Coronakrise Ein Code richtet über Existenzen: Liestaler Kulturbar bekam wegen falscher Branchenzuteilung keine Härtefallhilfe Für das Eventlokal Laufwerk in Liestal wurde ein unscheinbarer statistischer Code zum Richter über 50'000 Franken an Coronahärtefallhilfen. Es ist kein Einzelfall. Nun geht der Kanton Baselland über die Bücher. Michael Nittnaus 09.04.2021, 05.00 Uhr

Das Laufwerk Liestal von Co-Geschäftsführer Dominic Cavegn liegt zentral direkt beim Parkplatz Allee an der Mühlegasse 2. Juri Junkov

Es ist ein trockener Satz, der Dominic Cavegn im ersten Moment die Kehle zuschnürte: «Ihre Unternehmung erfüllt die Anforderung gemäss den Härtefallkriterien der Covid-19-Härtefallverordnung des Bundes nicht.» Die Verfügung des Kantons Baselland von Mitte März bedeutete für den Co-Geschäftsführer des Eventlokals Laufwerk an der Liestaler Mühlegasse den Worst Case: Null statt 50'000 Franken. Zur bz sagt Cavegn:

«Wenn wir keine Hilfsgelder bekommen, ist es möglich, dass wir aufgeben müssen.»

Etwas macht ihn stutzig: Der Kanton argumentierte, dass Cavegns Unternehmen 2020 oder in den vergangenen zwölf Monaten keinen Umsatzrückgang von mindestens 40 Prozent erlitten habe. Tatsächlich nahm er «nur» um 35 Prozent ab. Doch: «Als Eventlokal mussten wir per Mitte Dezember behördlich schliessen, gemäss Bundesverordnung sind wir deshalb entschädigungsberechtigt», führt Cavegn aus.

Kulturbar oder Unternehmensverwaltung?

Verwirrt rief Cavegn beim Unterzeichner der Verfügung an ‒ dem Leiter der Baselbieter Standortförderung Thomas Kübler. Dessen Antwort liess ihn sprachlos zurück: Das Laufwerk, das im Handelsregister als Ericius Liustatio GmbH erfasst ist, sei unter der Branche «Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben» eingetragen und deshalb nicht von der behördlichen Schliessung betroffen. «Wir sind eine Kulturbar, veranstalten Konzerte und sind sicher nicht in der Unternehmensverwaltung tätig», betont Cavegn. Im Handelsregister steht denn auch: «Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Gastronomiebereich.»

Das war der Moment, in dem eine Zahlenkombination in Cavegns Fokus rückte: der «Noga-Code». Die Abkürzung steht für Nomenclature Générale des Activités économiques, zu Deutsch: Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige. Sämtliche Unternehmen werden vom Bundesamt für Statistik (BFS) einer Branche zugewiesen und erhalten einen mehrstelligen Code. Basis ist in erster Linie der Firmenzweck gemäss Handelsregister. «Davon hatte ich bis dahin noch nie etwas gehört», sagt Cavegn ‒ und dürfte nicht der einzige sein. Denn der Noga-Code ist nicht öffentlich, sondern muss beim BFS erfragt werden. Auf dessen Website steht dazu Interessantes:

«Die Noga-Codes werden zu statistischen Zwecken genutzt. Die vom BFS vorgenommene Zuteilung ist rechtlich nicht bindend, da sie auf keiner gesetzlichen Grundlage beruht.»

Das «Laufwerk» erhält doch noch Geld

Plötzlich entscheidet diese statistische Kennzahl über Existenzen ‒ Corona macht's möglich. «Diese Problematik ist uns bekannt», sagt Oliver Gallusser vom BFS. Es sei «speziell», dass der Noga-Code bei den Coronahilfszahlungen der Kantone eine Rolle spiele. Das BFS habe darauf aber keinen Einfluss. Zum «Laufwerk» sagt Gallusser bloss, dass die Eigenangabe nicht sehr präzis sei und das «Führen von Betrieben» im Zweck stehe. Derweil bestätigt Kübler, dass der Noga-Code ein fester Bestandteil der Härtefallprüfung der Kantone geworden ist. Er sagt aber offen: «Natürlich wurde er nicht dafür erfunden.» Laut Kübler ist die falsche Zuteilung des «Laufwerks» im Baselbiet kein Einzelfall. Es komme zwar nicht häufig vor, doch genug, um reagieren zu müssen:

«Wir haben unsere Praxis vor einigen Tagen angepasst und werden das Gesuch von Herrn Cavegn neu beurteilen. Ich gehe davon aus, dass das Laufwerk Geld erhalten wird.»

Grundsätzlich werde man nun jeweils aktiv bei den Unternehmen nachfragen, sollten Zweifel am Noga-Code auftauchen. So werde der übliche Weg der Beschwerde beim Regierungsrat ‒ wie sie auch Cavegn sofort eingereicht hatte ‒ unnötig.

Cavegn wurde während der bz-Recherchen am Dienstag von Kübler informiert ‒ und bringt seine Gefühlslage auf den Punkt: «Der Entscheid kommt völlig unerwartet, da das Beschwerdeverfahren ja eigentlich läuft. Er bedeutet nichts anderes, als dass meine Bar überleben kann.» Etwas hat der Jungunternehmer dennoch bereits in die Wege geleitet: einen Noga-Änderungsantrag ans BFS. Dieses stellt wegen der Coronakrise übrigens eine «leichte Zunahme» der sonst üblichen 240 Anträge pro Jahr fest.