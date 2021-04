Coronakrise Emotionaler Appell an die Regierung: Diegter Restaurant Weinburg kann nicht länger auf Härtefallgelder warten Zwei Wochen gibt sich das Ehepaar Ammann noch, bis der Gang zum Sozialamt unvermeidbar wird. In einem Brief an die Baselbieter Regierung fordert es 45'000 Franken Hilfsgelder – und zeigt damit exemplarisch, wie verzweifelt viele Beizer mittlerweile sind. Michael Nittnaus 14.04.2021, 05.00 Uhr

Pascal Ammann und seine Frau warten seit Monaten auf Hilfsgelder. Die «Weinburg» in Diegten steht kurz vor dem Aus. Kenneth Nars (13.4.2021)

«Ich brauche endlich HILFE!»: Sonja Ammann ist am Ende ihrer Kräfte, als sie am vergangenen Sonntag diese Zeilen schreibt. Zusammen mit ihrem Mann Pascal betreibt sie seit Sommer 2020 das Restaurant Weinburg in Diegten. Wie alle Beizen im Land ist der Gasthof an der Hauptstrasse seit Mitte Dezember geschlossen. Und wie viele andere Beizen wird die «Weinburg» die Coronakrise ohne Hilfe vom Staat nicht überleben. Doch diese Hilfe aus dem reich gefüllten Topf des Baselbieter Härtefallprogramms (siehe Kasten unten) hat die Ammanns noch nicht erreicht.

Nicht mal für eine Wiedereröffnung hätten die Ammanns genug Geld

«Ich kämpfe und werde nicht aufgeben», schreibt die 44-Jährige weiter. Zu diesem Kampf gehört auch dieser Brief. Sonja Ammann entschied am Sonntag, sich direkt an die Baselbieter Regierung zu wenden, aber auch an die Finanzdirektion und die Standortförderung, welche die Härtefallgesuche durch eine externe Firma prüfen lassen. Dazu noch an die Branchenverbände Gastro Baselland und Gastro Suisse. In ihrem Schreiben, das der bz vorliegt, ist die pure Verzweiflung in jeder Zeile zu spüren:

«Wenn Sie nicht möchten, dass ich als Sozialfall ende, dann handeln SIE JETZT!»

Im Gespräch mit der bz wird auch Pascal Ammann deutlich: «Unser Erspartes ist aufgebraucht. Selbst wenn morgen die Restaurants wieder öffnen dürften, hätte ich nicht einmal genug Geld, um den Ersteinkauf zu erledigen. Ohne Härtefallhilfe können wir noch ziemlich genau zwei Wochen überleben.» Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen?

«Restaurants zu beurteilen ist eigentlich keine grosse Sache», sagt Thomas Kübler. Der Leiter der Baselbieter Standortförderung betont, dass von einer behördlichen Schliessung betroffene Unternehmen prinzipiell entschädigungsberechtigt seien. Dies, wenn sie vor dem 1. Oktober 2020 gegründet wurden. Vor zwei Wochen galt noch der Stichtag 1. März 2020, doch da die Ammanns den Vertrag für die «Weinburg» schon im Januar 2020 unterschrieben hatten, spielte das in ihrem Fall keine Rolle.

Kübler möchte nicht auf den Einzelfall eingehen. Er sagt aber ganz grundsätzlich: «Ein berechtigtes Unternehmen muss seine Umsatzzahlen nachvollziehbar offenlegen, sonst können wir die Höhe des Hilfsbetrags nicht berechnen.» Bei jungen Betrieben sei dabei nicht einmal ein ganzes Jahresergebnis nötig.

Die Prüffirma verspricht, alles für eine Rettung der «Weinburg» zu tun

«Bürokratie!», ruft der 42-jährige Koch Pascal Ammann in den Hörer. Zwar hatte das Ehepaar bereits am 22. Januar ein erstes Härtefallgesuch beim Kanton eingereicht, doch enthielt dieses nicht alle nötigen Angaben und Belege zu den Umsatzzahlen. Am 16. März besserte Sonja Ammann nach, doch auch das genügte der externen Prüffirma Duttweiler Treuhand nicht. «Ich bin gelernte Kauffrau, doch es ist selbst für mich nicht einfach. Und für einen Treuhänder, der die Buchhaltung übernimmt, fehlt uns das Geld», sagt Sonja Ammann dazu.

Das junge Wirtepaar, das sich mit der Übernahme der «Weinburg» letzten Sommer einen Traum erfüllte, fühlt sich von den Behörden nicht ernst genommen. «Wir mussten von einem auf den anderen Tag dichtmachen, doch bei den Hilfsgeldern vertröstet man uns seit Monaten. Beim ersten Lockdown ging es viel schneller», sagt Pascal Ammann.

Auch wenn der Kanton den Fehler im Fall «Weinburg» nicht bei sich sieht, zeigte Ammanns emotionaler Brief Wirkung: Gestern Nachmittag rief die Prüffirma an und erklärte detailliert, was für Daten ihr noch fehlen. «Die Frau sagte mir, dass sie alles daran setzen würden, unser Restaurant zu retten», so Sonja Ammann. Nur ob es am Ende 45'000 Franken gibt, wie in ihrem Brief gefordert, ist ungewiss. Ammann ist vorsichtig geworden und sagt bloss: «Mir wei luege.»