. Was ich aber immer wieder bekommen habe, sind sehr giftige Briefe von Bürgerinnen und Bürgern. Mir wurden Dinge vorgeworfen, die in Deutschland wohl Strafverfahren ausgelöst hätten. Ich denke da an Vergleiche mit dem Holocaust und dass unsere Corona-Schutzmassnahmen faschistisch seien. Diese Vorwürfe sind heftig. Doch was antwortet man solchen Leuten?

Haben Sie das Gefühl, diese aufgeheizte Stimmung wurde zuletzt immer schlimmer?

Was ich feststelle, ist, dass gewisse Exponenten nun ganz bewusst massnahmenkritische Aussagen machen, um zu polarisieren und Ängste zu schüren. Das finde ich bedenklich, auch weil diese Brandstifter teils sehr intelligente Menschen sind.

Denken Sie dabei an jemanden Bestimmtes?

Ueli Maurer im Hemd der Freiheitstrychler. Twitter

Ich sage es ganz offen: Bundesrat Ueli Maurer ist sehr clever und sehr intelligent. Dass er sich vor drei Wochen mit dem Foto bei den Freiheitstrychlern anbiedern muss, ist mir richtig stark eingefahren. Dass sogar ein Bundesrat so etwas macht, hat eine ganz andere Tragweite, als wenn es beispielsweise ein Nationalrat wäre. Für mich war da wie eine Grenze überschritten. Denn diese Leute kommen aus genau diesem Dunstkreis, der Faschismus-Vorwürfe erhebt und zu Gewalt aufruft. Und eine Woche später geschieht der Mord in Deutschland. Es hätte genau so gut in der Schweiz passieren können.

Was Sie wohl wussten, als Sie während der Pandemie Kantonsarzt wurden, war, dass Sie nicht viel Freizeit haben würden. Wie hoch war und ist Ihre Arbeitslast?

Natürlich war es teils extrem. Aber die Belastung war auch nicht immer gleich hoch. Und ich war darauf eingestellt und hatte meine Familie mit an Bord bei meinem Entscheid. Ich war aber froh, konnte ich vergangenen Sommer doch auch Ferien nehmen. Das war dringend nötig (lacht). Wichtig ist mir aber, dass in der öffentlichen Wahrnehmung nicht immer alles nur auf den Kantonsarzt projiziert wird. Die Arbeitsbelastung ist auch für viele andere Angestellte unserer Abteilungen hoch.

Nach dem Rückblick der Ausblick: Was für einen Herbst und Winter erwarten Sie in Sachen Corona?

Die Covid-19-Pandemie hat uns bis jetzt vor allem gelehrt, immer mit Überraschungen rechnen zu müssen. Ich persönlich hatte nicht unbedingt damit gerechnet, dass die Infektionszahlen trotz niedriger Impfquote schon deutlich sinken, zumal die geltenden Schutzmassnahmen in der Schweiz weniger strikt sind als anderswo. Doch wir müssen sehr auf der Hut bleiben. Im europäischen Vergleich sind wir mit einer derart tiefen Durchimpfungsrate unterwegs, dass wir als Gesellschaft uns bewusst sein müssen, was das für ein Risiko bedeutet. Wenn es kälter wird und wir viel öfter drinnen sind, können die Fallzahlen wieder steigen – trotz Zertifikatspflicht.

Aber die Voraussetzungen sind dank der Impfung doch schon deutlich besser als im Winter 2020, oder nicht?

Die Parameter sind jetzt andere, ja. Doch man muss eines sehen: Auf den Intensivstationen liegen mittlerweile viel mehr jüngere Covid-Patienten. Sie überleben zwar häufiger als die Hochbetagten, sind dadurch aber deutlich länger auf Intensivpflege angewiesen. Das führt dazu, dass zwar die Neuinfektionen sinken, viele Intensivpflegbetten aber noch immer belegt sind. Die jungen Patienten kämpfen teils mehrere Wochen ums Überleben. Zur Veranschaulichung: Seit dem Sommer ist am Kantonsspital Baselland ein Drittel der Coronapatienten auf der Intensivstation unter 50 Jahre alt, ein weiteres Drittel ist 50- bis 59-jährig und nur noch ein Drittel ist über 60. Da wähnt sich die Bevölkerung, die denkt, die meisten Intensivpatienten seien immer noch über 80, in falscher Sicherheit.

Kann es also trotz niedrigerer Fallzahlen wieder zu einer Überlastung der Spitäler kommen?

Die Gefahr, dass das Gesundheitssystem nochmals an den Anschlag kommt, ist nicht gebannt. Und all jenen, die behaupten, man könne doch einfach mehr Intensivpflegebetten aufstellen, muss ich sagen: So einfach ist das nicht. Das Problem ist das fehlende Fachpersonal, das speziell ausgebildet sein muss. Im Zuge der ersten beiden Wellen haben auch einige den Beruf verlassen, weil es ihnen zu viel wurde. Daher muss man sich jeden Lockerungsschritt bei den Schutzmassnahmen gut überlegen. Es ist eine schwierige Balance. Zumal jede Massnahme erst mit zeitlicher Verzögerung wirkt.

Apropos Massnahmen: Worauf wollen Sie da künftig den Fokus legen, sollte sich die Lage verschlechtern?

Wie alle anderen Kantone überlegen wir vorwärts und rückwärts, wie wir bei der Durchimpfungsrate noch zulegen können. Das hat im Moment absolute Priorität. Dazu haben wir ja bereits mitgeteilt, dass wir das Programm «Breites Testen Baselland» sicher bis Ende Jahr verlängern. Und im Alltag bleiben die Hygieneregeln wichtig. Das Thema Auffrischimpfungen wird derzeit ja auch diskutiert. Doch halte ich nichts vom Vorwurf gewisser Exponenten, dass sich die Behörden hier zu lange Zeit lassen. Noch fehlt die Zulassung durch Swissmedic, die sehr genau schaut, wann der richtige Zeitpunkt für eine Boosterimpfung ist. Setzt man sie zu früh ein und die nächste Welle kommt später als gedacht, so beeinflusst das vielleicht die Wirksamkeit. Was wir uns nicht leisten können, ist Chaos.

Was sagen Sie zur Situation an den Schulen? Befürchten Sie, dass sie nach den Herbstferien wieder zu einem Hotspot werden?

Das zu verfolgen, wird spannend sein. Bis jetzt haben wir ja jeweils nach den Schulferien eine Zunahme beobachtet. Allerdings hat man nach den Sommerferien gesehen, dass wir durch das wöchentliche Pooltesting die Infektionszahlen bald wieder reduzieren konnten, weil die positiven Fälle immer aus dem Unterricht genommen wurden. Zudem machen hoffentlich die neuen Einreisebestimmungen einen Unterschied.

Könnte auch die Maskenpflicht ab der 5. Primar an den Schulen wieder eingeführt werden?

Diese Frage erörtern wir sehr eng gemeinsam mit den Schulen. Es ist ein Dauerthema, das nicht erledigt ist. Eine Option bleibt es immer.

Wäre eine Zertifikatspflicht an der Volksschule analog zu den Hochschulen denkbar?

Das ist noch kein Thema. Eine Schwierigkeit wäre, für jene Schüler ohne Zertifikat parallel Fernunterricht anzubieten, wie es die Uni Basel tut. Das ist an der Volksschule bedeutend schwieriger, da ja immer auch die Betreuung zu Hause sichergestellt werden müsste.

Täuscht der Eindruck, dass die Impfbereitschaft seit dem breiteren Einsatz der Zertifikatspflicht wieder deutlich zugenommen hat?

Es hat schon etwas angezogen, wobei die Bilder von Schlangen vor dem Impfzentrum Muttenz trügerisch waren: An jenem Tag gab es dort IT-Probleme, was die Registrierung der Wartenden verlangsamte. Wir haben aber natürlich auch einige Anstrengungen unternommen, um mehr Menschen zu erreichen. So etwa jüngst die Pilotversuche, Impfaktionen in einzelnen Gemeinden durchzuführen. Bei alldem gibt es leider ein grosses Aber: Der Aufwand, die verbliebenen Personen zu überzeugen, ist gewaltig. Seien es jene, die bis jetzt gezögert haben, oder Impfkritiker bis hin zu Impfgegnern: Jedes zusätzliche Prozent wird noch einmal schwieriger. Und da stelle ich fest, dass wir in der Schweiz offensichtlich als Gesellschaft ganz anders eingestellt sind als zum Beispiel die Dänen. Dort ist die Impfquote mit 75 Prozent viel höher als unsere aktuell knapp 60 Prozent.

Zuletzt gab es vor dem Impfzentrum in Muttenz höchstens noch Schlangen, wenn das Registrierungstool Probleme bereitete. Nicole Nars-Zimmer

Wie erklären Sie sich das?

In Dänemark gibt es offensichtlich grundsätzlich eine höhere Solidarität innerhalb der Bevölkerung. Das ist für mich die einzig mögliche Erklärung. Die Dänen ähneln uns kulturell ja sonst durchaus. Wahrscheinlich ist aber auch mehr Vertrauen in den Staat vorhanden, dass dessen Massnahmen sinnvoll sind. In der Schweiz haben wir die Lösungen auch in der Hand, doch die Mentalität der Bevölkerung steht dem entgegen. Da kann man noch so viele Impfaktionen durchführen.

Haben sich die Impfaktionen in den Gemeinden denn nicht gelohnt?

Bei den Pilotversuchen an Märkten in Therwil und Pratteln kamen bloss je knapp 50 Personen. So ein Resultat bei diesem enormen Aufwand lässt tief blicken. Da kämpfen wir in der Schweiz ein Stück weit gegen Windmühlen. Es ist frustrierend und ernüchternd, dass wir als Gesellschaft es nicht verstehen wollen. Leider haben wir in der Schweiz da eine lange Tradition: Schon bei der Masernimpfung war es schwierig, die Menschen zu überzeugen. Und so hat das Land mit einem der angeblich besten Gesundheitswesen Masern in die ganze Welt exportiert.

Also beschränken Sie die Impfskepsis gar nicht auf die Corona-Impfung?

Wir haben einen bedeutenden Anteil in der Bevölkerung, der Impfungen gegenüber grundsätzlich kritisch bis sehr kritisch eingestellt ist. Daher werden wir bei der Covid-19-Impfung bald an eine Decke stossen. Ab dann können wir weiter alles versuchen, doch die Impfquote wird stagnieren. Die Mentalität der Menschen ist, wie sie ist.

Noch Luft nach oben gibt es aber wohl bei den Jungen, oder?

Es ist sicher die Altersgruppe, die mittlerweile am stärksten zulegt bei den Impfungen. Dass sich doch immer mehr 16- oder 17-Jährige dafür entscheiden, ist erfreulich. Wir planen ja auch, nach den Herbstferien auf der Sekundarstufe I und II Impfungen an den Schulen anzubieten. Wenn sich dadurch nur zehn Prozent der Altersgruppe impfen lassen, hat es sich schon gelohnt. Und ich bin mittlerweile überzeugt, dass viele es nicht bloss tun, um weiter in die Disco zu können. Der Solidaritätsgedanke spielt schon bei den ganz Jungen eine wichtige Rolle.

Bereuen Sie eigentlich einen Entscheid, den Sie als Kantonsarzt im vergangenen Jahr gefällt haben?

Gute Frage. Ich hatte lange das Gefühl, wir bräuchten noch schneller einen Nicht-mRNA-Impfstoff, und versuchte darauf hinzuwirken. Auch weil ich ja selbst früher bei der Zulassungsstelle von Swissmedic gearbeitet hatte. Doch nun bekommt die Schweiz ja schon bald den ersten Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson, der auch nur eine Dosis benötigt. Das könnte nochmals ein paar Menschen überzeugen, sich impfen zu lassen.

Im Gegensatz zu Samuel Erny ist sein Basler Amtskollege Thomas Steffen ständig in der Öffentlichkeit präsent, wie hier an einer Pressekonferenz des Bundes. Anthony Anex / KEYSTONE

Sie sind nun ein Jahr Baselbieter Kantonsarzt, treten aber nur selten in der Öffentlichkeit auf – ganz im Unterschied zu Ihrem Basler Amtskollegen Thomas Steffen. Wären gerade während der Pandemie häufigere Auftritte nicht hilfreich, um die Bevölkerung besser zu erreichen?

Thomas Steffen ist natürlich sehr erfahren. Zudem amtet sein Vorgesetzter, Regierungsrat Lukas Engelberger, ja derzeit als Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz und er selbst sitzt im Vorstand der Kantonsärzte-Vereinigung. Man kann schon fragen, ob ich auch öfter hätte hinstehen sollen, um der Baselbieter Bevölkerung unsere Haltung zu erklären. Allerdings bin ich eher skeptisch, wie viel ein Kantonsarzt dadurch beeinflussen kann. Wichtiger war mir, dass die Abläufe bei der Pandemiebekämpfung schnell funktionieren. So war Baselland ja einer der ersten Kantone, der alle Pflegeheimbewohner durchimpfen konnte. «Choose your battle», sag ich da. Wo kann man also am meisten erreichen?

Wie halten Sie es denn mit Ihrem Chef, SVP-Gesundheitsdirektor Thomas Weber, der bei Corona-Einschränkungen ja eher eine liberale Haltung befürwortet?

Als ich den Job angenommen habe, war mir ja klar, dass es Situationen geben wird, bei der die Politik anders entscheidet, als ich es aus fachlicher Sicht empfohlen hatte. Das gehört nun mal dazu. Ich führe mit Thomas Weber immer wieder gute Diskussionen. Zudem steht mit Jürg Sommer ja noch der Leiter des Amts für Gesundheit zwischen uns, der sehr erfahren ist und souverän mit schwierigsten Situationen umgeht. Dies ist übrigens nochmals ein Unterschied zu Thomas Steffen, der in Basel-Stadt eigentlich meine und Jürg Sommers Funktion vereint, was auch zu seinen vielen Auftritten beiträgt.

Eine letzte Frage: Sie wollten wegen Corona Kantonsarzt werden. Wird Ihnen nicht langweilig, wenn die Pandemie einmal besiegt ist?

Keine Sorge, mir geht die Arbeit sicher nicht aus. (lacht)